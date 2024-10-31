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رئيس هيئة الأركان يستقبل وفدا عسكريا أميركيا

10/31/2024 2:43:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي وفدا عسكريا أميركيا.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.


من جانبه، عبر الوفد عن تقديرهم للدور المحوري للمملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودورها في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.


وحضر اللقاء الملحق الدفاعي الأميركي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

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