رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع مسؤول أمريكي الدعم المطلوب للحد من تداعيات توقف الصادرات النفطية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 31 – 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن الدعم الدولي المطلوب للحد من تداعيات استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري على الأوضاع المعيشية جراء الهجمات "الإرهابية" الحوثية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي للسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الوضع اليمني.
وأعرب العليمي عن تطلعه لمضاعفة الجهود الأمريكية في اعتراض ووقف شحنات الأسلحة المهربة إلى ميليشيا الحوثي بهدف زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إشادته بالعلاقات الثنائية المميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلاتها الإنسانية والإنمائية في اليمن. (النهاية)
س ن ص / م م ج
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