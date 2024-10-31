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ندوة استذكارية للروائي الراحل أمين شنار في رابطة الكتاب الأردنيين

10/31/2024 2:44:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان - أقامت رابطة الكتاب الأردنيين، أول من أمس، ندوة استذكارية بعنوان "أدب أمين شنار ورواية الكابوس"، تحدث فيها الروائي د.مخلد بركات، وأدارها الباحث زياد سلامة.
قدم مخلد بركات "إضاءات حول رواية الكابوس"، مبينا أن رواية "الكابوس" للروائي الأردني أمين شنار لا يمكن الحديث عنها من دون ربطها بعمل أدبي آخر هو رواية "أنت منذ اليوم"، للكاتب تيسير السبول، وهو ربط يستند إلى: أولا فوز العملين بجائزة صحيفة النهار اللبنانية مناصفة العام 1968، وثانيا أنها توقف كلا الكاتبين عن الكتابة الأدبية مطلع السبعينيات، وثالثا أنهما رصدتا واقع هزيمة 1967 المدوية والجارحة، والروايتان لهما قيمة تاريخية في مجال التأسيسية للرواية الأردنية.
ويقول بركات: "نجد في رواية "الكابوس" البناء الفني الكلاسيكي والحكائية، وهي بإطار رمزي، سقط في المباشرة، في حديثه عن القضية الفلسطينية في أوج الهزيمة العربية في حزيران الحزين"، مبينا أن قصة "الكابوس"، تبدأ حينما يتسلم الشاب المتعلم فرحات من والدته أمانة تركها له جده، وهي مجموعة أوراق كانت محفوظة في صندوق حديدي يكسوه الصدأ، والجد أبو محمود كان الرجل الأول الذي يقرأ ويكتب في القرية، وخروج الأوراق المكتوبة من الصندوق الصدئ يشير إلى دور العلم في مواجهة الجهل المقترن بالصدأ.
ويتابع بركات "تتحدث الأوراق عن الطبقية والظلم في مجتمع القرية الذي يرمز إلى المجتمع الفلسطيني حيث القرية بسكانها الفقراء الذين يعملون في حقول القمح الصغيرة وبالكاد يحصلون قوتهم، في مقابل الإقطاع الذي يمثله الشيخ الكبير الذي يقطن الجبل (جبل البخور) الذي يملك الحقول الشاسعة التي يعمل بها أهل القرية مجانا مرغمين على ذلك في سياق يقدم على أنه عرفان بالجميل".
ثم ينوه بركات إلى الشخوص ورمزيتها عند الشيخ الكبير الذي يرمز للسلطة، قائلا "هي سلطة متفاوتة الشرعية؛ فالشيخ (نجم) يمثل السلطة الشرعية التي يحن لها الناس ويتحسرون على أيامه؛ أي الضعف الذي أدرك الخلافة الإسلامية في أواخر أيامها. أما الشيخ الذي حل مكانه فهو غير معروف الأصل (يجهلون اسمه ومن أين أتى وكيف وصل إلى السلطة)، في إشارة إلى طبيعة السلطة التي حلت بدلا من السلطة السابقة. وهذه السلطة الجديدة تمارس على أقسى أشكال القمع".
أما الحفيد فرحات، كما أشار بركات، فهو "يرمز للمنقذ أو للجيل القوي القادم. الخواجة موسى البائع الجوال، وهو شخص لا يتكسب من بضاعته بقدر ما يتخذها حجة للتجول في القرية والتردد على البيت الكبير، ثم يتكاثر الخواجات في القرية ويتقلدون الخفارة فيها، وذلك في إشارة إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين ونفوذهم فيها ترقبا لإقامة الدولة الصهيونية. سيتهم الجد بالجنون لأن أحدا لم يصدقه فكتب هذه الأوراق، وبين الجد والحفيد هناك الأب الذي تعاون مع الخواجات وأحبهم، ترميز للخيانة للوطن".
وحينما يطرح البطل -الحفيد- خيارات المقاومة، يظهر الصراع جليا بين الأطراف الرئيسة: المعلم علي سعد الدين يرمز للطبقة المتعلمة التي تحمل حملة شعواء على الجهل، وعصام فاخوري التاجر الذي يمثل الطبقة الوسطى، وعوده حمد الله الفلاح الخمسيني الذي يمثل الفئة البسيطة في المجتمع التي تستمد قوتها من إيمانها الشعبي. ويشير إلى عبثية الصراع الذي يدور بين هذه الفئات.
ويقول بركات إن الرواية تتناول ثنائية البطولة والخيانة، والصراعات داخل القرية التي تمثل صراعات المجتمع الفلسطيني قبل الاحتلال؛ فهناك الصراع التقليدي -في زمن الجد- بين شيخ الجامع الذي لا يرى خلف الجبل سوى أمم متوحشة تحتاج إلى الهداية، وفقيه المدرسة الذي يرى القرية متخلفة عن اللحاق بركب العالم المتحضر، وتاجر القرية الذي يحرض الأهالي ويحاول أن يوجههم حسب مصالحه.
ورأى بركات أن شنار يخفي في الرواية خطابه الأيديولوجي من خلال تقنية المزج بين الواقع والأحلام والرمزية المباشرة تتقاطع مع فضاءات هزيمة حزيران. وكان يمكن لكاتبنا أن يدخل للتفاصيل بواقعية أكثر، فالأمر لا يحتاج إلى رمزية.
ويستعرض بركات بعضا مما قيل وكتب عن شنار، منها معالي د.محمد أبو رمان مقالا بعنوان: "أمين شنار.. الأويسي الثائر"، قال فيه: "تعرفت على إنتاج أمين شنار، عندما كنت أعمل على كتابي (أسرار الطريق الصوفي) خلال البحث في الأدب والفن الصوفي، واكتشفت أن تلك العزلة الصوفية جعلت شنار يصر على الابتعاد عن الأضواء، بالرغم من أن عمله كله في الأضواء، في الشعر والأدب المسرحي والرواية، والكتابة الصحفية، إذ كان محرر المقالات في صحيفة الدستور فترة طويلة، وكاتب افتتاحيتها في أوقات كثيرة".
والكاتب الباحث زياد سلامة الذي كتب كتابا بعنوان "أمين شنار أستاذ الجيل"، وهو من منشورات (وزارة الثقافة الأردنية، عمان، 2020) حول تجربة هذا الأديب الذي يعد من أبرز الأدباء والشعراء الأردنيين، إن لم يكونوا العرب. وسمي أستاذ الجيل؟ لأنه تولى رئاسة تحرير مجلة "الأفق الجديد" في ستينيات القرن الماضي، وهي المجلة التي كان لها أثر كبير في تخريج جيل من المثقفين والأدباء الفلسطينيين، ممن أصبحوا رواد الحركة الأدبية لاحقاً. ولماذا وصفته بالصوفي الثائر؟ لأنه جمع، في شعره وأدبه ومسرحه، بين النزعة الصوفية الواضحة لديه، التي تكرست في السبعينيات، يرقى شعر شنار وأدبه عموماً إلى مرتبة عالية من الإبداع والتميز والمعاني المتدفقة والرمزية المتخفية.
وكتب الباحث أحمد البزور مقالا بعنوان "أمين شنار: إنسانا وشاعرا مغتربا"، يقول فيه: "ويلمس القارئ لشعره الذي جمعه إبراهيم خليل من صفحات الأفق، نفسا وجوديا ونزعة تأملية ذات رؤية سوداوية، فقد نظم أشعارا عن الوجود والموت والعدم والفناء والحب، ودارت قصائده حول مضمون الوحدة والقلق والألم والمعاناة والضياع والحزن والاغتراب، وحري بنا في هذا المجال أن نورد بعض المختارات من شعر أمين شنار، ولنكتف بإيراد شيء مما يدلل على مضامين شعره: وعشنا غريبين عن حبنا كأن لم يكن غير طيف/ دعانا، وغابْ/كنسمة صيف/ طواها سرابْ".
وكتب القاص محمود الريماوي الذي يتناول تجربة شنار، ونستذكر هنا ما تحدث به ذات مرة: "كان أمين شنار من الشعراء الرواد، الذين تجاوزوا عمود الشعر، وأطلقوا لغة وأساليب جديدة، ولو واصل مشروعه الشعري لكان يحتسب الآن في عداد شعراء رواد كبار، أمثال سعدي يوسف ومحمود درويش. كما كان ناثرا خلاقا يجمع ما بين كلاسيكية التعبير وجزالة الأسلوب والرؤى الفكرية المشرقة، وقد بلغ به الزهد أنه لم يجمع قصائده في ديوان رغم أن ما كتبه ونشره من قصائد قابل للجمع في أكثر من ديوان واحد. الأمل أن يتم استدراك تجاهل هذا الرائد الكبير بجمع إنتاجه وتصنيفه ونشره بطريقة لائقة".
وكتب القاص والروائي محمود شقير "أمين شنار بالنسبة لي قيمتان ثقافية وأدبية كبيرتان، وكان شنار رائدا لجيل من الكتاب الذين ظهروا في فترة الستينيات من القرن الماضي، بصفة كونه رئيسا لتحرير مجلة الأفق الجديد، فقد برز على صفحات هذه المجلة عدد غير قليل من كتاب القصة القصيرة والشعراء والنقاد من الأردن وفلسطين. كما نشر على صفحاتها عدد من الكتاب العرب، خصوصا نتاجات قصصية وشعرية".
أما الناقد والشاعر د.محمد عبيد الله، فقد أعده أحد أبرز دارسي أدب جيل الستينيات، ويقول هنا "إن بيئة الأفق الجديد بكل نشاطها وتأثيرها كانت مرتبطة بشخصية أمين شنار، الذي كان كما يبدو، محركا ومنشطا للجو الثقافي السائد آنذاك، خصوصا مع غياب المنابر الثقافية، والروابط الثقافية، إضافة إلى ذلك، يعد أمين شنار كاتبا رائدا في مجال تحديث الرواية، خاصة مع تيسير سبول".
أما رواية "الكابوس"، فقد كتب عنها رائد الحواري، بقوله: "رواية تأخذ شكل الفانتازيا، وتحمل الرمز، وتتناول حدثا يمكن إسقاطه على الواقع الفلسطيني، هناك تداخل بين الحلم والواقع، يحدثنا الكاتب عن كيفية تفكير المجتمع، وكيف أنه يكون كالطفل، يتقبل كل شيء دون تمحيص، والناس فيه متقلبون، ويسيرون حسب ما يتطلبه الظرف، يمكن أن يكونوا الآن معك، وبعد قليل أن ينقلبوا ضدك، والفانتازيا ما يميز هذه الرواية أنها تنقلنا إلى عالم الخيال، تبعدنا عن قذارة الواقع إلى الجحيم، فتجعلنا نعيش كابوس جهنم، الأموات، الظالم السرمدي، الاعتماد على الحواس، مكان خارج الوعي، يمكن أن يكون الجحيم، ويمكن أن يكون في الأرض أو السماء، لكنه كما لا يمكن لأحد أن يتمناه بالمطلق".
يذكر أن أمين شنار صالح عطا الله، هو شاعر وأديب وصحفي ومفكر إسلامي متصوف، وهو من الملتزمين بما يسمى بالأدب الإسلامي. من مواليد البيرة في فلسطين العام 1933، وفي العام 1967 انتقل إلى عمان، وفيها كتب أولى رواياته "الكابوس" التي فازت بجائزة صحيفة النهار اللبنانية مناصفة مع تيسير سبول على روايته "أنت منذ اليوم"، ومن أبرز الأعمال التي تولاها أنه عمل مدرسا ومربيا في مدارس "الأقصى الثانوية" في عمان حتى تقاعد في أواخر التسعينيات.
عمل شنار مديرا للتحرير في مجلة "الأفق الجديد" منذ تأسيسها العام 1961، وصحفيا في "جريدة المنار"، ثم في "مجلة الأفق"، كما عمل مديرا لبرامج التلفزيون الأردني حتى العام 1971 (التوقف عن الكتابة الأدبية). كتب زاوية يومية ثابتة في جريدة الدستور تحت اسم جهينة بعنوان "لحظات" لمدة تزيد على 30 عاما وزاوية أسبوعية تحت اسم "مع الحياة والناس".
وصدر له ديوان شعري "المشعل الخالد"، منتصف الخمسينيات، وأذيعت كل قصائده عبر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في القدس. ثم أصدر رواية "الكابوس".
وكتب شنار العديد من المسلسلات الهادفة، منها: "فندق باب العمود"، "همس القناديل" و"البحث عن مفقود"، كما كتب وقدم العديد من البرامج التلفزيونية العلمية والدينية الهادفة، منها برنامج "سبحان الله"، وللإذاعة كتب برامج عديدة من أشهرها "لمحات" و"حبات قلب"، وفي المسرح كتب باقة من الأعمال الرائعة، منها: مسرحية "قرية الشيخ حماد"، "ظلام في عين الشمس"، "الليلة يطلع القمر" و"السد"، وتوفي في العام 2005.

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