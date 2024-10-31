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في الصرف الصحي.. العثور على جثة صاحبة أكبر شفاه في العالم

10/31/2024 2:44:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

فتحت السلطات الروسية تحقيقاً بعد العثور على جثة المدونة وعارضة الأزياء كريستينا راي، صاحبة أكبر شفاه في العالم، في مدينة سوتشي.
وكانت كريستينا البالغة من العمر 34 عاماً، والتي أدرجت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها صاحبة أكبر شفاه في العالم، قد اختفت نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وعثرت السلطات على جثتها في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.






وكما أبلغت الخدمة الصحفية لفريق البحث والإنقاذ المحلي لوكالة "نوفوستي"، فإن رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية قاموا أمس بانتشال جثة امرأة من الصرف الصحي في منطقة خوستينسكي في مدينة سوتشي، وسلموها إلى الشرطة المحلية للتعرّف على هويتها.


وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد أكد مصدر في وزارة الداخلية في منطقة سوتشي أن الجثة تعود بالفعل كريستينا راي، ويتم الآن التحقيق في ملابسات الحادث.


وكانت كريستينا راي قد حصلت على شهرة كبيرة بفضل الشفاه الكبيرة التي صنعتها منذ أكثر من 10 سنوات، والتي بفضلها دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية. إذ كان عليها أن تخضع لـ 100 حقنة قبل أن تحقق النتيجة المرجوة.


وفي مايو 2019، أعلنت راي أنها تخلصت من الشفاه الكبيرة، واستعادت شكل حاجبيها الطبيعي. وأوضحت حينها أن شغفها بتغيير جسدها كان رغبة في الترويج لنفسها، لكنها أشارت في النهاية إلى أنها لم تستمتع بذلك، لذلك قررت العودة إلى شكل شفاهها الطبيعي. وكالات

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