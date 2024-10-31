مؤتمر الأسرة بالدوحة يبحث في تأثير التكنولوجيا على استقرار العائلات ورفاهها

يستمر لليوم الثاني على التوالي عقد الندوات الحوارية وورشات عمل ضمن مؤتمر“الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة”، الذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، بحضور شخصيات متخصصة بارزة من جميع أنحاء العالم.



وناقشت جلسة حوارية، نظمتها مؤسسة الشرق الإعلامية وأدارها رئيس تحرير جريدة الشرق جابر الحرمي، اليوم الخميس، موضوع "وقع التكنولوجيا وتأثيرها على رفاه الأسرة" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.



وفي هذا الإطار، تحدث رئيس دائرة التصالح في محكمة الأسرة، أحمد البوعينين، عن أسس الزواج الناجح في ظل المتغيرات المعاصرة وبما يؤثر على استقرار الحياة الأسرية، معتبراً أن الحوار يجب أن يكون جزءا اساسياً من حياة العائلة.



وقال:"بالنسبة للإعلام اليوم، فقد أصبح هناك العديد من المسلسلات الجديدة التي لها تأثير كبير ولكن لا تطرح حلولا لمشكلات وقضايا عدة انما تؤشر فقط على الجوانب السلبية، مستعيدا برنامج مثل "افتح يا سمسم"، وهو عرض يعود إلى الثمانينات، كان مهما ومدروسا، وله تاثير ايجابي كبير على الأسرة.

من جانبها، أوضحت أستاذة الإعلام الرقمي والسياسة الدكتورة مريم الخاطر، ان دور الإعلام في الحفاظ على مقومات الأسرة، مشيرة إلى التغيرات الكبيرة التي حدثت في الإعلام خلال العشرين عاما الماضية.



وأشارت إلى أهمية التفاعل الأسري والتربية الإعلامية، مستعرضة التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحديثة مثل اختراق البيانات وتتبع البصمة الرقمية.



مستشار إعلامي والرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر، د. عائشة الكواري، أكدت أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع والمسؤولة عن تشكيل شخصية الفرد ونقل القيم.



وذكرت أن التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الإعلام جعل الأسر تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على تماسكها.



وأوضحت أن وسائل الإعلام تلعب دورا حاسما في تشكيل الرأي العام، كما أن لها دور بارز في التأثير على التماسك الأسري من الناحية الإيجابية أو السلبية، حيث يمكن أن تكون نافذة على العالم، تعزز التواصل والتفاعل بين أفراد الأسرة، وتقدم محتوى تعليميا تثقيفيا مفيدا يساعد في توسيع المعرفة وزيادة الوعي بالقضايا المختلفة.



كما ويمكن لوسائل الأعلام أن تزرع قيما متضاربة مع القيم الأسرية وتؤدي إلى تشتيت الانتباه عن العلاقات الأسرية، اضافة الى تشجيع السلوكيات التي تضر بالتماسك الأسري.



ويحدث ذلك من خلال عرض برامج التلفزيونية المتضمنة للمحتوى العنيف او الجرائم، مما يقلل من قدرة الأطفال والشباب على التعاطف مع الاخرين، وتشجع وسائل الاعلام على النمط الاستهلاكي المفرط مما قد يسبب مشاكل مالية داخل الأسرة



وفيما يتعلق بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت بروفيسور واستشاري أول في الطب النفسي الدكتورة سهيلة غلوم، أن الأسرة هي الفئة الأكثر تأثراً، متحدثة عن المخاطر الناتجة عن عرض المحتويات السلبية، وأثر ذلك على سلوك الأفراد والعلاقات الأسرية.



وأشارت إلى أن تسليط الضوء بشكل مباشر ومكرر على الجوانب السلبية قد يؤدي إلى ترسيخها في أذهان المتلقيين.



وتابعت:"عندما نتحدث عن الأسرة، يجب أن نناقش دور الرجل والمرأة والأطفال، خاصة فيما يتعلق بقضية التفكك. القصة هنا تتعلق بدور كل فرد في الأسرة".





ويحتضن معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤتمرا عالميا حول الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة، خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2024 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.



وإحياءً للذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة (IYF +30)، سيوفر المؤتمر منصة لصناع السياسات والأكاديميين وقادة المجتمع المدني والشباب وأصحاب المصلحة المعنيين للمشاركة ومناقشة تأثير أربعة اتجاهات كبرى معاصرة على الأسرة.



الاتجاهات الرئيسية التي سيركز عليها المؤتمر هي:

* التغير الديموغرافي: إن انخفاض معدلات المواليد والشيخوخة السكانية يشكلان ضغوطاً على الأسر والهياكل الاجتماعية، في حين تعمل أنماط الزواج المتغيرة وارتفاع معدلات الطلاق على إعادة تشكيل التنمية السكانية.



* الهجرة والتحضر: تؤدي الحرب والصراع والهجرة الجماعية إلى تفكك الأسرة، في حين يؤثر التحضر على رفاهتها وديناميكيات الأسر النووية والممتدة التقليدية.



* التغيير التكنولوجي: توفر التكنولوجيا حلولاً ومساعدات لتحقيق التوازن بين العمل والحياة للأسر الضعيفة، إلا أنها تثير المخاوف بشأن الإدمان، والتنمر، والخصوصية.



* تغير المناخ: يهدد التدهور البيئي الأسر، مما قد يجبرها على تعديل تخصيص الموارد أو حتى الهجرة بسبب الأحداث المناخية.



وينظم المؤتمر، معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي أسسته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، في عام 2006.



ويشكل المعهد جزءاً لا يتجزأ من جهود مؤسسة قطر الرامية إلى تعزيز المجتمعات الصحية المتعلمة التي تدعمها الأسر القوية والمتماسكة في قطر والمنطقة وخارجها.