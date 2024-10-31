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سفير الكويت لدى فنزويلا يؤكد أهمية العمل متعدد الأطراف لتحقيق الألفية للتنمية المستدامة 2030

10/31/2024 2:50:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 10 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى فنزويلا فاضل الحسن أهمية العمل متعدد الأطراف لتحقيق الألفية للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك في كلمة للسفير الحسن الذي شارك بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي للدول الأطراف (كوب 16) في مدينة (كالي) الكولومبية الذي عقد في اليومين الماضيين.
ووفق بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) من سفارة الكويت لدى فنزويلا اليوم الخميس شدد السفير الحسن على حرص دولة الكويت على المشاركة في هذا المؤتمر العالمي المهم الذي جاء في وقت يشهد فيه العالم تحديات بيئية خلفتها الأوبئة والتلوث البيئي والحروب وآخرها التدمير الممنهج الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي الزراعية والمصادر المائية وشبكات الصرف الصحي في قطاع غزة محدثة بذلك دمارا بيئيا.
وأعرب عن ترحيب دولة الكويت بمؤتمر التصحر المزمع عقده في المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2026.
وأشار إلى حرص الكويت على المساهمة ودعم جهود التنوع البيولوجي والاستجابة للدعوات التي يطلقها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش للدول للتبرع وتمويل مشاريع التنوع البيئي وذلك من خلال تبرع الكويت بمبلغ 14 مليون دولار للمنظمة الأمم المتحدة لتمويل مشاريع مكافحة الغبار العابر للحدود والتبرع بمبلغ 12 مليون دولار للمنظمة الأمم المتحدة لمشروع إعادة تأهيل منطقة (الأهوار) في جنوب العراق التي تلعب دورا رئيسيا في الاتزان والتنوع البيولوجي ليس على مستوى المنطقة فحسب بل يمتد أثرها إلى كافة القارات.
وأكد السفير الحسن في ختام الكلمة التزام الكويت التام بدعم كافة الجهود الرامية للحفاظ على التنوع البيولوجي محليا وإقليما وعالميا والتزامها بإطار (كونمينغ - مونتريال) العالمي للتنوع البيولوجي.
وضم الوفد الكويتي المشارك بالمؤتمر إلى جانب السفير الحسن السكرتير الأول بسفارة الكويت لدى فنزويلا مشعل البناي. (النهاية)

ر س



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