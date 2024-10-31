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مؤشر البورصة يرتفع 0.27 %

10/31/2024 2:45:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2406.02 نقطة، بارتفاع نسبته 0.27 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2.145 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و21 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.78 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.42 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية والإنشائية، التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، الخدمات التجارية، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية المتنوعة 2.35 %، 2.08 %، 1.98 %،
1.01 %، 0.84 %، 0.77 %، 0.76 %، 0.44 %، 0.22 %، 0.20 %، 0.10 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، التأمين، الأدوية والصناعات الطبية، الأغذية والمشروبات، البنوك 5.88 %، 0.41 %، 0.36 %، 0.11 %،
0.02 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، فينيكس العربية القابضة بنسبة 8.33 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.56 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.69 %، القدس للصناعات الخرسانية بنسبة 4.35 %، والأردنية لصناعة الأنابيب بنسبة 4.17 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، حديد الأردن بنسبة 7.14 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 5.88 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.72 %، العبور للشحن والنقل بنسبة 4.55 %، والمتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.30 %.

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