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ألمانيا تغلق ثلاث قنصليات إيرانية على أراضيها

10/31/2024 2:50:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 31 - 10 (كونا)-- أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس إغلاق ثلاث قنصليات إيرانية على أراضيها وعزت ذلك لإعدام طهران مواطنا ألمانيا من أصول إيرانية.
وقالت وزيرة الخارجية الاتحادية أنالينا بيربوك في كلمة بثتها القناة التلفزيونية الألمانية الثانية (زي دي إف) إنها "قررت إغلاق القنصليات الإيرانية في (فرانكفورت) و(ميونيخ) و(هامبورغ) بعد ما وصفته ب "اغتيال المعارض (جمشيد شارمهد) على يد نظام ديكتاتوري".
وأضافت الوزيرة الألمانية أن بلادها ستبقي على سفارتها في طهران وعلى "القنوات الدبلوماسية" القائمة مع الحكومة الإيرانية.
وأكدت أن الحكومة الألمانية "أبلغت" نظيرتها الإيرانية بأن إعدام جمشيد شارمهد سيكون له "عواقب وخيمة".
وكانت إيران قد نفذت الاثنين الماضي حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد بعد أن أمضى سنوات في السجن لتورطه المفترض في هجوم وقع في عام 2008 في مسجد في (شيراز) جنوب إيران. (النهاية)

ع ن ج / م م ج




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