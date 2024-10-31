الملك يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة الجزائرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبدالمجيد تبون بمناسبة عيد الثورة الجزائرية.
وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس تبون بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
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