انطلاق (سباق باها قطر 2024) بمشاركة كويتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 31 – 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس فعاليات سبلق (باها قطر الدولي 2024) الذي ينظمه الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ويستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل بمشاركة كويتية.
ويشارك المتسابق الكويتي عبدالله الشطي في سباق الدراجات النارية فيما يشارك المتسابقان الكويتيان سالم الظفيري وناصر العجمي في فئة السيارات.
وقال سالم الظفيري الذي يشارك في فئة السيارات (تي 1 التميت) في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه يشارك في هذه البطولة بالإضافة الى المتسابق ناصر العجمي متطلعا الى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه البطولة.
وذكر أن هذه البطولة قوية نظرا لكثرة المتسابقين وبعضهم أبطال متوجون في سباقات ماضية معربا عن رغبته في رفع علم الكويت في مثل هذه المحافل.
من جهته أعرب المتسابق عبدالله الشطي في تصريح مماثل ل(كونا) عن رغبته في الحصول على مركز متقدم والصعود الى منصات التتويج لرفع اسم الكويت عاليا في مثل هذه المحافل الدولية.
وأضاف الشطي أن المنافسة قوية في بطولة (باها قطر) خاصة مع وجود منافسين من دول مختلفة موضحا ان البطولة تتكون من مرحلة استعراضية في اليوم الأول ومرحلتين يوم الجمعة بينما يوم السبت يتم قطع 800 كيلو متر على ثلاث مراحل.
ويشكل (باها قطر الدولي) الجولة السادسة من كأس العالم للسيارات والخامسة من كأس العالم للدراجات النارية والجولة الثانية من كأس الشرق الأوسط للباها للسيارات.(النهاية)
س س س / م م ج
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