اختتام أعمال مؤتمر أسبوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
المومني: مخرجات المؤتمر تدفعنا لترسيخ المبادئ الأخلاقية للدراية الإعلامية
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال حفل ختام مؤتمر أسبوع الدِّراية الإعلامية والمعلوماتية 2024 والذي عقد في العاصمة عمّان "شهدنا خلال المؤتمر تبادلاً للخبرات والعديد من المقترحات والتوصيات التي تمنحنا الثقة بأننا في الأردن نسير على الطريق الصحيح في مجال التربية الإعلامية".
وأضاف أن مخرجات المؤتمر "تدفعنا نحو المزيد من الاهتمام على الأصعدة كافة لترسيخ المبادئ الأخلاقية للدراية الإعلامية، وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة".
وعلّق وزير الاتصال الحكومي على إعلان عمّان الصادر عن المؤتمر، قائلا إنه يؤكد دعمه لإعلان أبوجا بشأن التمويل العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية الذي دعا منظمة اليونسكو إلى إنشاء وإدارة صندوق دولي للدراية الإعلامية والمعلوماتية.
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