ندوة استذكارية للروائي الراحل أمين شنار في رابطة الكتاب الأردنيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان - أقامت رابطة الكتاب الأردنيين، أول من أمس، ندوة استذكارية بعنوان "أدب أمين شنار ورواية الكابوس"، تحدث فيها الروائي د.مخلد بركات، وأدارها الباحث زياد سلامة.
قدم مخلد بركات "إضاءات حول رواية الكابوس"، مبينا أن رواية "الكابوس" للروائي الأردني أمين شنار لا يمكن الحديث عنها من دون ربطها بعمل أدبي آخر هو رواية "أنت منذ اليوم"، للكاتب تيسير السبول، وهو ربط يستند إلى: أولا فوز العملين بجائزة صحيفة النهار اللبنانية مناصفة العام 1968، وثانيا أنها توقف كلا الكاتبين عن الكتابة الأدبية مطلع السبعينيات، وثالثا أنهما رصدتا واقع هزيمة 1967 المدوية والجارحة، والروايتان لهما قيمة تاريخية في مجال التأسيسية للرواية الأردنية.
ويقول بركات: "نجد في رواية "الكابوس" البناء الفني الكلاسيكي والحكائية، وهي بإطار رمزي، سقط في المباشرة، في حديثه عن القضية الفلسطينية في أوج الهزيمة العربية في حزيران الحزين"، مبينا أن قصة "الكابوس"، تبدأ حينما يتسلم الشاب المتعلم فرحات من والدته أمانة تركها له جده، وهي مجموعة أوراق كانت محفوظة في صندوق حديدي يكسوه الصدأ، والجد أبو محمود كان الرجل الأول الذي يقرأ ويكتب في القرية، وخروج الأوراق المكتوبة من الصندوق الصدئ يشير إلى دور العلم في مواجهة الجهل المقترن بالصدأ.
ويتابع بركات "تتحدث الأوراق عن الطبقية والظلم في مجتمع القرية الذي يرمز إلى المجتمع الفلسطيني حيث القرية بسكانها الفقراء الذين يعملون في حقول القمح الصغيرة وبالكاد يحصلون قوتهم، في مقابل الإقطاع الذي يمثله الشيخ الكبير الذي يقطن الجبل (جبل البخور) الذي يملك الحقول الشاسعة التي يعمل بها أهل القرية مجانا مرغمين على ذلك في سياق يقدم على أنه عرفان بالجميل".
ثم ينوه بركات إلى الشخوص ورمزيتها عند الشيخ الكبير الذي يرمز للسلطة، قائلا "هي سلطة متفاوتة الشرعية؛ فالشيخ (نجم) يمثل السلطة الشرعية التي يحن لها الناس ويتحسرون على أيامه؛ أي الضعف الذي أدرك الخلافة الإسلامية في أواخر أيامها. أما الشيخ الذي حل مكانه فهو غير معروف الأصل (يجهلون اسمه ومن أين أتى وكيف وصل إلى السلطة)، في إشارة إلى طبيعة السلطة التي حلت بدلا من السلطة السابقة. وهذه السلطة الجديدة تمارس على أقسى أشكال القمع".
أما الحفيد فرحات، كما أشار بركات، فهو "يرمز للمنقذ أو للجيل القوي القادم. الخواجة موسى البائع الجوال، وهو شخص لا يتكسب من بضاعته بقدر ما يتخذها حجة للتجول في القرية والتردد على البيت الكبير، ثم يتكاثر الخواجات في القرية ويتقلدون الخفارة فيها، وذلك في إشارة إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين ونفوذهم فيها ترقبا لإقامة الدولة الصهيونية. سيتهم الجد بالجنون لأن أحدا لم يصدقه فكتب هذه الأوراق، وبين الجد والحفيد هناك الأب الذي تعاون مع الخواجات وأحبهم، ترميز للخيانة للوطن".
وحينما يطرح البطل -الحفيد- خيارات المقاومة، يظهر الصراع جليا بين الأطراف الرئيسة: المعلم علي سعد الدين يرمز للطبقة المتعلمة التي تحمل حملة شعواء على الجهل، وعصام فاخوري التاجر الذي يمثل الطبقة الوسطى، وعوده حمد الله الفلاح الخمسيني الذي يمثل الفئة البسيطة في المجتمع التي تستمد قوتها من إيمانها الشعبي. ويشير إلى عبثية الصراع الذي يدور بين هذه الفئات.
ويقول بركات إن الرواية تتناول ثنائية البطولة والخيانة، والصراعات داخل القرية التي تمثل صراعات المجتمع الفلسطيني قبل الاحتلال؛ فهناك الصراع التقليدي -في زمن الجد- بين شيخ الجامع الذي لا يرى خلف الجبل سوى أمم متوحشة تحتاج إلى الهداية، وفقيه المدرسة الذي يرى القرية متخلفة عن اللحاق بركب العالم المتحضر، وتاجر القرية الذي يحرض الأهالي ويحاول أن يوجههم حسب مصالحه.
ورأى بركات أن شنار يخفي في الرواية خطابه الأيديولوجي من خلال تقنية المزج بين الواقع والأحلام والرمزية المباشرة تتقاطع مع فضاءات هزيمة حزيران. وكان يمكن لكاتبنا أن يدخل للتفاصيل بواقعية أكثر، فالأمر لا يحتاج إلى رمزية.
ويستعرض بركات بعضا مما قيل وكتب عن شنار، منها معالي د.محمد أبو رمان مقالا بعنوان: "أمين شنار.. الأويسي الثائر"، قال فيه: "تعرفت على إنتاج أمين شنار، عندما كنت أعمل على كتابي (أسرار الطريق الصوفي) خلال البحث في الأدب والفن الصوفي، واكتشفت أن تلك العزلة الصوفية جعلت شنار يصر على الابتعاد عن الأضواء، بالرغم من أن عمله كله في الأضواء، في الشعر والأدب المسرحي والرواية، والكتابة الصحفية، إذ كان محرر المقالات في صحيفة الدستور فترة طويلة، وكاتب افتتاحيتها في أوقات كثيرة".
والكاتب الباحث زياد سلامة الذي كتب كتابا بعنوان "أمين شنار أستاذ الجيل"، وهو من منشورات (وزارة الثقافة الأردنية، عمان، 2020) حول تجربة هذا الأديب الذي يعد من أبرز الأدباء والشعراء الأردنيين، إن لم يكونوا العرب. وسمي أستاذ الجيل؟ لأنه تولى رئاسة تحرير مجلة "الأفق الجديد" في ستينيات القرن الماضي، وهي المجلة التي كان لها أثر كبير في تخريج جيل من المثقفين والأدباء الفلسطينيين، ممن أصبحوا رواد الحركة الأدبية لاحقاً. ولماذا وصفته بالصوفي الثائر؟ لأنه جمع، في شعره وأدبه ومسرحه، بين النزعة الصوفية الواضحة لديه، التي تكرست في السبعينيات، يرقى شعر شنار وأدبه عموماً إلى مرتبة عالية من الإبداع والتميز والمعاني المتدفقة والرمزية المتخفية.
وكتب الباحث أحمد البزور مقالا بعنوان "أمين شنار: إنسانا وشاعرا مغتربا"، يقول فيه: "ويلمس القارئ لشعره الذي جمعه إبراهيم خليل من صفحات الأفق، نفسا وجوديا ونزعة تأملية ذات رؤية سوداوية، فقد نظم أشعارا عن الوجود والموت والعدم والفناء والحب، ودارت قصائده حول مضمون الوحدة والقلق والألم والمعاناة والضياع والحزن والاغتراب، وحري بنا في هذا المجال أن نورد بعض المختارات من شعر أمين شنار، ولنكتف بإيراد شيء مما يدلل على مضامين شعره: وعشنا غريبين عن حبنا كأن لم يكن غير طيف/ دعانا، وغابْ/كنسمة صيف/ طواها سرابْ".
وكتب القاص محمود الريماوي الذي يتناول تجربة شنار، ونستذكر هنا ما تحدث به ذات مرة: "كان أمين شنار من الشعراء الرواد، الذين تجاوزوا عمود الشعر، وأطلقوا لغة وأساليب جديدة، ولو واصل مشروعه الشعري لكان يحتسب الآن في عداد شعراء رواد كبار، أمثال سعدي يوسف ومحمود درويش. كما كان ناثرا خلاقا يجمع ما بين كلاسيكية التعبير وجزالة الأسلوب والرؤى الفكرية المشرقة، وقد بلغ به الزهد أنه لم يجمع قصائده في ديوان رغم أن ما كتبه ونشره من قصائد قابل للجمع في أكثر من ديوان واحد. الأمل أن يتم استدراك تجاهل هذا الرائد الكبير بجمع إنتاجه وتصنيفه ونشره بطريقة لائقة".
وكتب القاص والروائي محمود شقير "أمين شنار بالنسبة لي قيمتان ثقافية وأدبية كبيرتان، وكان شنار رائدا لجيل من الكتاب الذين ظهروا في فترة الستينيات من القرن الماضي، بصفة كونه رئيسا لتحرير مجلة الأفق الجديد، فقد برز على صفحات هذه المجلة عدد غير قليل من كتاب القصة القصيرة والشعراء والنقاد من الأردن وفلسطين. كما نشر على صفحاتها عدد من الكتاب العرب، خصوصا نتاجات قصصية وشعرية".
أما الناقد والشاعر د.محمد عبيد الله، فقد أعده أحد أبرز دارسي أدب جيل الستينيات، ويقول هنا "إن بيئة الأفق الجديد بكل نشاطها وتأثيرها كانت مرتبطة بشخصية أمين شنار، الذي كان كما يبدو، محركا ومنشطا للجو الثقافي السائد آنذاك، خصوصا مع غياب المنابر الثقافية، والروابط الثقافية، إضافة إلى ذلك، يعد أمين شنار كاتبا رائدا في مجال تحديث الرواية، خاصة مع تيسير سبول".
أما رواية "الكابوس"، فقد كتب عنها رائد الحواري، بقوله: "رواية تأخذ شكل الفانتازيا، وتحمل الرمز، وتتناول حدثا يمكن إسقاطه على الواقع الفلسطيني، هناك تداخل بين الحلم والواقع، يحدثنا الكاتب عن كيفية تفكير المجتمع، وكيف أنه يكون كالطفل، يتقبل كل شيء دون تمحيص، والناس فيه متقلبون، ويسيرون حسب ما يتطلبه الظرف، يمكن أن يكونوا الآن معك، وبعد قليل أن ينقلبوا ضدك، والفانتازيا ما يميز هذه الرواية أنها تنقلنا إلى عالم الخيال، تبعدنا عن قذارة الواقع إلى الجحيم، فتجعلنا نعيش كابوس جهنم، الأموات، الظالم السرمدي، الاعتماد على الحواس، مكان خارج الوعي، يمكن أن يكون الجحيم، ويمكن أن يكون في الأرض أو السماء، لكنه كما لا يمكن لأحد أن يتمناه بالمطلق".
يذكر أن أمين شنار صالح عطا الله، هو شاعر وأديب وصحفي ومفكر إسلامي متصوف، وهو من الملتزمين بما يسمى بالأدب الإسلامي. من مواليد البيرة في فلسطين العام 1933، وفي العام 1967 انتقل إلى عمان، وفيها كتب أولى رواياته "الكابوس" التي فازت بجائزة صحيفة النهار اللبنانية مناصفة مع تيسير سبول على روايته "أنت منذ اليوم"، ومن أبرز الأعمال التي تولاها أنه عمل مدرسا ومربيا في مدارس "الأقصى الثانوية" في عمان حتى تقاعد في أواخر التسعينيات.
عمل شنار مديرا للتحرير في مجلة "الأفق الجديد" منذ تأسيسها العام 1961، وصحفيا في "جريدة المنار"، ثم في "مجلة الأفق"، كما عمل مديرا لبرامج التلفزيون الأردني حتى العام 1971 (التوقف عن الكتابة الأدبية). كتب زاوية يومية ثابتة في جريدة الدستور تحت اسم جهينة بعنوان "لحظات" لمدة تزيد على 30 عاما وزاوية أسبوعية تحت اسم "مع الحياة والناس".
وصدر له ديوان شعري "المشعل الخالد"، منتصف الخمسينيات، وأذيعت كل قصائده عبر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في القدس. ثم أصدر رواية "الكابوس".
وكتب شنار العديد من المسلسلات الهادفة، منها: "فندق باب العمود"، "همس القناديل" و"البحث عن مفقود"، كما كتب وقدم العديد من البرامج التلفزيونية العلمية والدينية الهادفة، منها برنامج "سبحان الله"، وللإذاعة كتب برامج عديدة من أشهرها "لمحات" و"حبات قلب"، وفي المسرح كتب باقة من الأعمال الرائعة، منها: مسرحية "قرية الشيخ حماد"، "ظلام في عين الشمس"، "الليلة يطلع القمر" و"السد"، وتوفي في العام 2005.
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