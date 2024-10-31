هرمونات الدورة الشهرية تسبب تغيرات هيكلية في الدماغ

من الطبيعي أن نرجع سبب تقلّب المزاج والعصبية التي تصيب المرأة إلى مضاعفات الدورة الشهرية لديها، كونها تسبب تغيرات في هرمونات الجسم، ولكن الغريب أن لهذا الاضطراب الهرموني تأثير كبير على الخلايا الدماغية التي تعتبر المسؤولة عن كل هذا العناء.

كشف فريق من الباحثين، في دراسة جديدة، أن تغير الهرمونات عند النساء والناجمة عن الدورة الشهرية يؤثر على بنية الدماغ لديهم، وليس فقط على التشريح التناسلي كما يعتقد البعض.



وقام الفريق بقيادة عالمتي الأعصاب، إليزابيث ريزور، وفيكتوريا بابنكو، من كاليفورنيا سانتا باربرا، بتتبع 30 امرأة يحيضن خلال دوراتهن، وقاموا بتوثيق التغيرات الهيكلية التي تحدث في الدماغ بالتفصيل مع تقلبات الهرمونات.



وأكد الباحثون أن "هذه النتائج هي الأولى التي تشير إلى تغيرات متزامنة على مستوى الدماغ في البنية المجهرية للمادة البيضاء البشرية والسمك القشري، بالتزامن مع إيقاعات الهرمونات التي تحركها الدورة الشهرية".



وأشار الباحثون إلى أن "التقلبات الدورية في هرمونات المحور الوطائي النخامي (HPG)، تمارس تأثيرات سلوكية، هيكلية، ووظيفية قوية من خلال الإجراءات على الجهاز العصبي المركزي للثدييات".



وتابع الباحثون: "تبين النتائج أن البنية المجهرية للمادة البيضاء، والشبكة الدهنية من الألياف العصبية التي تنقل المعلومات بين مناطق المادة الرمادية، تتغير مع التحولات الهرمونية، بما في ذلك سن البلوغ".



وأجرى الفريق فحوصات أخرى عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي خلال ثلاث مراحل الحيض: الحيض، والإباضة، ومنتصف الجسم الأصفر وتم قياس مستويات الهرمونات لدى المشاركين في كل مرحلة.



وأظهرت النتائج أنه مع تقلب الهرمونات، تتغير أحجام المادة الرمادية والبيضاء أيضًا، وكذلك حجم السائل النخاعي، على وجه الخصوص، قبل الإباضة مباشرة، عندما يرتفع هرمون 17 بيتا استراديول وهرمون اللوتين، وتوصلت الدراسة إلى أن أدمغة المشاركات شهدت تغيرات في المادة البيضاء مما يشير إلى نقل أسرع للمعلومات.

وختمت الدراسة أن الهرمون المنبه للجريب، الذي يرتفع قبل الإباضة، ويساعد على تحفيز بصيلات المبيض، ارتبط بالمادة الرمادية الأكثر سمكا، كما ارتبط هرمون البروجسترون، الذي يرتفع بعد الإباضة، بزيادة الأنسجة وانخفاض حجم السائل النخاعي. سبوتنيك

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