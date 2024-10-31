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الملك يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة الجزائرية

10/31/2024 2:43:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبدالمجيد تبون بمناسبة عيد الثورة الجزائرية.


وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس تبون بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

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