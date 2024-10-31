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قمة بروسيا دورتموند ولايبزيغ تتصدر جولة البوندسليجا

10/31/2024 2:44:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - تفرض مواجهتا بروسيا دورتموند مع ضيفه لايبزيغ، وباير ليفركوزن مع ضيفه شتوتجارت، نفسيهما على الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".
وتنطلق الجولة التاسعة للبوندسليجا اليوم، بمواجهة قوية تجمع بين ليفركوزن حامل اللقب ووصيفه شتوتجارت، ثم يلتقي يوم غد بروسيا دورتموند صاحب المركز السابع مع لايبزيغ الذي يقاسم بايرن ميونخ الصدارة، عند الساعة 8:30 مساء.
وعاد ليفركوزن، بطل ثنائية الدوري وكأس السوبر الألماني الموسم الماضي، لدائرة الانتصارات وصعد للدور الثالث بكأس ألمانيا بعد فوزه على ايلفرسبيرج بثلاثة أهداف دون رد، وذلك بعد تعادله مع فيردر بريمن 2-2 في البوندسليجا وكذلك تعادله مع بريست الفرنسي 1-1 في دوري أبطال أوروبا.
كما يتمتع شتوتجارت بمعنويات مرتفعة بعد تسجيله ثلاثة انتصارات متتالية، على حساب مضيفه يوفنتوس الإيطالي 1-0 في دوري الأبطال، وضيفه هولشتاين كيل 2-1 في البوندسليجا، وضيفه كايزرسلاوترن بالنتيجة ذاتها في كأس ألمانيا.
ويحتل ليفركوزن المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق خمس نقاط عن الصدارة، فيما يمتلك شتوتجارت 12 نقطة في المركز الثامن.
وسجل ليفركوزن أربعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وخسر مرة واحدة، وسجل 20 هدفا مقابل 15 هدفا في شباكه، فيما حقق شتوتجارت ثلاثة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين وسجل الفريق 17 هدفا، مقابل 16 هدفا سكنت شباكه.
وفي المقابل، يسعى دورتموند إلى الخروج منتصرا من موقعة لايبزيغ لتعويض جماهيره عن خيبة الخروج من الدور الثاني لكأس ألمانيا بالخسارة على يد فولفسبورغ بهدف قاتل، سجله جوناس ويند قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الإضافي.
وتلقى دورتموند ثلاث هزائم متتالية على يد مضيفه ريال مدريد الإسباني 2-5 في دوري الأبطال ومضيفه أوجسبورغ 1-2 في البوندسليجا، ثم هزيمة الكأس أمام فولفسبورغ، وبالتالي فإن أي هزيمة جديدة قد تهز كيان المدرب نوري شاهين.
ومن جانبه، يسعى لايبزيغ إلى مواصلة مطاردة بايرن في الصدارة عبر تحقيق الفوز على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وذلك بعد حسم التأهل للدور الثالث بكأس ألمانيا بالفوز على سانت باولي 4-2.
وحقق لايبزيغ أربعة انتصارات متتالية في البوندسليجا، لكن مسيرته في دوري الأبطال ليست على المستوى المأمول، إذ خسر في أول ثلاث مباريات له أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي.
وفي أول ثمان جولات من الموسم، سجل لايبزيغ ستة انتصارات مقابل تعادلين، ويبقى هو الوحيد برفقة بايرن ميونيخ، الذي لم يتلق أي خسارة، فيما حقق دورتموند أربعة انتصارات مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم.
ويلتقي غدا بايرن ميونيخ مع ضيفه يونيون برلين، أملا في استمرار المسيرة الملهمة تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.
وفاز النادي "البافاري" في آخر مباراتين بالبوندسليجا على حساب شتوتجارت 4-0 وبوخوم 5-0، بجانب الفوز على ماينز في الدور الثاني لكأس ألمانيا 4-0 بفضل ثلاثية (هاتريك) جمال موسيالا، في رد فعل سريع بعد الهزيمة المؤلمة على ملعب برشلونة الإسباني 1-4 في دوري الأبطال.
ويمتلك بايرن أقوى خط هجوم بتسجيله 29 هدفا من بينها 9 أهداف لقائد منتخب إنجلترا هاري كين المنتشي بجائزة أفضل هداف في العالم من مجلة "فرانس فوتبول"، بالاشتراك مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد.
ويخوض فرانكفورت، صاحب المركز السادس برصيد 14 نقطة، مواجهة سهلة على الورق يوم السبت مع ضيفه بوخوم، الذي حصد نقطة وحيدة من أول ثمان مباريات ويقبع في قاع الترتيب.
إلى ذلك، تعثر فرانكفورت في آخر ثلاث مباريات في البوندسليجا بتعادله مع بايرن ميونخ 3-3 وخسارته أمام ليفركوزن 1-2، ثم تعادله مع يونيون برلين 1-1، لكن حقق انتصارين متتاليين في الدوري الأوروبي على حساب بشكتاش التركي وريجاس فوتبولا سكولا اللاتفي، إلى جانب تأهله للدور الثالث بكأس ألمانيا على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ.
ويعول فرانكفورت بشكل كبير على القدرات التهديفية للنجم المصري الدولي عمر مرموش، الذي يقتسم صدارة قائمة الهدافين مع هاري كين، بتسعة أهداف لكل منهما.
وفي باقي المباريات، يلتقي غدا هولشتاين كيل، صاحب المركز قبل الأخير مع هايدنهايم صاحب المركز العاشر، وهوفنهايم صاحب المركز الخامس عشر مع سانت باولي صاحب المركز السادس عشر، فيما يلتقي بعد غد، فرايبورج صاحب المركز الخامس مع ماينز صاحب المركز الثالث عشر ومونشنجلادباخ صاحب المركز الحادي عشر مع فيردر بريمن صاحب المركز التاسع. -(وكالات)

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