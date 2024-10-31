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دوريالأولى يطيح بـ7 مدربين في 7 جولات

10/31/2024 2:44:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - خطفت ظاهرة تغيير المدربين في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، الأضواء خلال الأسابيع الماضية، بعدما شهدت المنافسات استقالة وإقالة 7 مدربين في 7 جولات (بمعدل مدرب في كل جولة)، في مشهد سلبي يؤشر لوجود خلل ما في المنظومة.
ويتوقع المراقبون أن تشهد الجولات المقبلة، مزيدا من الاستقالات والإقالات، على ضوء النتائج التي حققها الفرق في الدوري.
وتشير ظاهرة سرعة تغيير المدربين في دوري الدرجة الأولى، إلى غياب الاستراتيجيات والخطط الواضحة من قبل إدارات الأندية التي تسير على درب أندية المحترفين التي تعتبر المدرب شماعة لفشل الفريق، رغم أن الإدارات في الكثير من الأحيان هي من تتحمل المسؤولية الكبرى.
وتفتقر الأندية إلى خبراء فنيين قادرين على اختيار المدرب المناسب، ما يطيح بنتائج الفريق، لتسارع الإدارات إلى التضحية بالمدرب، ليتسبب ذلك أيضا في إهدار للأمول، رغم أن الأندية تعاني فقرا ماديا مدقعا. ومنذ بداية الموسم الحالي، والذي يعد من أصعب المواسم على الأندية منذ سنوات بسبب تغير أجندة الموسم، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، مما يجعل معركة الهروب من الهبوط نارية، في ظل تقارب المستويات الفنية بين معظم الفرق.
وشهد دوري الدرجة الأولى الذي وصل لأسبوعه السابع، استقالة مدرب السرحان خلدون ارشيدات ليتعاقد النادي مع المدرب محمد محارمه، استقالة مدرب اليرموك خالد يوسف ليحل مكانه المدرب خلدون عبد الكريم في تدريب الفريق، وتولى المدرب محمد عبد الرؤوف مسؤولية تدريب فريق الهاشمية بعد استقالة المدرب عبد الإله الحناحنة، وتعاقد إدارة أم القطين مع المدرب أحمد الداود عقب استقالة المدرب فالح ادريعات، واستعان كفرسوم بالمدرب يوسف عبيدات بعد استقالة المدرب هاجم عبيدات، وعين نادي صما المدرب بلال الحفناوي عقب استقالة المدرب مراد مقابلة، وقررت إدارة نادي الكرمل، تعيين المدرب جاسر بقيعي بعد استقالة المدرب مالك شطناوي.
وبالعودة إلى منافسات الدوري بعد نهاية الجولة السابع، حافظ فريق الحسين (ب) على صدارة الدوري برصيد 15 نقطة على الرغم من الخسارة أمام فريق الهاشمية 2-3، وتعد مشاركتي رديف الحسين إربد والوحدات رمزيتين على ألا يتم احتساب نتائج مباريات أندية الأولى مع هذه الفرق لغايات تحديد مراكز الفرق النهائية والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائج الفرق لتحديد مراكز الفرق لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.
وأسفرت نتائج بقية مباريات الجولة السابعة التي اختتمت أول من أمس، عن فوز جرش على الجليل 3-2، اليرموك على كفرسوم بالنتيجة نفسها، وفاز السرحان على العربي 2-1، وبالنتيجة ذاتها تفوق عمان FC على الكرمل.
وحسم التعادل بهدف لهدف مواجهة صما مع البقعة، فيما حقق اتحاد الرمثا فوزا على أم القطين 3-1، وتغلب الوحدات (ب) على سحاب بالنتيجة ذاتها.
ويتصدر فريق السرحان الترتيب بعد استبعاد نتائج الحسين والوحدات برصيد 15 نقطة، ويحل جرش ثانيا برصيد 12نقطة، البقعة ثالثا 11 نقطة، العربي رابعا 11 نقطة، اليرموك خامسا 11 نقطة.
ويملك فريق السرحان رقما مميزا في الدوري، حيث إنه الوحيد الذي لم يتلق الخسارة حتى الآن، فيما تعرض فريق الجليل للخسارة رقم 6 خصوصا بعد قرار الاتحاد تخسيره جميع المباريات التي خاضها بمشاركة لاعب محروم.
وعرفت جميع الفرق طعم الفوز خلال الجولات الماضية، ولم يعرف الحسين (ب) والجليل طعم التعادل حتى الآن، ويعد فريق اليرموك الأقوى هجوما وسجل لاعبوه 13 هدفا، فيما يعتبر فريق الجليل الأضعف وسجل لاعبوه 5 أهداف، وفي الجانب الدفاعي يبرز فريق البقعة الأقوى، حيث لم يتلق مرماه غير هدفين، فيما تلقت شباك مرمى الجليل 18 هدفا.
ويتصدر لاعب الهاشمية " المخضرم" شريف النوايشة، قائمة صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف.


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