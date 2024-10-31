المصارعة ينظم بطولة المملكة التنشيطية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- ينظم اتحاد المصارعة، بطولة المملكة التنشيطية للمصارعة الرومانية والحرة بالفترة من 5 إلى 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وذلك في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة متوقعة لأكثر من 200 لاعب
يمثلون مختلف الأندية والمراكز.
وتبدأ منافسات المصارعة الرومانية عند الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي عن الفئة تحت 15 عاما، فيما تقام في اليوم التالي منافسات الفئة تحت 17 عاما.
وتختتم منافسات "الرومانية" يوم الخميس المقبل بإقامة فعاليات فئة الرجال، والتي تمثل تصفية لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشاركة في البطولة العربية، والتي تستضيفها تونس العاصمة بالفترة من 19 إلى 23 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وتنطلق منافسات المصارعة الحرة عند الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة 8 من الشهر نفسه، بإقامة منافسات فئتي تحت 15 و17 عاما، فيما تقام منافسات فئة الرجال باليوم التالي، التي تشكل معيارا لاختيار العناصر المشاركة بـ"عربية تونس".
وقرر اتحاد المصارعة، فتح أبواب صالة قصر الرياضة أمام الجمهور بالمجان لمؤازرة اللاعبين، ولإضفاء المزيد من أجواء الإثارة والحماس على أجواء المنافسات، إلى جانب توفير أجواء مثالية دافئة للعائلات.
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