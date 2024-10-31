الرضاعة الطبيعية قد تحميك من هذا المرض الخطير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توصلت دراسة حديثة، إلى أن الرضاعة الطبيعية التي تمتد لفترة طويلة، خاصة لدى أولئك النساء اللائي تعانين من الإصابة بمرض سكري الحمل، من شأنها العمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.
وبحسب "جمعية السكري الأمريكية"، أظهرت نتائج الدراسة أن الرضاعة الطبيعية تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الأمهات بعد الولادة.
وخلال الدراسة، تم تضمين النتائج بعد تحليل بيانات 15146 امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية من أولئك اللائي تعانين من مرض السكري من النوع 2، إلى جانب 4537 امرأة لديهن تاريخ من مرض سكري الحمل.
وأوضح فريق الباحثين أنه يمكن الوقاية من سكري الحمل من خلال اتباع طرق ونصائح معينة، تشمل اتباع نمط حياة صحي قبل الحمل، والابتعاد عن التدخين بمختلف أنواعه، والقيام بمجهود بدني كافٍ، واتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب الحفاظ على الوزن الصحي قبل الحمل.
كما أظهرت أبحاث أخرى لنفس فريق الدراسة ارتباط مدة الرضاعة الطبيعية الطويلة بانخفاض خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء المصابات بالسكري من النوع 2 أو سكري الحمل.
وبعد إجراء مقارنة بين أولئك النساء اللائي لم يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية مع غيرهن ممن أرضعن أطفالهن لأكثر من 18 شهرا كان هناك انخفاض كبير في خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الفريق الثاني.
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