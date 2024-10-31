إرادة ملكية سامية بتعيين 25 قاضيا شرعيا (أسماء)

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي المتضمن تعيين (25) قاضيًّا من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف اعتبارًا من العاشر من الشهر المقبل.



وتقدم سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، بالتهنئة والتبريك لإصحاب الفضيلة بهذه المناسبة متمنيًا لهم المزيد من التقدم والعطاء في خدمة أردننا العزيز تحت ظل الراية الهاشمية المباركة بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.



وتضمن القرار تعيين كل من: فضيلة الشيخ محمد طلال أحمد خريسات الكاتب في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا قاضيًا شرعيًا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية/ القضايا بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ حسام صادق جميل الزغول الكاتب في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا قاضيًا شرعيًا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الشرقية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ خالد عقيل المرو الغيالين الكاتب في محكمة سحاب الابتدائية الشرعية قاضيًا شرعيًا في محكمة العارضة الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، فضيلة الشيخ د. بلال محمود محمد الشياب رئيس كتاب محكمة إربد الابتدائية الشرعية/ القضايا قاضيًا شرعيًا في محكمة عجلون الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ عيسى محمد عيسى السعود الكاتب في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية/ التوثيقات قاضيًا شرعيًا في محكمة غور الصافي الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ طلعت نبيل طلعت صنوبر أمين مكتب الإصلاح والوساطة التوفيق الأسري في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة زي الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ عبد الحفيظ نمر عبد الحفيظ عوده الكاتب في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ التوثيقات، قاضيًا شرعيًا في محكمة مأدبا الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ هيثم عامر عبد الحليم عمايره الكاتب في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة الحسا الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ د. يزن نعيم عبد الحميد دغمه الكاتب في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا، قاضيًا شرعيًا في محكمة دير علا الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ محمود عبد الله عوض اطبيشي الكاتب في محكمة إربد الابتدائية الشرعية/ القضايا، قاضيًا شرعيًا في محكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ سفيان محمود عبد الله هيلات الكاتب في محكمة استئناف إربد الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة بني كنانة الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ عامر احمد علي الحمادين الكاتب في محكمة دير علا الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة ماحص الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ محمد شريف احمد الزعارير الكاتب في محكمة استئناف إربد الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة بلعما الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ امين بركات عطا الله البلوي الكاتب في محكمة مأدبا الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة البتراء الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ شادي اسعد محمد قليلي الكاتب في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا، قاضيًا شرعيًا في محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ يوسف عبد السلام خالد الخصيلات الكاتب في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة السلط الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ محمد رسول عمر محمد الدباس الكاتب في محكمة عمان الابتدائية الشرعية الابتدائية/ القضايا، قاضيًا شرعيًا في محكمة ذيبان الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ د. بكر تيسير بكر الزعبي الكاتب في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا، قاضيًا شرعيًا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ احمد إبراهيم محمد قطيفان الكاتب في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

كما تضمن القرار، تعيين فضيلة الشيخ انس فرج محمد العموش الكاتب في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ التركات، قاضيًا شرعيًا في محكمة الرويشد الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ عمر احمد عبد الزعبي الكاتب في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا، قاضيًا شرعيًا في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ هايل رافع ابصيص الدراوشه الكاتب في محكمة معان الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة الجفر الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ احمد محمد مرضي المنيزل الكاتب في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ التوثيقات، قاضيًا شرعيًا في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ عامر جمعة عطية طلاق الكاتب في محكمة مأدبا الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة الأزرق الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ عكرمه عمار عكرمه صبري الكاتب في محكمة القدس الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة القدس الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

بترا