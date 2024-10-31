المومني يؤكد موقف الأردن بوقف العدوان على لبنان

واصل الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، اليوم الخميس، لقاءاته الثنائية مع كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر الثالث عشر للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية.

والتقى المومني، نظيره وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، وخصوصاً في مجال الإعلام، وتكثيف التعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين الشقيقين، بما يعزز من العمل العربي المشترك.



وتطرق المومني، خلال اللقاء إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكد ضرورة وقف العدوان بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب اللبناني، إذ وصل عدد النازحين إلى مليون ومئتي ألف نازح لبناني شرّدتهم إسرائيل من بيوتهم منذ بدء العدوان.



وجدد المومني، التأكيد على دعم الأردن المطلق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، للبنان وأمنه وسيادة أراضيه وسلامة مواطنيه، وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، ومواصلة إسناد المملكة الشعب اللبناني بالمساعدات الإنسانية.



من جهته، ثمن المكاري، موقف الأردن الداعم للبنان ووقف العدوان الإسرائيلي عليه، وجهوده المستمرة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني للتحفيف من آثار العدوان، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين لبنان والمملكة سواء على مستوى مذكرات التفاهم مع مؤسسات الإعلام الرسمي، وتبادل الزيارات بين الوفود الرسمية الإعلامية بين البلدين الشقيقين.



كما التقى وزير الاتصال الحكومي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمعلومات في منظمة اليونسكو توفيق جلاصي.



وأكد المومني، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع وزارة الاتصال الحكومي ومنظمة اليونسكو في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة في قطاع الإعلام، وآخرها استضافة الأردن للمؤتمر الثالث عشر للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، كأول دولة عربية يقام فيها المؤتمر.

وأشار خلال اللقاء إلى التصعيد الخطير في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أن العدوانية الإسرائيلية لا تكترث بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وتواصل عدوانها وقتلها للمدنيين، إضافة إلى الاستهداف المُمنهج للصحفيين بهدف اغتيال الحقيقة، وإخفاء الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، إذ وصل عدد الصحفيين الذين قتلوا على يد إسرائيل إلى ما يزيد على 185 صحفياً.



من جانبه، أكد جلاصي، أن عقد المؤتمر الثالث عشر للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية في الأردن، جاء تقديراً لدور المملكة الريادي في التربية الإعلامية والمعلوماتية عربياً ومساهمته في تعميم تجربته على المستويين العربي والإقليمي.



وأبدى استعداد منظمة اليونسكو لمزيد من التعاون المشترك مع وزارة الاتصال الحكومي في تنفيذ المشاريع والأنشطة الإعلامية بما فيها برامج الدراية الإعلامية والمعلوماتية.