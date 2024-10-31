منافسات بطولة أيلة للترايثلون 2024 تنطلق اليوم بمشاركة 120 لاعبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- تنطلق اليوم الجمعة في مدينة العقبة، منافسات، "بطولة أيلة للترايثلون 2024" التي تستضيفها أيلة، وسط مشاركة أكثر من 120 لاعباً من الرياضيين النخبة والمحترفين ومن الهواة من مختلف أنحاء العالم في بيئة أيلة الطبيعية الخلابة التي تجمع بين البحر والجبال.
وأنهت شركة واحة أيلة للتطوير كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية والإدارية لانطلاق فعاليات البطولة التي ستشهد منافسة قوية ومثيرة في تحدي الركض والدراجات والسباحة لضمان خروج البطولة بأفضل حُلّة تعكس التطور الحضاري للأردن ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك من خلال تسهيل كافة المسارات الخاصة للسباق داخل أيلة بدءاً من الشاطئ المُعدّ لمنافسات السباحة، وأيضاً مسار جري المتسابقين، وأخيراً مسار الدراجات الهوائية المحاط بالمسطحات المائية والخضراء ومرافق أيلة السياحية والرياضية والترفيهية والسكنية والفندقية الاستثنائية.
ويتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية لحصد المراكز الأولى والوقوف على منصات التتويج في أجواء رياضية سياحية تُظهر الاهتمام البالغ الذي توليه أيلة للقطاعين الرياضي والسياحي والمميزات التي تحظى بها مدينة العقبة احدى أضلاع المثلث الذهبي الذي سيتيح الفرصة أمام المحترفين الواعدين في الرياضات النوعية، بالاستفادة من منتج العقبة السياحي وتناغم واحة أيلة ببيئتها.
إلى ذلك، يواصل المعسكر التدريبي للاتحاد الآسيوي والدولي للترايثلون فعالياته في أيلة بإشراف الاتحاد الدولي للترايثلون بهدف تطوير مهارات اللاعبين والمدربين، وبمشاركة نحو 20 لاعباً من عدة دول أبرزها الأردن وسورية ولبنان وأوزبكستان وإيران، حيث دخل لاعبو المنتخب الوطني للترايثلون أجواء المعسكر التدريبي للاستفادة والاحتكاك مع أبطال العالم والمصنفين دولياً في رياضة التحدي الثلاثي ومنحهم المعسكر فرصة ثمينة بقيادة المدرب الدولي الإيطالي فرانسيسكو فيساري.
وأكد رئيس رابطة الترايثلون الأردنية الدكتور طارق الخياط على أن كافة الترتيبات الفنية واللوجستية والإدارية تم إنجازها من قبل كوادر أيلة، حيث سيكون هذا الحدث الأقوى لهذا العام في بيئة واحة أيلة المكان الذي أعطى الكثير لرياضة الترايثلون.
وشدد الخياط على أهمية بطولة أيلة للترايثلون 2024 في تعزيز الرياضة الوطنية ورفع تنافسيتها وكفاءة اللاعبين المحليين عبر الاحتكاك الدولي وإبراز إمكاناتهم لا سيما من خلال المعسكر التدريبي الذي انخرط فيه لاعبو المنتخب الوطني للترايثلون، مشيداً بالجهود التي تبذلها شركة واحة أيلة للتطوير ودورها المحوري في تنظيم نسخة متجددة من البطولة وتعاونها الدائم مع المؤسسات الرياضية بما يعود بالنفع على الشباب الأردني، حيث أسهمت جهود أيلة في تحقيق قفزات كبيرة لرياضة الترايثلون الأردنية وحققت نتائج باهرة على منصات التتويج.
بدوره، قال مدير العلاقات العامة في شركة واحة أيلة للتطوير منصور الكباريتي: "يسعدنا استضافة البطولة مجدداً في أيلة، ونتوقَّع أن نرى في منافساتها استجابةً حماسية من اللاعبين، ونحن في أيلة على الدوام نشارك كافة القطاعات والمؤسسات الوطنية خاصة في القطاع الرياضي فعالياتها الكبرى، وهذا العام تعود البطولة في نسخة متجددة وبمشاركة واسعة ونتوقع أن تحقق نجاحاً لافتاً ومستوىً حرفياً عالياً".
وأضاف الكباريتي: "نتطلع في أيلة إلى تعزيز موقع العقبة والأردن على خارطة الفعاليات الكبرى الرياضية والسياحية والترفيهية، والاستفادة المثلى من البنى التحتية رفيعة المستوى لممارسة شتى الرياضات المنوعة والاستفادة أيضاً من المرافق السياحية والفندقية وقدراتنا التنظيمية واللوجستية المميزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى والترويج السياحي لمميزات أيلة والمنتج السياحي الوطني".
وأكد الكباريتي أن أيلة ستواصل جهودها في الاستفادة من البنية التحتية المرموقة ومختلف مكوناتها والملائمة لمختلف الرياضات الفردية والجماعية وما ترفده من غرف فندقية ومرافق سكنية ولوجستية وأخرى لخدمات التسوق والترفيه للمساعدة في استضافة الفعاليات الكبرى وتنشيط الحركة السياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
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