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الأرصاد للأردنيين: احذروا الأحوال الجوية المتقلبة

10/31/2024 2:43:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية المتقلبة، خاصة في المناطق التي قد تشهد غباراً وأمطاراً غزيرة، ومتابعة التحديثات المستمرة حول حالة الطقس.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية أجواءً غير مستقرة خلال الأيام القادمة، مصحوبة بأمطار متفرقة في بعض مناطق المملكة، مع تحذيرات بشأن الغبار والانزلاقات على الطرقات.

وتظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة نهارًا مع احتمال هطول زخات من المطر في بعض أجزاء المناطق الجنوبية الغربية والشمالية والوسطى من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة، تنشط أحياناً في مناطق البادية. أما ليلاً، فيسود طقس بارد نسبيًا مع احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية. تحذر الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية، واحتمال الانزلاق والسيول في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة.

أما الجمعة، تتوقع الأرصاد طقسًا غائمًا جزئيًا، مع فرصة لهطول زخات من المطر في شمال وشرق المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة ومصحوبة بالرعد، وتمتد إلى أجزاء من المناطق الوسطى. الرياح شرقية معتدلة تنشط أحياناً، مما يثير الغبار في مناطق البادية. تنبيه إلى خطر الانزلاق على الطرق الرطبة وتدني مدى الرؤية الأفقية ليلاً بسبب الغبار، إضافة إلى احتمال تشكل الضباب صباحاً على المرتفعات العالية.

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تفاصيل الحالة الجوية غير مستقرة خلال الأيام القادمة

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