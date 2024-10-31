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المغرب يتقدم 10 مراتب في تصنيف الإيرادات السياحية للمنظمة العالمية للسياحة

10/31/2024 2:50:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 31 - 10 (كونا) -- اعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية اليوم الخميس انها حققت تقدما كبيرا في تصنيف الإيرادات السياحية للمنظمة العالمية للسياحة وذلك بانتقالها من المرتبة 41 الى المرتبة 31 عالميا خلال الفترة ما بين 2019 و 2023.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء المغربية ان هذا التقدم الملحوظ الذي يعتبر من أقوى الاداءات المسجلة بين ال50 وجهة سياحية الأولى في العالم يعكس ديناميكية وصمود السياحة المغربية بفعل الاستراتيجية المعتمدة.
وكشفت الوزارة انها ترجح زيادة عدد السياح لـ5ر17 مليون سائح بحلول عام 2026 ما يسمهم برفع الايرادات الى 120 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار) من العائدات من العملة الصعبة وذلك من خلال مشاريع البنية التحتية والعروض السياحية.
وحقق المغرب عائدات تجاوزت 98 مليار درهم (نحو 10 مليارات دولار) خلال عام 2023 بعد استقبال 5ر14 مليون سائح وفق بيان سابق للوزراة وهي أرقام قياسية في حركة السياحة وعائداتها بالمغرب نقلته الى المركز الثاني كأفضل وجهة سياحية في القارة السمراء. (النهاية)

م ر ي / ف ا س




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