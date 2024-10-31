Thursday, 31 October 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المصارعة ينظم بطولة المملكة التنشيطية

10/31/2024 2:44:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- ينظم اتحاد المصارعة، بطولة المملكة التنشيطية للمصارعة الرومانية والحرة بالفترة من 5 إلى 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وذلك في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة متوقعة لأكثر من 200 لاعب يمثلون مختلف الأندية والمراكز.
وتبدأ منافسات المصارعة الرومانية عند الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي عن الفئة تحت 15 عاما، فيما تقام في اليوم التالي منافسات الفئة تحت 17 عاما.
وتختتم منافسات "الرومانية" يوم الخميس المقبل بإقامة فعاليات فئة الرجال، والتي تمثل تصفية لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشاركة في البطولة العربية، والتي تستضيفها تونس العاصمة بالفترة من 19 إلى 23 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وتنطلق منافسات المصارعة الحرة عند الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة 8 من الشهر نفسه، بإقامة منافسات فئتي تحت 15 و17 عاما، فيما تقام منافسات فئة الرجال باليوم التالي، التي تشكل معيارا لاختيار العناصر المشاركة بـ"عربية تونس".
وقرر اتحاد المصارعة، فتح أبواب صالة قصر الرياضة أمام الجمهور بالمجان لمؤازرة اللاعبين، ولإضفاء المزيد من أجواء الإثارة والحماس على أجواء المنافسات، إلى جانب توفير أجواء مثالية دافئة للعائلات.

MENAFN31102024000072011014ID1108839188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث