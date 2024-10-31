التربية تذكر الأهالي بساعات دوام المدارس الجديدة

نشرت وزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل، تذكير بساعات الدوام المدرسي الجديدة التي ستطبق اعتبارا من يوم الأحد المقبل ( 3/ 11/ 2024)، وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.



واوضحت الوزارة انه في الساعة (7:45) تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة،ويكون دوام المدارس كالآتي:



** الفترة الواحدة

-( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي

-( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى

-( 45 ) دقيقة مدة الحصة

** مدارس الفترتين

تُلغى استراحة الـ 5 دقائق، ويكون الدوام في:

-- الفترة الصباحية

- ( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي

- ( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى

- ( 35 ) دقيقة مدة الحصة

-- الفترة المسائية

- ( 12:50 ) يبدأ الطابور الصباحي

- ( 1:00 ) تبدأ الحصة الأولى

- ( 35 ) دقيقة مدة الحصة



وبينت ان دوام الموظفين في مراكز المديريات في ( 8:00 ) صباحًا.



كما اشارت ردا على استفسارات المتابعين الى القرار لا يشمل المدارس الخاصة ، وان كل مدرسة خاصة ستبلغ الاهالي بالترتيبات الجديدة الخاصة بها ان وجدت.