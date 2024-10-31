ألمانيا تغلق ثلاث قنصليات إيرانية على أراضيها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 31 - 10 (كونا)-- أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس إغلاق ثلاث قنصليات إيرانية على أراضيها وعزت ذلك لإعدام طهران مواطنا ألمانيا من أصول إيرانية.
وقالت وزيرة
الخارجية الاتحادية أنالينا بيربوك في كلمة بثتها القناة التلفزيونية الألمانية الثانية (زي دي إف) إنها "قررت إغلاق القنصليات الإيرانية في (فرانكفورت) و(ميونيخ) و(هامبورغ) بعد ما وصفته ب "اغتيال المعارض (جمشيد شارمهد) على يد نظام ديكتاتوري".
وأضافت الوزيرة الألمانية أن بلادها ستبقي على سفارتها في طهران وعلى "القنوات الدبلوماسية" القائمة مع الحكومة الإيرانية.
وأكدت أن الحكومة الألمانية "أبلغت" نظيرتها الإيرانية بأن إعدام جمشيد شارمهد سيكون له "عواقب وخيمة".
وكانت إيران قد نفذت الاثنين الماضي حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد بعد أن أمضى سنوات في السجن لتورطه المفترض في هجوم وقع في عام 2008 في مسجد في (شيراز) جنوب إيران. (النهاية)
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