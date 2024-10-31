قاضي القضاة: مستمرون بدعم جهود المحاكم الشرعية في القدس

أكد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، حرص دائرة قاضي القضاة على استمرار دعم جهود المحاكم الشرعية في القدس الشريف، التي تمثل أحد محاور الوصاية الهاشمية على المقدسات، وتوليها الدائرة عناية واهتماما خاصا.



وأشار الربطة خلال لقائه قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية في الأردن والقدس الشريف، اليوم الخميس، إلى أهمية أن تكون المحاكم الشرعية بمثابة مراكز للأمن الاجتماعي والأسري والنفسي لمتلقي الخدمة وأصحاب الحقوق الذين يسعون لحل قضاياهم وتوثيقها وفقا لمقتضيات الشرع الحنيف، مشددا على ضرورة تعزيز مبدأ سيادة القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.



وأوضح، أن الدائرة تسعى إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية بتقديم خدمات قضائية شرعية متميزة ضمن خطة الدائرة الإستراتيجية، إذ تركزت تلك الأهداف على تحقيق التحول الرقمي، وتحسين أداء العمليات والخدمات التي تقدمها الدائرة والمحاكم الشرعية بهدف تحقيق رضا المتعاملين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل الوقت والجهد، والتميز في بناء العلاقات مع الشركاء كافة، وتحسين كفاءة الموارد في الإدارة والوحدات التنظيمية والمحاكم الشرعية.



واستعرض الربطة، أبرز الإنجازات التي قامت بها الدائرة خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى دور النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق القاصرين ومن في حكمهم، إضافة إلى الدور الذي يقوم به معهد القضاء الشرعي في تأهيل الكوادر القضائية وأعوان القضاء الشرعي وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

وناقش الاجتماع الذي حضره سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي، عددا من القضايا المتعلقة بتعزيز بيئة التقاضي، وتطوير الإجراءات وتقديم الخدمات، فضلاً عن تجويد العمل القضائي بما يحقق العدالة الناجزة، وتيسير سبل الوصول إلى العدالة.