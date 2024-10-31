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رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع مسؤول أمريكي الدعم المطلوب للحد من تداعيات توقف الصادرات النفطية

10/31/2024 2:50:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 31 – 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن الدعم الدولي المطلوب للحد من تداعيات استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري على الأوضاع المعيشية جراء الهجمات "الإرهابية" الحوثية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي للسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الوضع اليمني.
وأعرب العليمي عن تطلعه لمضاعفة الجهود الأمريكية في اعتراض ووقف شحنات الأسلحة المهربة إلى ميليشيا الحوثي بهدف زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إشادته بالعلاقات الثنائية المميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلاتها الإنسانية والإنمائية في اليمن. (النهاية)

س ن ص / م م ج




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