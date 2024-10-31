متحف الأردن يعلن موعد ساعات عمله خلال موسم الشتاء

أعلن مدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، عن ساعات عمل المتحف خلال موسم الشتاء وذلك اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل، حيث سيفتح المتحف أبوابه يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.



وبحسب التعميم الموجه من مدير عام المتحف الى الجمعيات السياحية، سيفتح المتحف أبوابه يوم الجمعة الساعة 2 بعد الظهر، ويغلق أبوابه الساعة 6 مساء، وسيكون كل يوم ثلاثاء عطلة للمتحف، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية له.

