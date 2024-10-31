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انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.3 %

10/31/2024 2:45:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بنسبة 0.3 بالمائة، ليبلغ 107.40 نقطة، مقابل 107.72 للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة أمس، إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.43 بالمائة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.79 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.06 بالمائة.
وفيما يتعلق بشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين انخفاضا بنسبة 0.43 بالمائة، ليبلغ 107.5 نقطة، مقابل 107.96 نقطة للشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.03 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.94 بالمائة، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.39 بالمائة.
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، بنسبة 0.12 بالمائة، ليسجل النقطة 107.5 مقابل 107.37 نقطة، مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام ذاته. وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول ( سبتمبر) من العام الحالي، مقارنـة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه، نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 11.02 بالمائة، في حين انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.48 بالمائة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.17 بالمائة. -(بترا)

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