الرضاعة الطبيعية قد تحميك من هذا المرض الخطير

توصلت دراسة حديثة، إلى أن الرضاعة الطبيعية التي تمتد لفترة طويلة، خاصة لدى أولئك النساء اللائي تعانين من الإصابة بمرض سكري الحمل، من شأنها العمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.

وبحسب "جمعية السكري الأمريكية"، أظهرت نتائج الدراسة أن الرضاعة الطبيعية تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الأمهات بعد الولادة.



وخلال الدراسة، تم تضمين النتائج بعد تحليل بيانات 15146 امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية من أولئك اللائي تعانين من مرض السكري من النوع 2، إلى جانب 4537 امرأة لديهن تاريخ من مرض سكري الحمل.



وأوضح فريق الباحثين أنه يمكن الوقاية من سكري الحمل من خلال اتباع طرق ونصائح معينة، تشمل اتباع نمط حياة صحي قبل الحمل، والابتعاد عن التدخين بمختلف أنواعه، والقيام بمجهود بدني كافٍ، واتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب الحفاظ على الوزن الصحي قبل الحمل.



كما أظهرت أبحاث أخرى لنفس فريق الدراسة ارتباط مدة الرضاعة الطبيعية الطويلة بانخفاض خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء المصابات بالسكري من النوع 2 أو سكري الحمل.



وبعد إجراء مقارنة بين أولئك النساء اللائي لم يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية مع غيرهن ممن أرضعن أطفالهن لأكثر من 18 شهرا كان هناك انخفاض كبير في خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الفريق الثاني.

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