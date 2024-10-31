دوريالأولى يطيح بـ7 مدربين في 7 جولات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - خطفت ظاهرة تغيير المدربين في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، الأضواء خلال الأسابيع الماضية، بعدما شهدت المنافسات استقالة وإقالة 7 مدربين في 7 جولات (بمعدل مدرب في كل جولة)، في مشهد سلبي يؤشر لوجود خلل ما في المنظومة.
ويتوقع المراقبون أن تشهد الجولات المقبلة، مزيدا من الاستقالات والإقالات، على ضوء النتائج التي حققها الفرق في الدوري.
وتشير ظاهرة سرعة تغيير المدربين في دوري الدرجة الأولى، إلى غياب الاستراتيجيات والخطط الواضحة من قبل إدارات الأندية التي تسير على درب أندية المحترفين التي تعتبر المدرب شماعة لفشل الفريق، رغم أن الإدارات في الكثير من الأحيان هي من تتحمل المسؤولية الكبرى.
وتفتقر الأندية إلى خبراء فنيين قادرين على اختيار المدرب المناسب، ما يطيح بنتائج الفريق، لتسارع الإدارات إلى التضحية بالمدرب، ليتسبب ذلك أيضا في إهدار للأمول، رغم أن الأندية تعاني فقرا ماديا مدقعا. ومنذ بداية الموسم الحالي، والذي يعد من أصعب المواسم على الأندية منذ سنوات بسبب تغير أجندة الموسم، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، مما يجعل معركة الهروب من الهبوط نارية، في ظل تقارب المستويات الفنية بين معظم الفرق.
وشهد دوري الدرجة الأولى الذي وصل لأسبوعه السابع، استقالة مدرب السرحان خلدون ارشيدات ليتعاقد النادي مع المدرب محمد محارمه، استقالة مدرب اليرموك خالد يوسف ليحل مكانه المدرب خلدون عبد الكريم في تدريب الفريق، وتولى المدرب محمد عبد الرؤوف مسؤولية تدريب فريق الهاشمية بعد استقالة المدرب عبد الإله الحناحنة، وتعاقد إدارة أم القطين مع المدرب أحمد الداود عقب استقالة المدرب فالح ادريعات، واستعان كفرسوم بالمدرب يوسف عبيدات بعد استقالة المدرب هاجم عبيدات، وعين نادي صما المدرب بلال الحفناوي عقب استقالة المدرب مراد مقابلة، وقررت إدارة نادي الكرمل، تعيين المدرب جاسر بقيعي بعد استقالة المدرب مالك شطناوي.
وبالعودة إلى منافسات الدوري بعد نهاية الجولة السابع، حافظ فريق الحسين (ب) على صدارة الدوري برصيد 15 نقطة على الرغم من الخسارة أمام فريق الهاشمية 2-3، وتعد مشاركتي رديف الحسين إربد والوحدات رمزيتين على ألا يتم احتساب نتائج مباريات أندية الأولى مع هذه الفرق لغايات تحديد مراكز الفرق النهائية والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائج الفرق لتحديد مراكز الفرق لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.
وأسفرت نتائج بقية مباريات الجولة السابعة التي اختتمت أول من أمس، عن فوز جرش على الجليل 3-2، اليرموك على كفرسوم بالنتيجة نفسها، وفاز السرحان على العربي 2-1، وبالنتيجة ذاتها تفوق عمان FC على الكرمل.
وحسم التعادل بهدف لهدف مواجهة صما مع البقعة، فيما حقق اتحاد الرمثا فوزا على أم القطين 3-1، وتغلب الوحدات (ب) على سحاب بالنتيجة ذاتها.
ويتصدر فريق السرحان الترتيب بعد استبعاد نتائج الحسين والوحدات برصيد 15 نقطة، ويحل جرش ثانيا برصيد 12نقطة، البقعة ثالثا 11 نقطة، العربي رابعا 11 نقطة، اليرموك خامسا 11 نقطة.
ويملك فريق السرحان رقما مميزا في الدوري، حيث إنه الوحيد الذي لم يتلق الخسارة حتى الآن، فيما تعرض فريق الجليل للخسارة رقم 6 خصوصا بعد قرار الاتحاد تخسيره جميع المباريات التي خاضها بمشاركة لاعب محروم.
وعرفت جميع الفرق طعم الفوز خلال الجولات الماضية، ولم يعرف الحسين (ب) والجليل طعم التعادل حتى الآن، ويعد فريق اليرموك الأقوى هجوما وسجل لاعبوه 13 هدفا، فيما يعتبر فريق الجليل الأضعف وسجل لاعبوه 5 أهداف، وفي الجانب الدفاعي يبرز فريق البقعة الأقوى، حيث لم يتلق مرماه غير هدفين، فيما تلقت شباك مرمى الجليل 18 هدفا.
ويتصدر لاعب الهاشمية " المخضرم" شريف النوايشة، قائمة صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف.
MENAFN31102024000072011014ID1108839184