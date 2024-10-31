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التربية تذكر الأهالي بساعات دوام المدارس الجديدة

10/31/2024 2:43:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نشرت وزارة التربية عبر صفحاتها على مواقع التواصل، تذكير بساعات الدوام المدرسي الجديدة التي ستطبق اعتبارا من يوم الأحد المقبل ( 3/ 11/ 2024)، وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.
واوضحت الوزارة انه في الساعة (7:45) تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة،ويكون دوام المدارس كالآتي:

** مدارس الفترة الواحدة
-( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي
-( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى
-( 45 ) دقيقة مدة الحصة
** مدارس الفترتين
تُلغى استراحة الـ 5 دقائق، ويكون الدوام في:
-- الفترة الصباحية
- ( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي
- ( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى
- ( 35 ) دقيقة مدة الحصة
-- الفترة المسائية
- ( 12:50 ) يبدأ الطابور الصباحي
- ( 1:00 ) تبدأ الحصة الأولى
- ( 35 ) دقيقة مدة الحصة


وبينت ان دوام الموظفين في مراكز المديريات في ( 8:00 ) صباحًا.


كما اشارت ردا على استفسارات المتابعين الى القرار لا يشمل المدارس الخاصة ، وان كل مدرسة خاصة ستبلغ الاهالي بالترتيبات الجديدة الخاصة بها ان وجدت.

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