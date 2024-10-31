مؤتمر الأسرة بالدوحة يبحث في تأثير التكنولوجيا على استقرار العائلات ورفاهها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يستمر لليوم الثاني على التوالي عقد الندوات الحوارية وورشات عمل ضمن مؤتمر“الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة”، الذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، بحضور شخصيات متخصصة بارزة من جميع أنحاء العالم.
وناقشت جلسة حوارية، نظمتها مؤسسة الشرق الإعلامية وأدارها رئيس تحرير جريدة الشرق جابر الحرمي، اليوم الخميس، موضوع "وقع التكنولوجيا وتأثيرها على رفاه الأسرة" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وفي هذا الإطار، تحدث رئيس دائرة التصالح في محكمة الأسرة، أحمد البوعينين، عن أسس الزواج الناجح في ظل المتغيرات المعاصرة وبما يؤثر على استقرار الحياة الأسرية، معتبراً أن الحوار يجب أن يكون جزءا اساسياً من حياة العائلة.
وقال:"بالنسبة للإعلام اليوم، فقد أصبح هناك العديد من المسلسلات الجديدة التي لها تأثير كبير ولكن لا تطرح حلولا لمشكلات وقضايا عدة انما تؤشر فقط على الجوانب السلبية، مستعيدا برنامج مثل "افتح يا سمسم"، وهو عرض يعود إلى الثمانينات، كان مهما ومدروسا، وله تاثير ايجابي كبير على الأسرة.
من جانبها، أوضحت أستاذة الإعلام الرقمي والسياسة الدكتورة مريم الخاطر، ان دور الإعلام في الحفاظ على مقومات الأسرة، مشيرة إلى التغيرات الكبيرة التي حدثت في الإعلام خلال العشرين عاما الماضية.
وأشارت إلى أهمية التفاعل الأسري والتربية الإعلامية، مستعرضة التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحديثة مثل اختراق البيانات وتتبع البصمة الرقمية.
مستشار إعلامي والرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر، د. عائشة الكواري، أكدت أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع والمسؤولة عن تشكيل شخصية الفرد ونقل القيم.
وذكرت أن التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الإعلام جعل الأسر تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على تماسكها.
وأوضحت أن وسائل الإعلام تلعب دورا حاسما في تشكيل الرأي العام، كما أن لها دور بارز في التأثير على التماسك الأسري من الناحية الإيجابية أو السلبية، حيث يمكن أن تكون نافذة على العالم، تعزز التواصل والتفاعل بين أفراد الأسرة، وتقدم محتوى تعليميا تثقيفيا مفيدا يساعد في توسيع المعرفة وزيادة الوعي بالقضايا المختلفة.
كما ويمكن لوسائل الأعلام أن تزرع قيما متضاربة مع القيم الأسرية وتؤدي إلى تشتيت الانتباه عن العلاقات الأسرية، اضافة الى تشجيع السلوكيات التي تضر بالتماسك الأسري.
ويحدث ذلك من خلال عرض برامج التلفزيونية المتضمنة للمحتوى العنيف او الجرائم، مما يقلل من قدرة الأطفال والشباب على التعاطف مع الاخرين، وتشجع وسائل الاعلام على النمط الاستهلاكي المفرط مما قد يسبب مشاكل مالية داخل الأسرة
وفيما يتعلق بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت بروفيسور واستشاري أول في الطب النفسي الدكتورة سهيلة غلوم، أن الأسرة هي الفئة الأكثر تأثراً، متحدثة عن المخاطر الناتجة عن عرض المحتويات السلبية، وأثر ذلك على سلوك الأفراد والعلاقات الأسرية.
وأشارت إلى أن تسليط الضوء بشكل مباشر ومكرر على الجوانب السلبية قد يؤدي إلى ترسيخها في أذهان المتلقيين.
وتابعت:"عندما نتحدث عن الأسرة، يجب أن نناقش دور الرجل والمرأة والأطفال، خاصة فيما يتعلق بقضية التفكك. القصة هنا تتعلق بدور كل فرد في الأسرة".
ويحتضن معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤتمرا عالميا حول الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة، خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2024 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وإحياءً للذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة (IYF +30)، سيوفر المؤتمر منصة لصناع السياسات والأكاديميين وقادة المجتمع المدني والشباب وأصحاب المصلحة المعنيين للمشاركة ومناقشة تأثير أربعة اتجاهات كبرى معاصرة على الأسرة.
الاتجاهات الرئيسية التي سيركز عليها المؤتمر هي:
* التغير الديموغرافي: إن انخفاض معدلات المواليد والشيخوخة السكانية يشكلان ضغوطاً على الأسر والهياكل الاجتماعية، في حين تعمل أنماط الزواج المتغيرة وارتفاع معدلات الطلاق على إعادة تشكيل التنمية السكانية.
* الهجرة والتحضر: تؤدي الحرب والصراع والهجرة الجماعية إلى تفكك الأسرة، في حين يؤثر التحضر على رفاهتها وديناميكيات الأسر النووية والممتدة التقليدية.
* التغيير التكنولوجي: توفر التكنولوجيا حلولاً ومساعدات لتحقيق التوازن بين العمل والحياة للأسر الضعيفة، إلا أنها تثير المخاوف بشأن الإدمان، والتنمر، والخصوصية.
* تغير المناخ: يهدد التدهور البيئي الأسر، مما قد يجبرها على تعديل تخصيص الموارد أو حتى الهجرة بسبب الأحداث المناخية.
وينظم المؤتمر، معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي أسسته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، في عام 2006.
ويشكل المعهد جزءاً لا يتجزأ من جهود مؤسسة قطر الرامية إلى تعزيز المجتمعات الصحية المتعلمة التي تدعمها الأسر القوية والمتماسكة في قطر والمنطقة وخارجها.
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