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الأمن العام: الحملة الشتوية على صلاحية المركبات تبدأ السبت المقبل

10/31/2024 2:43:45 PM

(MENAFN- Alghad Newspaper)



تباشر مديرية الأمن العام واعتباراً من يوم السبت، حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء.
وتأتي هذه الحملة للحد من حوادث السير، والهادفة للحفاظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة.

وتشتمل الحملة التي تنفذها الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة وطواقم فنية من إدارة الصيانة على تدقيق جاهزية المركبات، والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية.

وسيتم خلال الحملة التأكد من صلاحية الأجزاء الهامة من المركبة، مثل الإطارات والإنارة والزجاج والمساحات والمياه الخاصة بمحرك المركبة، والتأكد من عمل (الدفايات) داخل المركبات العمومية، وغير ذلك من الأجزاء المهمة، او أي نواقص تؤثر على صلاحية المركبة، أو لمستخدمي الطريق خلال فصل الشتاء.

وستمنح المركبات التي يتم فحصها ملصقاً لوضعه على الزجاج الأمامي للمركبات الجاهزة، اما في حال وجود أي خلل فني يؤثر على سلامة المركبة فإنه سيتم إعطاء صاحب المركبة إشعاراً (دون مخالفة) لمدة اسبوع لتصويب أوضاع المركبة فنياً واستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.

وتدعو مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة التعاون مع مرتبات مديرية الأمن العام واتباع كافة الإرشادات والتعليمات وإجراء الصيانة المناسبة لمركباتهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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