هل المكملات الغذائية لنمو الشعر فعالة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هل تؤدي مكملات نمو الشعر هذه عملها حقاً؟ غالباً ما تحتوي هذه المكملات
الغذائية على فيتامينات مثل البيوتين biotin وفيتامينات ((إيه))، و((سي))
و((دي))، ومعادن - مثل الزنك والسيلينيوم - ومستخلصات من نباتات بما في ذلك
الكركم وذيل الحصان horsetail. كما يمكن أن تحتوي أيضاً على الكولاجين،
وحتى غضروف سمك القرش ومسحوق مستخلص المحار.
فاعلية غير معروفة
في بعض الحالات، قد تساعد هذه المكملات في إعادة نمو الشعر المفقود أو
الخفيف. ولكن لم تتم دراستها بشكل جيد، وقد لا تكون فعالة مثل العلاجات
الموصوفة طبياً، مثل مينوكسيديل minoxidil (الذي يباع أيضاً من دون وصفة
طبية باسم روغين Rogaine)، أو فيناسترايد finasteride المتناول عن طريق
الفم، كما تقول الدكتورة ميلاني توفيق، طبيبة الأمراض الجلدية في ((ميدستار
هيلث)) في تشيفي تشيس بولاية ماريلاند.
من جهته يقول الدكتور أجاي كايلاس، طبيب الأمراض الجلدية ومؤسس شركة
VidDerm ((فيد ديرم)) للطب الجلدي عن بُعد، يمكن أن يكون للمكملات أيضاً بعض
الجوانب السلبية.
وفي العادة يُنصح الأشخاص الذين يتناولون ((نيوترافول)) بتناول أربع كبسولات يومياً، ويتكلف الإمداد لمدة شهر ما يقرب من 90 دولاراً.
دراسات علمية ((متحيزة))
تم إجراء القليل من الأبحاث التي تمت مراجعتها علمياً على هذه المكملات،
إذ درس الباحثون الأكاديميون بعض مكوناتها الفردية، لكن المشكلة هي أن
الدراسات الرئيسية التي حللت فاعلية مكملات تساقط الشعر الشائعة تم تمويلها
من قبل الشركات التي تسوقها. وفي بعض الحالات، عمل الباحثون المعنيون
لصالح الشركة أيضاً، ((وهذا دائماً تحيز محتمل لا نحب رؤيته))، حسبما تقول
ميلاني.
في إحدى التجارب السريرية المنشورة في عام 2021، على سبيل المثال، اختبر
باحثون - بمن فيهم شخص عمل في الشركة التي تصنع ((نيوترافول))، تأثيرات
المكمل على 40 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و65 عاماً يعانين من تساقط
الشعر.
ووجدت أن اللاتي تناولن ((نيوترافول)) على مدار ستة أشهر، ظهر لديهن نمو
شعر أكبر بكثير ممن تناول دواءً وهمياً. وفي دراسة متابعة نُشرت في عام
2022، تابع فريق بحثي مماثل النساء أنفسهن لمدة ستة أشهر أخرى وأبلغ عن
تحسن مستمر في نمو شعرهن، وجودته.
تجارب محدودة
في تجربة سريرية أجريت عام 2015 على 36 امرأة بتمويل من الشركة الأم
لشركة ((فيفيسكال)) آنذاك، أفاد الباحثون بأن النساء اللاتي أبلغن عن تساقط
الشعر، وتناولن المكمل كان لديهن نمو شعر أكثر بعد ثلاثة وستة أشهر من
النساء اللاتي لم يستخدمن أي منتجات لنمو الشعر.
والنسبة لمكمل متعدد الفيتامينات بسيطة، ومن غير الواضح ما إذا كان
تناوله سيكون بالفاعلية نفسها، كما تقول الدكتورة أنغيلا لامب، طبيبة
الأمراض الجلدية في مستشفى ((ماونت سيناي)) للأمراض الجلدية في مدينة
نيويورك.
أسباب تساقط الشعر
عندما يشكو المرضى الذكور أو الإناث من تساقط الشعر، يقوم أطباء الأمراض
الجلدية عادة بفحص ما إذا كانوا يعانون من نقص فيتامين دي والحديد والزنك،
حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تساقط الشعر. كما يقومون بفحص وظيفة الغدة
الدرقية، التي يمكن أن تؤثر على نمو الشعر، كما تقول لامب. يمكن أحياناً
معالجة النقص بمكملات الفيتامينات أو المعادن، في حين يتم علاج مشاكل الغدة
الدرقية غالباً بالأدوية الموصوفة.
ويحتوي كل من ((نيوترافول)) و((فيفيسكال)) على الزنك. ويحتوي الأول على
فيتامين دي، لذلك قد يكون بعض أو كل النساء في هذه التجارب يعانين من نقص
فيه. وكان من الممكن أن يحصلن على الفوائد نفسها من خلال تناول مكملات
الفيتامينات والمعادن الأرخص بكثير، كما تقول لامب.
إلا أن كايلاس يقول إنه رأى نمو الشعر من جديد بين مرضاه الذين تناولوا
مكملات تساقط الشعر مثل ((نيوترافول))، حتى عندما لم يكونوا يعانون من نقص
الفيتامينات. كما أنه يستخدم ((نيوترافول)) بنفسه.
مكونات لم تدرس جيداً
ومع ذلك، تقول الدكتورة ميلاني توفيق إن كثيراً من المكونات الموجودة في
مكملات نمو الشعر ((لم تتم دراستها جيداً))، وما تفعله تلك المكونات غير
مفهوم جيداً.
ويحتوي ((نيوترافول)) على مستخلص من ((خلاصة ثمار البلميط المنشاري)) saw
palmetto، وهو مستخلص نباتي قد يساعد في إعادة نمو الشعر، وفقاً لأدلة
محدودة.
في مراجعة أجريت عام 2020 لتسع دراسات، أفاد الباحثون بأن الإصدارات
الموضعية أو الفموية من خلاصة ثمار البلميط المنشاري قد تكون خياراً لعلاج
فعّال للمرضى الذين يعانون من الثعلبة الأندروجينية، وتساقط الشعر الكربي،
وهما شكلان شائعان من تساقط الشعر.
وقال كايلاس إن المادة يُعتقد أنها تعمل عن طريق منع هرمون التستوستيرون
من التحول إلى ((ديهدروتستوستيرون)) DHT، وهي عملية يمكن أن تسبب تساقط
الشعر.
غالباً ما يتم تضمين الكولاجين، وهو بروتين يُعتقد أنه يدعم نمو الشعر،
على الرغم من إجراء القليل من الأبحاث حول آثاره على الشعر. ويقول كايلاس
إن كثيراً من مكملات الشعر يحتوي أيضاً على البيوتين، لكن هذا لا يبدو أنه
يساعد في نمو الشعر. ((هذه أسطورة كبيرة)).
إلا أن الدكتورة ميلاني توفيق أشارت أيضاً إلى أن ((نيوترافول)) والمكملات
الغذائية الأخرى للشعر لن تعمل على تحسين تساقط الشعر المرتبط بالندبات،
مثل الثعلبة الندبية، التي يدمر الجهاز المناعي فيها بصيلات الشعر.
ليست خيار ((العلاج المفضل))
تقول الدكتورة ميلاني توفيق إن ((نيوترافول))، و((فيفيسكال))، والمكملات
الغذائية الأخرى لنمو الشعر لا تخضع لتنظيم صارم من قبل إدارة الغذاء
والدواء. وقالت إنها لم تحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء لعلاج أي
حالات طبية، ولم تخضع لاختبارات السلامة والفاعلية مثل الأدوية.
لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنبها تماماً. وتضيف ميلاني أنه في حين
أن مكملات تساقط الشعر الباهظة الثمن ليست خيار العلاج ((المفضل))، إلا أنها
غالباً ما تذكرها للمرضى بوصفها بديلاً للأدوية الموصوفة، وأنها لم تجد أن
المكملات خطيرة، وهناك على الأقل ((بعض الأدلة على أنها يمكن أن تعمل))،
لذلك فإن هذه المكملات قد تستحق بالنسبة لبعض الناس المحاولة.
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