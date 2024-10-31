المغرب يتقدم 10 مراتب في تصنيف الإيرادات السياحية للمنظمة العالمية للسياحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 31 - 10 (كونا) -- اعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية اليوم الخميس انها حققت تقدما كبيرا في تصنيف الإيرادات السياحية
للمنظمة العالمية للسياحة وذلك بانتقالها من المرتبة 41 الى المرتبة 31 عالميا خلال الفترة ما بين 2019 و 2023.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء المغربية ان هذا التقدم الملحوظ الذي يعتبر من أقوى الاداءات المسجلة بين ال50 وجهة سياحية الأولى في العالم يعكس ديناميكية وصمود السياحة المغربية بفعل الاستراتيجية المعتمدة.
وكشفت الوزارة انها ترجح زيادة عدد السياح لـ5ر17 مليون سائح بحلول عام 2026 ما يسمهم برفع الايرادات الى 120 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار) من العائدات من العملة الصعبة وذلك من خلال مشاريع البنية التحتية والعروض السياحية.
وحقق المغرب عائدات تجاوزت 98 مليار درهم (نحو 10 مليارات دولار) خلال عام 2023 بعد استقبال 5ر14 مليون سائح وفق بيان سابق للوزراة وهي أرقام قياسية في حركة السياحة وعائداتها بالمغرب نقلته الى المركز الثاني كأفضل وجهة سياحية في القارة السمراء. (النهاية)
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