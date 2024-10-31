في الصرف الصحي.. العثور على جثة صاحبة أكبر شفاه في العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فتحت السلطات الروسية تحقيقاً بعد العثور على جثة المدونة وعارضة الأزياء كريستينا راي، صاحبة أكبر شفاه في العالم، في مدينة سوتشي.
وكانت كريستينا البالغة من العمر 34 عاماً، والتي أدرجت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها صاحبة أكبر شفاه في العالم، قد اختفت نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وعثرت السلطات على جثتها في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكما أبلغت الخدمة الصحفية لفريق البحث والإنقاذ المحلي لوكالة "نوفوستي"، فإن رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية قاموا أمس بانتشال جثة امرأة من الصرف الصحي في منطقة خوستينسكي في مدينة سوتشي، وسلموها إلى الشرطة المحلية للتعرّف على هويتها.
وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد أكد مصدر في وزارة الداخلية في منطقة سوتشي أن الجثة تعود بالفعل كريستينا راي، ويتم الآن التحقيق في ملابسات الحادث.
وكانت كريستينا راي قد حصلت على شهرة كبيرة بفضل الشفاه الكبيرة التي صنعتها منذ أكثر من 10 سنوات، والتي بفضلها دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية. إذ كان عليها أن تخضع لـ 100 حقنة قبل أن تحقق النتيجة المرجوة.
وفي مايو 2019، أعلنت راي أنها تخلصت من الشفاه الكبيرة، واستعادت شكل حاجبيها الطبيعي. وأوضحت حينها أن شغفها بتغيير جسدها كان رغبة في الترويج لنفسها، لكنها أشارت في النهاية إلى أنها لم تستمتع بذلك، لذلك قررت العودة إلى شكل شفاهها الطبيعي. وكالات
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