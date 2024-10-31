الأرصاد للأردنيين: احذروا الأحوال الجوية المتقلبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية المتقلبة، خاصة في المناطق التي قد تشهد غباراً وأمطاراً غزيرة، ومتابعة التحديثات المستمرة حول حالة الطقس.
وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية أجواءً غير مستقرة خلال الأيام القادمة، مصحوبة بأمطار متفرقة في بعض مناطق المملكة، مع تحذيرات بشأن الغبار والانزلاقات على الطرقات.
وتظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة نهارًا مع احتمال هطول زخات من المطر في بعض أجزاء المناطق الجنوبية الغربية والشمالية والوسطى من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة، تنشط أحياناً في مناطق البادية. أما ليلاً، فيسود طقس بارد نسبيًا مع احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية. تحذر الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية، واحتمال الانزلاق والسيول في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة.
أما الجمعة، تتوقع الأرصاد طقسًا غائمًا جزئيًا، مع فرصة لهطول زخات من المطر في شمال وشرق المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة ومصحوبة بالرعد، وتمتد إلى أجزاء من المناطق الوسطى. الرياح شرقية معتدلة تنشط أحياناً، مما يثير الغبار في مناطق البادية. تنبيه إلى خطر الانزلاق على الطرق الرطبة وتدني مدى الرؤية الأفقية ليلاً بسبب الغبار، إضافة إلى احتمال تشكل الضباب صباحاً على المرتفعات العالية.
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تفاصيل الحالة الجوية غير مستقرة خلال الأيام القادمة
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