التربية تذكر الأهالي بساعات دوام المدارس الجديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشرت وزارة التربية عبر صفحاتها على مواقع التواصل، تذكير بساعات الدوام المدرسي الجديدة التي ستطبق اعتبارا من يوم الأحد المقبل ( 3/ 11/ 2024)، وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.
واوضحت الوزارة انه في الساعة (7:45) تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة،ويكون دوام المدارس كالآتي:
** مدارس الفترة الواحدة
-( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي
-( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى
-( 45 ) دقيقة مدة الحصة
** مدارس الفترتين
تُلغى استراحة الـ 5 دقائق، ويكون الدوام في:
-- الفترة الصباحية
- ( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي
- ( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى
- ( 35 ) دقيقة مدة الحصة
-- الفترة المسائية
- ( 12:50 ) يبدأ الطابور الصباحي
- ( 1:00 ) تبدأ الحصة الأولى
- ( 35 ) دقيقة مدة الحصة
وبينت ان دوام الموظفين في مراكز المديريات في ( 8:00 ) صباحًا.
كما اشارت ردا على استفسارات المتابعين الى القرار لا يشمل المدارس الخاصة ، وان كل مدرسة خاصة ستبلغ الاهالي بالترتيبات الجديدة الخاصة بها ان وجدت.
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