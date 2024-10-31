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اختتام أعمال مؤتمر أسبوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية 2024

10/31/2024 2:43:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

المومني: مخرجات المؤتمر تدفعنا لترسيخ المبادئ الأخلاقية للدراية الإعلامية

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال حفل ختام مؤتمر أسبوع الدِّراية الإعلامية والمعلوماتية 2024 والذي عقد في العاصمة عمّان "شهدنا خلال المؤتمر تبادلاً للخبرات والعديد من المقترحات والتوصيات التي تمنحنا الثقة بأننا في الأردن نسير على الطريق الصحيح في مجال التربية الإعلامية".


وأضاف أن مخرجات المؤتمر "تدفعنا نحو المزيد من الاهتمام على الأصعدة كافة لترسيخ المبادئ الأخلاقية للدراية الإعلامية، وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة".
وعلّق وزير الاتصال الحكومي على إعلان عمّان الصادر عن المؤتمر، قائلا إنه يؤكد دعمه لإعلان أبوجا بشأن التمويل العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية الذي دعا منظمة اليونسكو إلى إنشاء وإدارة صندوق دولي للدراية الإعلامية والمعلوماتية.

MENAFN31102024000072011014ID1108839155

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