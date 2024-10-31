مجلس هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات، والاستمرار في منح كلية الحقوق في فيلادلفيا شهادة ضمان الجودة.



ووافق المجلس على تسكين المؤهلات، بكالوريوس، الجغرافيا، في الجامعة الأردنية، والعلاج الوظيفي، في جامعة العلوم والتكنولوجيا، والتربية الخاصة، وتربية الطفل، والتربية البدنية، ومعلم صف، وماجستير، المناهج العامة، ومناهج اللغة الانجليزية، والاجتماعيات، والرياضيات، والعلوم، والإدارة التربوية، في جامعة آل البيت، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى التاسع)، ودبلوم عالي، صعوبات التعلم، والتربية، والإدارة المدرسية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى الثامن) في جامعة آل البيت.



ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات، بكالوريوس، الهندسة المدنية، في جامعة عمان الأهلية، وتغذية سريرية وحميات، في جامعة البترا، والعلوم الطبية المخبرية، في جامعة جرش، والتصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، في جامعة الزرقاء، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع).



كما وافق على تسكين برنامج الدبلوم المتوسط التقني في مؤهل الحوسبة والتقنيات الرقمية للتخصصات التالية (الشبكات السحابية، البرمجة التطبيقية، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، البرمجيات التطبيقية، الأرشفة الرقمية، شبكات الحاسوب، المعلوماتية الصحية، فني تعليم إلكتروني، الذكاء الاصطناعي) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السادس) في جامعة البلقاء التطبيقية، والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها.



ووافق على تسكين برنامج الدبلوم المتوسط التقني في مؤهل التقنيات الصحية للتخصصات التالية (فني فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية، فني تعقيم، فني أطراف اصطناعية وأجهزة طبية مساندة، فني تقنيات سمعية، فني الكلى الاصطناعية، فني معالجة تنفسية) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السادس) في جامعة البلقاء التطبيقية والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها.



كما وافق على تسكين برنامج الدبلوم المتوسط التقني في مؤهل الإسعاف الفوري لتخصص (السجل الطبي ) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السادس) في جامعة البلقاء التطبيقية والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، طب الأسنان، وماجستير، التركيبات السنية الثابتة والمتحركة/ جراحة الفم والفكين، وتقويم الأسنان السريري، وطب أسنان الأطفال، والمعالجة اللبية السريرية، ودكتوراه، التركيبات السنية، في الجامعة الأردنية.



وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس وماجستير، نظم المعلومات الحاسوبية، وبكالوريوس، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، في جامعة اليرموك، وبكالوريوس، وماجستير، إدارة الأعمال، والإدارة، والإدارة الاستراتيجية، والمحاسبة، وبكالوريوس، نظم المعلومات الإدارية، وتكنولوجيا معلومات الأعمال، وبكالوريوس، المحاسبة وقانون الأعمال، وتمويل ومصارف، وماجستير، التمويل، وبكالوريوس وماجستير، إدارة الموارد البشرية، في جامعة عمان العربية.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، أمن المعلومات والشبكات، والتسويق الالكتروني، والمحاسبة، وبكالوريوس، المحاسبة، في جامعة البلقاء التطبيقية.