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عندما يمتزج الفرح بوجع الذكريات.. يبقى التخطي هو الخيار

10/31/2024 2:44:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان- رغم صعوبة الأيام، تأتي لحظات الفرح لتداوي الجراح وتعيد الأمل لكل من فقده، ولتذكر باستحقاق الفرح بصدق ورغبة، لا بدافع الاضطرار. نحن نعيش الفرح دون تردد، نتشبث بلحظات استثنائية، رغم الذكريات المؤلمة التي ترفض أن تغادرنا، وتفرض حضورها القاسي على ذاكرتنا، كأنها تسعى لانتزاع سعادة قد لا تتكرر. ولكن بما أننا محكومون بالأمل، يبقى التخطي خيارنا الوحيد لمواجهة مشاهد تأبى أن تتحرر من قبضة الحزن.
"لا شيء مثل الفرح يعيد إلينا ألق الحياة"؛ بحسب رهام يوسف التي تقول إن الفرح زائر خفيف يمر مسرعا، مستغربة من أولئك الذين يخشون الفرح بل ويتحاشون لقاءه، وإذا قرروا يوما ما أن يفرحوا كان فرحهم خجولا يمارسون تفاصيله على استحياء مستسلمين لعتمة الحزن ولذكريات تعاند النسيان.
أما هي فترفض أن تعيش ذلك الصراع وتكون ضحية لأي ذكرى حزينة مرت بها واستوطنت روحها. رهام تعلمت أن تقدر اللحظة وتحترف صناعة الفرح بأبسط الأشياء المتاحة غير مكترثة بما يقوله الآخرون عنها، فالفرح حق مشروع للجميع لكن دون تعدي على ألم الغير. أما مازن (42 عاما) فيجد أن الذكريات الحزينة أكبر عدو للفرح، مستغربا من جرأة البعض في تعكير فرحة الآخر ولومه على إحساسه وقد يتهمونه بالأنانية فقط لأنهم لا يعرفون كيف يكون الفرح دعوة جديدة للحياة.
وتبقى الذكريات حاضرة تطارد الإنسان في أوقات الفرح، لكن الاحتياج للسعادة سيجعلنا نتخطى الحزن.
بدوره يبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة "أن الفرح لحظات استثنائية نقتنصها من الحياة متى تهيأت، لذلك لا بد من استقبالها والاستسلام لبهجتها بتعمق، نحن في الفرح نكون ألطف وأكثر إشراقا نقبل على الحياة كالأطفال غير مبالين بكل الصعوبات من حولنا".
ويضيف؛ "في وقت الفرح تحديدا ننسى كل شيء ونقرر أن نفرح فقط لكن أحيانا نفقد سيطرتنا على اللحظة ونسمح لبعض الذكريات السيئة بالمرور لتثقلنا بالهموم وتفصلنا عن جمال اللحظة وما فيها من دفء وأمل وسط ذكريات مرة تركت فينا مشاعر قاسية نستعيدها كلما حضرت تلك الذكريات وفرضت حصارها علينا وقيدت الفرح داخلنا".
ووفق مطارنة؛ فإن الذكريات الحزينة أو السيئة تبقى عالقة في الذاكرة لا تنسى أبدا، لذلك نحتاج أن نتعامل معها بوعي حتى لا نعيش أسرى لها عاجزين عن تذوق الفرح في أبسط الأمور، كما من المهم أن نتصالح معها لكن دون أن نستسلم لتسلطها فنحن عندما نفرح نعطي أنفسنا فرصة لرؤية الحياة بشكل أجمل ويصبح كل شيء صعبا هينا.
في حضرة الفرح ليس من حق أحد أن يستكثره على الآخر أو أن يهاجمه، مشيرا إلى أن تلك اللقطات العابرة رغم ما فيها من ألم وحزن إلا أنها كانت في يوم من الأيام درسا، ولهذا عند مرورها وسط لحظات الفرح ينبغي تخطيها وتجاهلها والتفكير بإيجابية.
وبحسب مطارنة، خيار التخطي يساعد في اختفاء تلك المشاعر السيئة المرافقة للذكرى، لكن الذكريات ستبقى محفورة في الذاكرة لن تغادرها نحن فقط نستطيع أن نمنعها من التمادي والتسرب إلى أيامنا.
ويرى الاستشاري الاجتماعي والأسري مفيد سرحان أن الإنسان يبحث عن الفرح والسعادة، وهو بحاجة له من الناحية النفسية والاجتماعية والصحية.
ولعل طبيعة الحياة والظروف التي نعيشها والأعباء الاقتصادية والحروب والأزمات جعلت من الشعور بالحزن والهموم يغلب على حياتنا، وتصرفاتنا عدا عن النفسية والتعامل مع الآخرين.
والفرح ضروري للإنسان وأسرته، لأنه يساهم في التقليل من أثر الخوف والقلق حتى وإن كان هذا الفرح مؤقتا. والإنسان بحاجة إلى الفرح حتى في أصعب الظروف، حتى لو كان لفترة قصيرة.
وتبقى اللحظة هي من تمكننا من التغلب على الصعاب، ولذلك ليس من الغريب أن نجد من يعيش في ظروف الحرب وتحت القصف أن يجد لحظات للبهجة؛ فصناعة الفرح فن وهي مهمة صعبة، لكنها مهمة وآثارها كبيرة، حتى في الظروف الطبيعية، فالحياة لا تخلو من المشكلات والمواقف الصعبة أو الحزينة.
والإنسان بحاجة دائما إلى التغيير وكسر الروتين؛ لأن ذلك يقوي من نفسيته ويمنحه الدافعية للعمل، وفق سرحان، ولذلك فإن من المهم أن يبحث الإنسان عن السعادة وأن يغتنم الفرص لتحقيق ذلك، وألا يبقى أسيرا للهموم والحزن لأن ذلك يؤثر على صحته وعطائه وعلى من حوله.
وفي غمرة البهجة قد تتسلل للشخص بعض اللقطات أو المواقف الحزينة أو الصعبة. فتكون سببا في تغيير مزاجه ونقله نفسيا من أجواء الفرح إلى أجواء الكآبة والحزن وربما يقول تذكرت "كذا" أو يقول "لا شيء"، وعندها فإن مشاعر القلق تخيم على من حوله.
ومن الأشخاص من ينقل الكلام في مناسبة الفرح أمام من حوله للحديث عن مشكلة حدثت قبل فترة. أو عن شخص فقده وعما ألم به من حزن. حتى أن بعض الأشخاص أصبحوا معروفين لدى القريبين منهم بتقلب المزاج وتغير النفسية، فيبتعد الأصدقاء عن مجالستهم في المناسبات.
ويلفت سرحان بأن قدرة الإنسان على الفرح تعكس قدرته على الخروج من الأزمات وتجاوزها، حتى وسط ما يحدث من حولنا من قتل ودمار وتجويع وتشريد فإن علينا أن نمتلك القدرة على إحداث التوازن ونكون قادرين على المحافظة على نفسية قوية قادرة على التحمل وتقديم ما نستطيع من عون ومساندة.
وينصح سرحان مشاركة الآخرين أفراحهم ومجالسة الأصدقاء والزملاء في جلسات تكسر الروتين اليومي مهمة في الاستمتاع بلحظات الفرح والتلذذ بها.
إلى ذلك؛ قوة الإرادة والتحكم بالمشاعر السلبية وعدم الاستسلام لبعض المواقف الصعبة أو الأحداث المزعجة أن تتحكم في حياتنا وتجعلنا نغرق في الحزن معظم الوقت، دليل على امتلاك شخصية قوية مؤثرة. وتخطي مسألة الحزن لا يعيب الإنسان، فالمواقف المحزنة لا تعني أنها ستصبغ حياتنا إلى الأبد.

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