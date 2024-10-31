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انطلاق (سباق باها قطر 2024) بمشاركة كويتية

10/31/2024 2:50:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 31 – 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس فعاليات سبلق (باها قطر الدولي 2024) الذي ينظمه الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ويستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل بمشاركة كويتية.
ويشارك المتسابق الكويتي عبدالله الشطي في سباق الدراجات النارية فيما يشارك المتسابقان الكويتيان سالم الظفيري وناصر العجمي في فئة السيارات.
وقال سالم الظفيري الذي يشارك في فئة السيارات (تي 1 التميت) في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه يشارك في هذه البطولة بالإضافة الى المتسابق ناصر العجمي متطلعا الى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه البطولة.
وذكر أن هذه البطولة قوية نظرا لكثرة المتسابقين وبعضهم أبطال متوجون في سباقات ماضية معربا عن رغبته في رفع علم الكويت في مثل هذه المحافل.
من جهته أعرب المتسابق عبدالله الشطي في تصريح مماثل ل(كونا) عن رغبته في الحصول على مركز متقدم والصعود الى منصات التتويج لرفع اسم الكويت عاليا في مثل هذه المحافل الدولية.
وأضاف الشطي أن المنافسة قوية في بطولة (باها قطر) خاصة مع وجود منافسين من دول مختلفة موضحا ان البطولة تتكون من مرحلة استعراضية في اليوم الأول ومرحلتين يوم الجمعة بينما يوم السبت يتم قطع 800 كيلو متر على ثلاث مراحل.
ويشكل (باها قطر الدولي) الجولة السادسة من كأس العالم للسيارات والخامسة من كأس العالم للدراجات النارية والجولة الثانية من كأس الشرق الأوسط للباها للسيارات.(النهاية)

س س س / م م ج




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