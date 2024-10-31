حماية الصحفيين ينظم منتدى حول نتائج الانتخابات

نظم مركز حماية نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، يوم أول من أمس الثلاثاء، منتدى إعلاميا تحت عنوان "بعد الانتخابات.. مراجعات حزبية"، استضاف خلاله أمين عام جبهة العمل الإسلامي وائل السقا، وعضو مجلس الأعيان السابق جميل النمري، والنائب عن حزب إرادة، دينا البشير، وأداره مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور.



إلى ذلك، قال أمين عام جبهة العمل الإسلامي، وائل السقا، إن الصناديق هي المؤشر الحقيقي للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار في أي عملية كانت، مؤكدا أن حزب جبهة العمل الإسلامي يحترم مخرجات الصناديق.



وأعرب العين السابق، جميل النمري، عن عدم وجود أي تحفظ على نتائج الانتخابات، مشيدا بالعملية الانتخابية الشفافة والنزيهة، مؤكدا على أن الأحزاب والتيارات التي خاضت الانتخابات أخذت أكثر، أو أقل بكثير مما كانت تدلل عليه استطلاعات الرأي على مستوى القائمة العامة.



فيما أشادت عضو مجلس النواب عن حزب إرادة، دينا البشير، بالعملية الانتخابية التي أعادت الثقة للمواطن نتيجة الشفاقية والنزاهة في إجراءاتها، مبينة أنها بداية لعملية التحديث السياسي، والتعهدات التي قُدمت من الدولة، وأن هذه العملية بداية للحياة السياسية بصورة جديدة.



السقا: نتائج الانتخابات نجاح لمصداقية التحديث السياسي



وبيّن السقا أن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة تعد نجاحا لحزب جبهة العمل الإسلامي، وهو نجاح للوطن، ونجاح لمصداقية مسيرة التحديث السياسي، ونجاح للناخب، مشيرا إلى أن استمرار هذا المسار يعزز الإقبال على صناديق الاقتراع، مضيفا أن أول المؤشرات على النجاح حصد الحزب لـ 37 بالمئة من أصوات القائمة العامة، وهي نحو 643 ألف صوت بواقع 31 مقعدا، وحصوله على 14 مقعد في القوائم المحلية.



وأكد السقا أن حزب جبهة العمل الإسلامي هو حزب معارضة، وليس حزبا يمينيا أو يساريا، منوها إلى أنها معارضة لصالح الحق والإصلاح، وهي معارضة إيجابية، ومنتجة وليست معارضة عبثية.



واعتبر السقا أن نزاهة الانتخابات ذات قيمة في مسار الإصلاح، وتحديث المنظومة السياسية، وتدل على مصداقية مسار التحديث السياسي، مؤكدا أن الهيئة المستقلة للانتخاب أدت أداءً جيد جدا، وكانت تستمع للأحزاب وملاحظاتها.



وأوضح السقا أن وصفه الانتخابات بأنها "نزيهة إلى حد ما" يعود إلى بعض الممارسات التي تمت قبل العملية الانتخابية، فقد تعرضت 3 مرشحات بعد قبولهن للترشح للضغط عليهن للانسحاب من قبل السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تعرض عشرات المندوبين للضغط عليهم كي لا يذهبوا إلى الصناديق خلال العملية الانتخابية تحت طائلة العصا والجزرة، مؤكدا أنه رغم ذلك فالأصوات التي دخلت الصندوق خرجت منها.



وقال السقا أن الحزب أجرى مراجعات داخلية خاصةً بالعاملين في اللجان المختلفة في القوائم المحلية، والعامة والقيادة الحزبية، لافتا إلى وجود قصور في الأداء الداخلي للحزب فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.



وبيّن السقا أن حزب جبهة العمل الإسلامي يؤمن بالتعددية والتشاركية، وأن هنالك فاعلين غيره في الشارع، مشددا أن الحزب لطالما تحالف مع اليسار، أو مع من يتقاطعون معه بالأهداف، ويمد اليد لأي مكون للتعاون تحت عنوان ما يهم الوطن ويخدم مواطنه.



وقال السقا إن الحزب استعاد حجمه الطبيعي الذي يستحقه بحصد هذا العدد من الأصوات، نافيا أن يكون موقف الحزب من العدوان على غزة قد منحه أصواتا خارج قواعده، مبينا أن مناصرة الحركة للقضية ليس جديدا، وهي من أهداف الحزب التي تشمل التخلص من الاحتلال، ودعم القضية الفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه وتحرير أرضه من البحر إلى النهر.



النمري: اليسار فشل انتخابيا بسبب تفرقه حزبيا



وأكد النمري على أن أول عنوان لمراجعة العملية الانتخابية في الأحزاب اليسارية كانت استقالة القيادة (الأمين العام والمكتب السياسي) للحزب الديمقراطي الاجتماعي، وكان هذا عنوان للمراجعة الداخلية الواسعة والتي لا تشمل فقط الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بل أيضا تحالف التيار الديمقراطي الذي خاض الانتخابات، وكل أحزاب اليسار، مبينا أنه غير راضٍ عن آلية المراجعة والتي يجب أن تكون أوسع وأشمل.



واعترف النمري أن أحزاب اليسار فشلت في الانتخابات، مستدركا أن اليسار لم يفشل من حيث عدد الأصوات التي حصلتها القوائم المحسوبة على اليسار، وكانت نسبتها 10% من مجموع أصوات الناخبين، إنما الفشل كان بسبب أن أحزاب اليسار خاضت الانتخابات متفرقة بواقع 5 قوائم، ولو جمعت الأصوات التي حصدتها كل القوام اليسارية في قائمة واحدة لأفرزت 5 مقاعد.



وبيّن النمري أن الإخوان المسلمين استفادوا من المد الديني في العقود الماضية وما زالوا يحصدون نتائج هذا المد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حزب جبهة العمل الاسلامي حاز على حصته العادلة نتيجة لتنظيمه، ومعرفة لونه وأشخاصه من قبل الناخبين، وهو ذات الأمر الذي أكدته دنيا البشير إذ قالت "احترم حزب جبهة العمل الإسلامي في آلية التنظيم، وهذا واقع يجب أن نقره، وله باع طويل في تنظيم العملية الانتخابية".



وقال النمري إن الانتخاب على أساس شخصي هو مشكلة كل الأحزاب باستثناء الإسلاميين، وأن الصوت الوحيد الذي جاء على أساس سياسي هو للإسلاميين، ولليسار ولكن بنسبة قليلة، وأن الأحزاب الأخرى حصلت على الأصوات على خلفية الأشخاص المترشيحن في قوائمها.



وأضاف النمري أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي يعد حزبا حديثا نسبيا وليس معروفا على نطاق جماهير واسعة، مؤكدا أن المواطن لم يتعرف على أي حزب يمثل مبادئ اليسار، وأن بعض الأشخاص انتخبوا الإسلاميين في رسالة احتتاجية قوية بسبب حرب غزة.



وقال النمري إن "قانون الانتخاب نفسه لم يُمكّن اليسار من إحداث تحالف بينهم، فهو لا يسمح بالإتلافات بل يسمح بشتكيل قائمة، وهنالك مشاكل في ترتيب الأشخاص على القائمة، وفشلت الأحزاب في التوافق على ذلك"، مضيفا أن "المجتمع الأردني لم يكن جاهزا للنظام الانتخابي المتوازي، وخاصة على صعيد القائمة العامة، ولم يكن للأحزاب الوقت الكافي للعمل، والمواطن الأردني لا زال ينتخب أشخاصا".



وأكد النمري بأنه ضد أي حملات تُشن على الإخوان المسلمين، وأنه لا مبرر للتخويف من حجم النجاح الذي حققه حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات الأخيرة، موضحا أن هنالك شيطنة غير معقولة من قبل الإسلاميين في بعض القضايا؛ المناهج، ومهرجان جرش، وقانون الطفل، لكن من واجب كل القوى الاجتماعية والمثقفين بالبلد أنهم يتصدوا لها، ويعقلنوا الخطاب الإسلامي وليس دور الدولة.



البشير: الأحزاب الوسطية معنية بتوحيد الاداء النيابي



وعبّرت البشير أن حزب إرادة فخور بالإنجاز الذي حققه، بالرغم من توقعه الحصول على عدد أصوات أعلى، منوهة إلى أن الحزب قام بمراجعات عامة، وحلل النتائج على مستوى القوائم، لافتة إلى أن حصول الحزب على 3 مقاعد يعد نجاحا، خاصة أنه حزب جديد عمره قصير بالعمل العام.



وأوضحت البشير أن آلية تشكيل القائمة بـ 41 مقعدا يعتبر عبئا على الحزب، وبالتالي أول الأسماء في القائمة كان عليهم العبء في تحمل التكاليف المالية، والعمل بشكل مستمر.



وقالت البشير إن ما يستحق المراجعة وجود 260 ألف ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع الخاصة بالقائمة العامة من أصل مليون و700 ألف ورقة، مشيرة إلى هذا قد يُفسر على أنه خلل بفهم الناخبين بآلية الانتخاب، أو أنه احتجاج وتعبير سياسي من الناخبين.



وأكدت البشير على أن المصلحة العليا هي أساس هذه المرحلة، معتقدة أن الأحزاب الوسطية معنية بتوحيد شكل الأداء داخل مجلس النواب، متوقعة أن تحدث تحالفات واندماج بين الأحزاب خلال الفترة القادمة.