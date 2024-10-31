Thursday, 31 October 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرضاعة الطبيعية قد تحميك من هذا المرض الخطير

10/31/2024 2:44:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

توصلت دراسة حديثة، إلى أن الرضاعة الطبيعية التي تمتد لفترة طويلة، خاصة لدى أولئك النساء اللائي تعانين من الإصابة بمرض سكري الحمل، من شأنها العمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.

وبحسب "جمعية السكري الأمريكية"، أظهرت نتائج الدراسة أن الرضاعة الطبيعية تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الأمهات بعد الولادة.


وخلال الدراسة، تم تضمين النتائج بعد تحليل بيانات 15146 امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية من أولئك اللائي تعانين من مرض السكري من النوع 2، إلى جانب 4537 امرأة لديهن تاريخ من مرض سكري الحمل.


وأوضح فريق الباحثين أنه يمكن الوقاية من سكري الحمل من خلال اتباع طرق ونصائح معينة، تشمل اتباع نمط حياة صحي قبل الحمل، والابتعاد عن التدخين بمختلف أنواعه، والقيام بمجهود بدني كافٍ، واتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب الحفاظ على الوزن الصحي قبل الحمل.


كما أظهرت أبحاث أخرى لنفس فريق الدراسة ارتباط مدة الرضاعة الطبيعية الطويلة بانخفاض خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء المصابات بالسكري من النوع 2 أو سكري الحمل.


وبعد إجراء مقارنة بين أولئك النساء اللائي لم يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية مع غيرهن ممن أرضعن أطفالهن لأكثر من 18 شهرا كان هناك انخفاض كبير في خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الفريق الثاني.

اقرأ أيضاً:

الرضاعة الطبيعية تنخفض 24% في الأردن

MENAFN31102024000072011014ID1108839179

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث