النوايسة: الإرادة السياسية الأردنية العليا حددت الدراية الإعلامية كمنهج أساسي لها

قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة "إن الإرادة السياسية العليا في المملكة أكدت ضرورة أن تكون الإعلامية منهجا أساسيا لديها، وأن الوزارة ذراع تنفيذي لمشروع الدراية الإعلامية والمعلوماتية".



جاء ذلك خلال مواصلة جلسات مؤتمر أسبوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية الثالث عشر لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، والذي نظم أعماله منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي.



وأضاف النوايسة بحضور الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، إن الأردن خطا خطوات مهمة في هذا المجال الذي انطلقت بدايته من معهد الإعلام الأردني، لينتقل إلى رئاسة الوزراء ووزارة الثقافة ووزارة الاتصال الحكومي، التي كان من ضمن سياستها في الإعلام والاتصال ما يتعلق بالتربية الإعلامية والمعلوماتية، وشكلت فريقا وطنيا برئاسة وزير الاتصال الحكومي يضم معظم الوزارات والمركز الوطني للمناهج ومعهد الإعلام الأردني.

















وأشار إلى أن سرديات الحرب على غرة ولبنان طالت الأردن من خلال التشكيك بمواقفه الثابتة، إلا أن الأردن استطاع من خلال أدواته السياسية وبرامج التربية الإعلامية التي عكف على تطويرها منذ عام 2016 التصدي لهذه الهجمات، بالإضافة إلى تكثيف حضوره على منصات التواصل الاجتماعي لبيان السردية الرسمية والشعبية على حقيقتها.



من جهتها، أكدت المدير العام لمؤسسة بيالارا في فلسطين، هانيا البيطار، أن الظروف التي يعيشونها في فلسطين تعد ساحة واسعة لتناقل المعلومات المغلوطة، مبينة أهمية تناقل المعلومات الصحيحة في أوقات الأزمات والحروب، والتمييز بين مصطلحات تستخدم في وصف الظروف التي يعيشونها، ليتمكن العالم الخارجي من معرفة ما يدور بشكل حقيقي في الأراضي المحتلة ونقل صوت الحق بكل شفافية.



وأشارت البيطار إلى أن الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة تفرض صعوبة التحري عن المعلومات في ظل بحث المواطنين عن النجاة بحياتهم، لافتة إلى أن هذه الحرب غربلت وسائل الإعلام وأسقطت أقنعتها نتيجة وعي المشاهدين في كثير من الأحيان لحقيقة رسالة هذه الوسائل ومدى لجوئها لسردية محددة تخدم مصالحها.



من جهته، بين مؤسس منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان في السودان، الصحفي فيصل الباقر، أن الحرب التي اندلعت في العاصمة الخرطوم العام الماضي كان لها أثر مدمر طال الصحافة والإعلام وساهم في تضليل الإعلام، حيث تعاني الصحافة في السودان من حالة الإحباط، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن هناك جيلا من الصحفيين يتمسكون بالأمل ويبذلون جهدا كبيرا في محاولة التحقق من الأخبار للوصل للمعلومات الحقيقية.



وأشار الباقر إلى أن وزارة الإعلام ومنتدى الإعلام السوداني بذلوا جهدا في تجنيد طاقتهم وطاقة الصحفيين من خلال تدريبهم وتأهيلهم في مجال التحقق من الأخبار للوصول إلى المعلومات الصحيحة في ظل الظروف الاستثنائية القاهرة، لتعزيز صحافة السلام وحقوق الإنسان التي تهتم بسرد قصص الناس ومعاناتهم، لافتا إلى حرصهم للتعلم من تجارب وخبرات الدول الأخرى في هذا المجال.



من ناحيتها، قالت رئيسة مشروع "فلتر" في وزارة الثقافة والإعلام في أوكرانيا، أولها كرافشينكو، "إننا نعيش في طيف واسع من المعلومات التي تفرض قصصا مشوهة للتاريخ، لذلك تم إنشاء مشروع "فلتر" الذي جاء استجابة لردع هذه الفوضى الإعلامية من خلال تطوير مفاهيم الدراية الإعلامية والمعلوماتية منذ عام 2021، حيث اعترفت الدولة الأوكرانية بالدراية الإعلامية باعتبارها أولوية لها".



وأوضحت أن من وجهة نظر السياسة العامة فإن من المهم وجود استراتيجية محددة، وقياس للآراء السياسية، حيث نعمل على تطوير الدراية الإعلامية كأحد أهم أهدافنا، مع تطوير استراتيجيتها حتى عام 2026، والتي تعمل على تنسيق الجهود وإطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات التي يحتاجون إلى تعزيز جهودهم فيها.



وأشارت كرافشينكو إلى جهود وسياسات ومبادرات كان آخرها عقد امتحان في الدراية الإعلامية، نجح فيه ما يقارب 60 ألف شخص، لمساعدتهم في الخروج من الفقاعات الإعلامية الكاذبة.



وقالت مديرة برامج (data leads) في الهند، ميثي سابلوك، "إننا نعمل مع الأفراد والمجتمعات في أكثر الأماكن النائية في البلاد لمساعدتهم في التفريق بين المعلومات المغلوطة والصحيحة، ونسعى إلى أن يكون لدينا ثقافة استخدام المعلومات وتناقل والأخبار".



وبينت أن التنوع الكبير في الهند خاصة فيما يتعلق باللغات التي تجاوزت 130 لغة و19 ألف لهجة، وتعدد الديانات، فرض ثقافات مختلفة وجغرافية متنوعة خلقت صراعات في مجال الوصول للمعلومات الحقيقية وفهمها بطريقة صحيحة.



وانطلاقا من تعدد الثقافات في الهند بينت سابلوك أنهم ينظمون برامجهم التوعوية بشكل يتناسب مع كل بيئة على حدة، كلها تصب في مصلحة نشر مفاهيم الدراية الإعلامية والمعلوماتية وفنونها، لافتة إلى أن لديهم أكثر من 800 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، 50 بالمئة منهم أي ما يقارب 400 مليون شخص من المناطق الريفية الزراعية التي تعد ثقافتها بالدراية الإعلامية بسيطة للغاية، ولا يكون استخدام الانترنت لديهم ذو معيار أخلاقي، ما يفرض تحديا كبيرا لتوعيتهم في مجال التحقق من المعلومات قبل نشرها.