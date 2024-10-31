انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.3 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بنسبة 0.3 بالمائة، ليبلغ 107.40 نقطة، مقابل 107.72 للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة أمس، إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.43 بالمائة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.79 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.06 بالمائة.
وفيما يتعلق بشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين انخفاضا بنسبة 0.43 بالمائة، ليبلغ 107.5 نقطة، مقابل 107.96 نقطة للشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.03 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.94 بالمائة، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.39 بالمائة.
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، بنسبة 0.12 بالمائة، ليسجل النقطة 107.5 مقابل 107.37 نقطة، مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام ذاته. وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول ( سبتمبر) من العام الحالي، مقارنـة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه، نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 11.02 بالمائة، في حين انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.48 بالمائة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.17 بالمائة. -(بترا)
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