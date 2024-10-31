بريطانيا تعلن عن أكبر زيادة في الضرائب منذ 30 عاماً

أعلنت ريتشيل ريفز، المالية البريطانية الجديدة، عن أكبر زيادة في الضرائب منذ ثلاثة عقود ضمن أول ميزانية لها، معلنةً عن خطط تهدف إلى إصلاح الخدمات العامة المتهالكة من خلال زيادة الإنفاق.

وركزت ريفز على فرض عبء الضرائب على الشركات وأصحاب الثروات، إلى جانب توفير المزيد من القروض الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد البريطاني المتأثر بأزمات متعددة منها الأزمة المالية 2007-2009، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة.



وتفاعل المستثمرون في البداية بشكل إيجابي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السندات الحكومية، ولكن مع اتضاح نطاق الإنفاق المخطط له، تراجعت هذه الأسعار وأدت إلى توقعات بتقليص احتمالات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة خلال العام المقبل. وفي هذا السياق، قالت ريفز إن الزيادة الضريبية بمقدار 40 مليار جنيه سنويًا تهدف لسد الفجوة في الميزانية، ملقيةً باللائمة على الحكومة المحافظة السابقة لما وصفته بـ "ثقب أسود" في ميزانية البلاد.



وتعهدت ريفز، التي تعد أول وزيرة خزانة من النساء، بعدم تكرار سياسة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تبنتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس والتي تسببت في تراجع أسعار السندات في 2022. لكن محللين في معهد الدراسات المالية (IFS) حذروا من أن رفع حجم الاستثمارات العامة سيحفز النمو بشكل محدود وقد لا يكون له تأثير ملموس قبل ثلاثينيات القرن الحالي.



وفي تقييماتها، ذكرت هيئة مراقبة الميزانية في بريطانيا أن النمو الاقتصادي المتوقع للفترة بين 2026 و2028 سيكون أقل مما سبق توقعه، مشيرةً إلى أن ميزانية ريفز ستجعل نسبة الضرائب في الاقتصاد تصل إلى 38.2% بحلول عام 2030، وهو معدل أعلى من الوضع الحالي ولكنه أقل من المعدلات في بعض الاقتصادات الأوروبية الأخرى.



وضمت الميزانية سلسلة من الزيادات الضريبية، من بينها رفع مساهمة الضمان الاجتماعي للشركات بنسبة 1.2% لتصل إلى 15% اعتبارًا من أبريل المقبل، مما سيحقق دخلًا إضافيًا قدره 25 مليار جنيه على مدى خمس سنوات. ووجه قادة الأعمال انتقادات لهذه الزيادات، محذرين من تأثيرها السلبي على قدرات الشركات في الاستثمار وتوظيف المزيد من العمال.



وشملت الزيادات الضريبية أيضًا تعديلات في ضرائب الأرباح الرأسمالية والإرث، وفرض ضرائب على المستثمرين في الأسهم الخاصة وسكان بريطانيا غير المقيمين، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على شركات النفط والغاز في بحر الشمال ومستخدمي الطائرات والمدارس الخاصة.

ولكن بشكل غير متوقع، أكدت ريفز عدم اعتزامها زيادة ضريبة الدخل العام بعد انتهاء فترة التجميد في عام 2028/29، كما أعلنت عن تمديد تجميد ضريبة الوقود وخفض ضرائب على البيرة في الحانات، مما قد يسهم في تحسين شعبية الحكومة الجديدة.

وفي خطوة إضافية، أعلنت ريفز عن تغيير في القواعد المالية للسماح بزيادة القروض، ما يتيح استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس القادمة.، بحسب رويترز