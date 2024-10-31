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كيف يتسرب البلاستيك بصمت لأجسامنا؟

10/31/2024 2:44:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- يدق عدد كبير من المتخصصين "ناقوس الخطر"، بشأن آثار المواد البلاستيكية الدقيقة التي عثر عليها في كل أعضاء جسم الإنسان تقريبا بدءا من الرئتين مرورا بالكلى، في حين أن العلماء ليسوا على يقين حتى اليوم بشأن تأثيرها على الصحة.
رصدت جزيئات بلاستيكية دقيقة (أقل من 5 ميليمترات)، في الهواء، الماء، المواد الغذائية، الأغلفة والمنسوجات الاصطناعية، الإطارات، ومستحضرات التجميل. ويوميا، يبتلع البشر هذه المواد أو يستنشقونها أو يحتكون بها. بحسب ما نشر موقع "العربية نت".
تقول الباحثة في معهد لومان للجزيئات والمواد فابيان لاغارد: "إن إنسان 2024 يحتوي على مواد بلاستيكية في كل أعضاء جسمه تقريبا (...) ومن المرجح أن يكون الأمر أسوأ للأطفال الذين سيولدون سنة 2040". وخلال السنوات الأخيرة، عثر العلماء على مواد بلاستيكية دقيقة في الرئتين، القلب، الكبد، الكليتين وحتى في المشيمة والدم.
وتوصلت دراسات كثيرة إلى روابط بين المواد البلاستيكية الدقيقة وحتى المواد البلاستيكية النانوية (أصغر بألف مرة)، وآثارهما على الصحة.
من أحدث هذه الأبحاث، دراسة نشرت خلال آذار (مارس) في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" الطبية، أظهرت وجود صلة بين تراكم هذه الجزيئات في الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والموتـ لدى بعض الأشخاص المصابين بتصلب الشرايين.
غير معروفة وخطرة
تقول البروفيسورة تريسي وودروف من "جامعة كاليفورنيا": "إن الأبحاث المتعلقة بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة تتزايد وتتوصل إلى آثار صحية مقلقة جدا"، مضيفة أن "تحليلا تلويا حديثا لألفي دراسة على حيوانات أجري مع مجموعة من الزملاء، بين أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تؤثر على الخصوبة، وترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وتضر بالجهاز التنفسي".
وترى وودروف، التي ترأس برنامج الصحة الإنجابية والبيئية، أن هذه البيانات، إضافة إلى "العثور على مواد بلاستيكية دقيقة في أعضاء كثيرة من الجسم بينها الدماغ وحتى الجنين عبر المشيمة"، تشكل "مؤشر إنذار".
ولم يتم حتى اليوم، إيجاد صلة سببية لتعرض الإنسان لهذا المزيج المعقد من البوليمرات والمواد المضافة الكيمياوية، تضاف إليها ملوثات مثل البكتيريا وحتى الفيروسات. وغالبا ما أجريت الدراسات المقلقة داخل مختبرات، وأحيانا على خلايا بشرية أو نماذج حيوانية.
لكن الأبحاث التي أجريت على حيوانات وتمت مراجعتها تتعلق بـ"أنظمة بيولوجية مشابهة جدا لتلك الخاصة بالبشر"، و"يتم منذ عقود استخدام بيانات حيوانية لتحديد المواد المسببة للسرطان أو المواد السامة المؤثرة على الجهاز التناسلي"، حسب قول وودروف.
وفيما يتعلق بتأثير المواد البلاستيكية الدقيقة، ما تزال تفاصيلا كثيرة غير معروفة بشأن أهمية الشكل، الحجم، نوع البلاستيك أو المادة المضافة.
نهج وقائي
ومن بين أكثر من 16 ألف مادة كيمياوية مستخدمة أو موجودة في المواد البلاستيكية المباعة في الأسواق، أكثر من ربعها يشكل مخاطر معروفة، بحسب "تحالف العلماء من أجل معاهدة فعالة بشأن المواد البلاستيكية".
وتشمل هذه المخاطر: "العقم، البدانة، والأمراض غير المعدية. مثل مرض السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، وأنواع كثيرة من السرطان"، بحسب مذكرة نشرها التحالف العام الحالي.
وما يزال مستوى التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة غير مؤكد. وفي العام 2019، أشار تقرير صادم لمنظمة "وورلد وايد فاند فور نيتشر" غير الحكومية، إلى أن البشر يبتلعون ويستنشقون ما يصل إلى 5 غرامات من البلاستيك أسبوعيا، أي ما يعادل بطاقة ائتمان. وقد أعيد النظر في النتائج والمنهجية المتبعة، ولفتت أبحاث عدة لاحقا، إلى تقديرات أقل، أو تقديرات شديدة التباين اعتمادا على الدول.
وينبغي الاستمرار في إجراء أبحاث عن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة وصحة الإنسان، وهي دراسات بدأت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وتحض أصلا على التحرك في هذا الخصوص، بحسب عدد كبير من الخبراء.
وتقول مديرة الأبحاث في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث في الزراعة والأغذية والبيئة موريل مرسييه بونان: " إنه على الرغم من حداثة الموضوع والحدود التي تم تحديدها، فالمخاطر المرتبطة بالتعرض فمويا أو عبر الاستنشاق موجودة".
وللحكومات والهيئات التنظيمية والجهات المصنعة دور رئيسي، لأن "الجانب الأكثر أهمية هو تشديد التدابير للحد من إنتاج البلاستيك ومعدل التلوث المرتبط به"، وفق وودروف.
ويعتبر عدد كبير من المتخصصين، أن الحد من التعرض للبلاستيك على المستوى الفردي هو "نهج وقائي".
ومن النصائح التي يوجهونها للناس، تجنب العبوات البلاستيكية، عدم تسخين الأطعمة داخل أوعية بلاستيكية، تفضيل الملابس المصنوعة من مواد طبيعية وتهوية المنزل.

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