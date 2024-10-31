تفاصيل الحالة الجوية غير المستقرة خلال الأيام القادمة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية أجواءً غير مستقرة خلال الأيام القادمة، مصحوبة بأمطار متفرقة في بعض مناطق المملكة، مع تحذيرات بشأن الغبار والانزلاقات على الطرقات.



الخميس، 31 تشرين الأول 2024:



تظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة نهارًا مع احتمال هطول زخات من المطر في بعض أجزاء المناطق الجنوبية الغربية والشمالية والوسطى من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة، تنشط أحياناً في مناطق البادية. أما ليلاً، فيسود طقس بارد نسبيًا مع احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية. تحذر الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية، واحتمال الانزلاق والسيول في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة.



الجمعة، 1 تشرين الثاني 2024:



تتوقع الأرصاد طقسًا غائمًا جزئيًا، مع فرصة لهطول زخات من المطر في شمال وشرق المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة ومصحوبة بالرعد، وتمتد إلى أجزاء من المناطق الوسطى. الرياح شرقية معتدلة تنشط أحياناً، مما يثير الغبار في مناطق البادية. تنبيه إلى خطر الانزلاق على الطرق الرطبة وتدني مدى الرؤية الأفقية ليلاً بسبب الغبار، إضافة إلى احتمال تشكل الضباب صباحاً على المرتفعات العالية.



السبت، 2 تشرين الثاني 2024:

من المتوقع طقس غائم جزئي إلى غائم أحيانًا، مع احتمال هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد، ويمتد الهطول إلى المناطق الشرقية. تتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خلال النهار. ليلًا، تضعف فرصة المطر مع أجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا، مع احتمالية تشكل الضباب على المرتفعات العالية في الساعات المتأخرة. تحذيرات من الانزلاق وتشكل الضباب ليلاً.



الأحد، 3 تشرين الثاني 2024:

يستمر الطقس غائمًا جزئيًا، ودرجات حرارة لطيفة في معظم المناطق، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة شمال المملكة. الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفي الليل تنخفض درجات الحرارة ويزداد احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات العالية.

اقرأ أيضاًً:

الأرصاد للأردنيين: أحذروا الأحوال الجوية المتقلبة

