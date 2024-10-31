قمة بروسيا دورتموند ولايبزيغ تتصدر جولة البوندسليجا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - تفرض مواجهتا بروسيا دورتموند مع ضيفه لايبزيغ، وباير ليفركوزن مع ضيفه شتوتجارت، نفسيهما على الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم
"البوندسليجا".
وتنطلق الجولة التاسعة للبوندسليجا اليوم، بمواجهة قوية تجمع بين ليفركوزن حامل اللقب ووصيفه شتوتجارت، ثم يلتقي يوم غد بروسيا دورتموند صاحب المركز السابع مع لايبزيغ الذي يقاسم بايرن ميونخ الصدارة، عند الساعة 8:30 مساء.
وعاد ليفركوزن، بطل ثنائية الدوري
وكأس السوبر الألماني الموسم الماضي، لدائرة الانتصارات وصعد للدور الثالث بكأس ألمانيا بعد فوزه على ايلفرسبيرج بثلاثة أهداف دون رد، وذلك بعد تعادله مع فيردر بريمن 2-2 في البوندسليجا وكذلك تعادله مع بريست الفرنسي 1-1 في دوري أبطال أوروبا.
كما يتمتع شتوتجارت بمعنويات مرتفعة بعد تسجيله ثلاثة انتصارات متتالية، على حساب مضيفه يوفنتوس الإيطالي 1-0 في دوري الأبطال، وضيفه هولشتاين كيل 2-1 في البوندسليجا، وضيفه كايزرسلاوترن بالنتيجة ذاتها في كأس ألمانيا.
ويحتل ليفركوزن المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق خمس نقاط عن الصدارة، فيما يمتلك شتوتجارت 12 نقطة في المركز الثامن.
وسجل ليفركوزن أربعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وخسر مرة واحدة، وسجل 20 هدفا مقابل 15 هدفا في شباكه، فيما حقق شتوتجارت ثلاثة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين وسجل الفريق 17 هدفا، مقابل 16 هدفا سكنت شباكه.
وفي المقابل، يسعى دورتموند إلى الخروج منتصرا من موقعة لايبزيغ لتعويض جماهيره عن خيبة الخروج من الدور الثاني لكأس ألمانيا بالخسارة على يد فولفسبورغ بهدف قاتل، سجله جوناس ويند قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الإضافي.
وتلقى دورتموند ثلاث هزائم متتالية على يد مضيفه ريال مدريد الإسباني 2-5 في دوري الأبطال ومضيفه أوجسبورغ 1-2 في البوندسليجا، ثم هزيمة الكأس أمام فولفسبورغ، وبالتالي فإن أي هزيمة جديدة قد تهز كيان المدرب نوري شاهين.
ومن جانبه، يسعى لايبزيغ إلى مواصلة مطاردة بايرن في الصدارة عبر تحقيق الفوز على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وذلك بعد حسم التأهل للدور الثالث بكأس ألمانيا بالفوز على سانت باولي 4-2.
وحقق لايبزيغ أربعة انتصارات متتالية في البوندسليجا، لكن مسيرته في دوري الأبطال ليست على المستوى المأمول، إذ خسر في أول ثلاث مباريات له أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي.
وفي أول ثمان جولات من الموسم، سجل لايبزيغ ستة انتصارات مقابل تعادلين، ويبقى هو الوحيد برفقة بايرن ميونيخ، الذي لم يتلق أي خسارة، فيما حقق دورتموند أربعة انتصارات مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم.
ويلتقي غدا بايرن ميونيخ مع ضيفه يونيون برلين، أملا في استمرار المسيرة الملهمة تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.
وفاز النادي "البافاري" في آخر مباراتين بالبوندسليجا على حساب شتوتجارت 4-0 وبوخوم 5-0، بجانب الفوز على ماينز في الدور الثاني لكأس ألمانيا 4-0 بفضل ثلاثية (هاتريك) جمال موسيالا، في رد فعل سريع بعد الهزيمة المؤلمة على ملعب برشلونة الإسباني 1-4 في دوري الأبطال.
ويمتلك بايرن أقوى خط هجوم بتسجيله 29 هدفا من بينها 9 أهداف لقائد منتخب إنجلترا هاري كين المنتشي بجائزة أفضل هداف في العالم من مجلة "فرانس فوتبول"، بالاشتراك مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد.
ويخوض فرانكفورت، صاحب المركز السادس برصيد 14 نقطة، مواجهة سهلة على الورق يوم السبت مع ضيفه بوخوم، الذي حصد نقطة وحيدة من أول ثمان مباريات ويقبع في قاع الترتيب.
إلى ذلك، تعثر فرانكفورت في آخر ثلاث مباريات في البوندسليجا بتعادله مع بايرن ميونخ 3-3 وخسارته أمام ليفركوزن 1-2، ثم تعادله مع يونيون برلين 1-1، لكن حقق انتصارين متتاليين في الدوري الأوروبي على حساب بشكتاش التركي وريجاس فوتبولا سكولا اللاتفي، إلى جانب تأهله للدور الثالث بكأس ألمانيا على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ.
ويعول فرانكفورت بشكل كبير على القدرات التهديفية للنجم المصري الدولي عمر مرموش، الذي يقتسم صدارة قائمة الهدافين مع هاري كين، بتسعة أهداف لكل منهما.
وفي باقي المباريات، يلتقي غدا هولشتاين كيل، صاحب المركز قبل الأخير مع هايدنهايم صاحب المركز العاشر، وهوفنهايم صاحب المركز الخامس عشر مع سانت باولي صاحب المركز السادس عشر، فيما يلتقي بعد غد، فرايبورج صاحب المركز الخامس مع ماينز صاحب المركز الثالث عشر ومونشنجلادباخ صاحب المركز الحادي عشر مع فيردر بريمن صاحب المركز التاسع. -(وكالات)
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