هل المكملات الغذائية لنمو الشعر فعالة؟

هل تؤدي مكملات نمو الشعر هذه عملها حقاً؟ غالباً ما تحتوي هذه المكملات الغذائية على فيتامينات مثل البيوتين biotin وفيتامينات ((إيه))، و((سي)) و((دي))، ومعادن - مثل الزنك والسيلينيوم - ومستخلصات من نباتات بما في ذلك الكركم وذيل الحصان horsetail. كما يمكن أن تحتوي أيضاً على الكولاجين، وحتى غضروف سمك القرش ومسحوق مستخلص المحار.



فاعلية غير معروفة

في بعض الحالات، قد تساعد هذه المكملات في إعادة نمو الشعر المفقود أو الخفيف. ولكن لم تتم دراستها بشكل جيد، وقد لا تكون فعالة مثل العلاجات الموصوفة طبياً، مثل مينوكسيديل minoxidil (الذي يباع أيضاً من دون وصفة طبية باسم روغين Rogaine)، أو فيناسترايد finasteride المتناول عن طريق الفم، كما تقول الدكتورة ميلاني توفيق، طبيبة الأمراض الجلدية في ((ميدستار هيلث)) في تشيفي تشيس بولاية ماريلاند.



من جهته يقول الدكتور أجاي كايلاس، طبيب الأمراض الجلدية ومؤسس شركة VidDerm ((فيد ديرم)) للطب الجلدي عن بُعد، يمكن أن يكون للمكملات أيضاً بعض الجوانب السلبية.



وفي العادة يُنصح الأشخاص الذين يتناولون ((نيوترافول)) بتناول أربع كبسولات يومياً، ويتكلف الإمداد لمدة شهر ما يقرب من 90 دولاراً.



دراسات علمية ((متحيزة))

تم إجراء القليل من الأبحاث التي تمت مراجعتها علمياً على هذه المكملات، إذ درس الباحثون الأكاديميون بعض مكوناتها الفردية، لكن المشكلة هي أن الدراسات الرئيسية التي حللت فاعلية مكملات تساقط الشعر الشائعة تم تمويلها من قبل الشركات التي تسوقها. وفي بعض الحالات، عمل الباحثون المعنيون لصالح الشركة أيضاً، ((وهذا دائماً تحيز محتمل لا نحب رؤيته))، حسبما تقول ميلاني.



في إحدى التجارب السريرية المنشورة في عام 2021، على سبيل المثال، اختبر باحثون - بمن فيهم شخص عمل في الشركة التي تصنع ((نيوترافول))، تأثيرات المكمل على 40 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و65 عاماً يعانين من تساقط الشعر.



ووجدت أن اللاتي تناولن ((نيوترافول)) على مدار ستة أشهر، ظهر لديهن نمو شعر أكبر بكثير ممن تناول دواءً وهمياً. وفي دراسة متابعة نُشرت في عام 2022، تابع فريق بحثي مماثل النساء أنفسهن لمدة ستة أشهر أخرى وأبلغ عن تحسن مستمر في نمو شعرهن، وجودته.



تجارب محدودة

في تجربة سريرية أجريت عام 2015 على 36 امرأة بتمويل من الشركة الأم لشركة ((فيفيسكال)) آنذاك، أفاد الباحثون بأن النساء اللاتي أبلغن عن تساقط الشعر، وتناولن المكمل كان لديهن نمو شعر أكثر بعد ثلاثة وستة أشهر من النساء اللاتي لم يستخدمن أي منتجات لنمو الشعر.



والنسبة لمكمل متعدد الفيتامينات بسيطة، ومن غير الواضح ما إذا كان تناوله سيكون بالفاعلية نفسها، كما تقول الدكتورة أنغيلا لامب، طبيبة الأمراض الجلدية في مستشفى ((ماونت سيناي)) للأمراض الجلدية في مدينة نيويورك.



أسباب تساقط الشعر

عندما يشكو المرضى الذكور أو الإناث من تساقط الشعر، يقوم أطباء الأمراض الجلدية عادة بفحص ما إذا كانوا يعانون من نقص فيتامين دي والحديد والزنك، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تساقط الشعر. كما يقومون بفحص وظيفة الغدة الدرقية، التي يمكن أن تؤثر على نمو الشعر، كما تقول لامب. يمكن أحياناً معالجة النقص بمكملات الفيتامينات أو المعادن، في حين يتم علاج مشاكل الغدة الدرقية غالباً بالأدوية الموصوفة.



ويحتوي كل من ((نيوترافول)) و((فيفيسكال)) على الزنك. ويحتوي الأول على فيتامين دي، لذلك قد يكون بعض أو كل النساء في هذه التجارب يعانين من نقص فيه. وكان من الممكن أن يحصلن على الفوائد نفسها من خلال تناول مكملات الفيتامينات والمعادن الأرخص بكثير، كما تقول لامب.



إلا أن كايلاس يقول إنه رأى نمو الشعر من جديد بين مرضاه الذين تناولوا مكملات تساقط الشعر مثل ((نيوترافول))، حتى عندما لم يكونوا يعانون من نقص الفيتامينات. كما أنه يستخدم ((نيوترافول)) بنفسه.



مكونات لم تدرس جيداً

ومع ذلك، تقول الدكتورة ميلاني توفيق إن كثيراً من المكونات الموجودة في مكملات نمو الشعر ((لم تتم دراستها جيداً))، وما تفعله تلك المكونات غير مفهوم جيداً.



ويحتوي ((نيوترافول)) على مستخلص من ((خلاصة ثمار البلميط المنشاري)) saw palmetto، وهو مستخلص نباتي قد يساعد في إعادة نمو الشعر، وفقاً لأدلة محدودة.



في مراجعة أجريت عام 2020 لتسع دراسات، أفاد الباحثون بأن الإصدارات الموضعية أو الفموية من خلاصة ثمار البلميط المنشاري قد تكون خياراً لعلاج فعّال للمرضى الذين يعانون من الثعلبة الأندروجينية، وتساقط الشعر الكربي، وهما شكلان شائعان من تساقط الشعر.



وقال كايلاس إن المادة يُعتقد أنها تعمل عن طريق منع هرمون التستوستيرون من التحول إلى ((ديهدروتستوستيرون)) DHT، وهي عملية يمكن أن تسبب تساقط الشعر.



غالباً ما يتم تضمين الكولاجين، وهو بروتين يُعتقد أنه يدعم نمو الشعر، على الرغم من إجراء القليل من الأبحاث حول آثاره على الشعر. ويقول كايلاس إن كثيراً من مكملات الشعر يحتوي أيضاً على البيوتين، لكن هذا لا يبدو أنه يساعد في نمو الشعر. ((هذه أسطورة كبيرة)).



إلا أن الدكتورة ميلاني توفيق أشارت أيضاً إلى أن ((نيوترافول)) والمكملات الغذائية الأخرى للشعر لن تعمل على تحسين تساقط الشعر المرتبط بالندبات، مثل الثعلبة الندبية، التي يدمر الجهاز المناعي فيها بصيلات الشعر.



ليست خيار ((العلاج المفضل))

تقول الدكتورة ميلاني توفيق إن ((نيوترافول))، و((فيفيسكال))، والمكملات الغذائية الأخرى لنمو الشعر لا تخضع لتنظيم صارم من قبل إدارة الغذاء والدواء. وقالت إنها لم تحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء لعلاج أي حالات طبية، ولم تخضع لاختبارات السلامة والفاعلية مثل الأدوية.



لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنبها تماماً. وتضيف ميلاني أنه في حين أن مكملات تساقط الشعر الباهظة الثمن ليست خيار العلاج ((المفضل))، إلا أنها غالباً ما تذكرها للمرضى بوصفها بديلاً للأدوية الموصوفة، وأنها لم تجد أن المكملات خطيرة، وهناك على الأقل ((بعض الأدلة على أنها يمكن أن تعمل))،

لذلك فإن هذه المكملات قد تستحق بالنسبة لبعض الناس المحاولة.