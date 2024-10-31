متحف الأردن يعلن موعد ساعات عمله خلال موسم الشتاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن مدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، عن ساعات عمل المتحف خلال موسم الشتاء وذلك اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل، حيث سيفتح المتحف أبوابه يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.
وبحسب التعميم الموجه من مدير عام المتحف الى الجمعيات السياحية، سيفتح المتحف أبوابه يوم الجمعة الساعة 2 بعد الظهر، ويغلق أبوابه الساعة 6 مساء، وسيكون كل يوم ثلاثاء عطلة للمتحف، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية له.
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