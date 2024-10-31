Thursday, 31 October 2024 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منافسات بطولة أيلة للترايثلون 2024 تنطلق اليوم بمشاركة 120 لاعبا

10/31/2024 2:44:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- تنطلق اليوم الجمعة في مدينة العقبة، منافسات، "بطولة أيلة للترايثلون 2024" التي تستضيفها أيلة، وسط مشاركة أكثر من 120 لاعباً من الرياضيين النخبة والمحترفين ومن الهواة من مختلف أنحاء العالم في بيئة أيلة الطبيعية الخلابة التي تجمع بين البحر والجبال.
وأنهت شركة واحة أيلة للتطوير كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية والإدارية لانطلاق فعاليات البطولة التي ستشهد منافسة قوية ومثيرة في تحدي الركض والدراجات والسباحة لضمان خروج البطولة بأفضل حُلّة تعكس التطور الحضاري للأردن ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك من خلال تسهيل كافة المسارات الخاصة للسباق داخل أيلة بدءاً من الشاطئ المُعدّ لمنافسات السباحة، وأيضاً مسار جري المتسابقين، وأخيراً مسار الدراجات الهوائية المحاط بالمسطحات المائية والخضراء ومرافق أيلة السياحية والرياضية والترفيهية والسكنية والفندقية الاستثنائية.
ويتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية لحصد المراكز الأولى والوقوف على منصات التتويج في أجواء رياضية سياحية تُظهر الاهتمام البالغ الذي توليه أيلة للقطاعين الرياضي والسياحي والمميزات التي تحظى بها مدينة العقبة احدى أضلاع المثلث الذهبي الذي سيتيح الفرصة أمام المحترفين الواعدين في الرياضات النوعية، بالاستفادة من منتج العقبة السياحي وتناغم واحة أيلة ببيئتها.
إلى ذلك، يواصل المعسكر التدريبي للاتحاد الآسيوي والدولي للترايثلون فعالياته في أيلة بإشراف الاتحاد الدولي للترايثلون بهدف تطوير مهارات اللاعبين والمدربين، وبمشاركة نحو 20 لاعباً من عدة دول أبرزها الأردن وسورية ولبنان وأوزبكستان وإيران، حيث دخل لاعبو المنتخب الوطني للترايثلون أجواء المعسكر التدريبي للاستفادة والاحتكاك مع أبطال العالم والمصنفين دولياً في رياضة التحدي الثلاثي ومنحهم المعسكر فرصة ثمينة بقيادة المدرب الدولي الإيطالي فرانسيسكو فيساري.
وأكد رئيس رابطة الترايثلون الأردنية الدكتور طارق الخياط على أن كافة الترتيبات الفنية واللوجستية والإدارية تم إنجازها من قبل كوادر أيلة، حيث سيكون هذا الحدث الأقوى لهذا العام في بيئة واحة أيلة المكان الذي أعطى الكثير لرياضة الترايثلون.
وشدد الخياط على أهمية بطولة أيلة للترايثلون 2024 في تعزيز الرياضة الوطنية ورفع تنافسيتها وكفاءة اللاعبين المحليين عبر الاحتكاك الدولي وإبراز إمكاناتهم لا سيما من خلال المعسكر التدريبي الذي انخرط فيه لاعبو المنتخب الوطني للترايثلون، مشيداً بالجهود التي تبذلها شركة واحة أيلة للتطوير ودورها المحوري في تنظيم نسخة متجددة من البطولة وتعاونها الدائم مع المؤسسات الرياضية بما يعود بالنفع على الشباب الأردني، حيث أسهمت جهود أيلة في تحقيق قفزات كبيرة لرياضة الترايثلون الأردنية وحققت نتائج باهرة على منصات التتويج.
بدوره، قال مدير العلاقات العامة في شركة واحة أيلة للتطوير منصور الكباريتي: "يسعدنا استضافة البطولة مجدداً في أيلة، ونتوقَّع أن نرى في منافساتها استجابةً حماسية من اللاعبين، ونحن في أيلة على الدوام نشارك كافة القطاعات والمؤسسات الوطنية خاصة في القطاع الرياضي فعالياتها الكبرى، وهذا العام تعود البطولة في نسخة متجددة وبمشاركة واسعة ونتوقع أن تحقق نجاحاً لافتاً ومستوىً حرفياً عالياً".
وأضاف الكباريتي: "نتطلع في أيلة إلى تعزيز موقع العقبة والأردن على خارطة الفعاليات الكبرى الرياضية والسياحية والترفيهية، والاستفادة المثلى من البنى التحتية رفيعة المستوى لممارسة شتى الرياضات المنوعة والاستفادة أيضاً من المرافق السياحية والفندقية وقدراتنا التنظيمية واللوجستية المميزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى والترويج السياحي لمميزات أيلة والمنتج السياحي الوطني".
وأكد الكباريتي أن أيلة ستواصل جهودها في الاستفادة من البنية التحتية المرموقة ومختلف مكوناتها والملائمة لمختلف الرياضات الفردية والجماعية وما ترفده من غرف فندقية ومرافق سكنية ولوجستية وأخرى لخدمات التسوق والترفيه للمساعدة في استضافة الفعاليات الكبرى وتنشيط الحركة السياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

MENAFN31102024000072011014ID1108839189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث