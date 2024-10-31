المومني يؤكد موقف الأردن بوقف العدوان على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، اليوم الخميس، لقاءاته الثنائية مع كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر الثالث عشر للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية.
والتقى المومني، نظيره وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، وخصوصاً في مجال الإعلام، وتكثيف التعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين الشقيقين، بما يعزز من العمل العربي المشترك.
وتطرق المومني، خلال اللقاء إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكد ضرورة وقف العدوان بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب اللبناني، إذ وصل عدد النازحين إلى مليون ومئتي ألف نازح لبناني شرّدتهم إسرائيل من بيوتهم منذ بدء العدوان.
وجدد المومني، التأكيد على دعم الأردن المطلق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، للبنان وأمنه وسيادة أراضيه وسلامة مواطنيه، وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، ومواصلة إسناد المملكة الشعب اللبناني بالمساعدات الإنسانية.
من جهته، ثمن المكاري، موقف الأردن الداعم للبنان ووقف العدوان الإسرائيلي عليه، وجهوده المستمرة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني للتحفيف من آثار العدوان، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين لبنان والمملكة سواء على مستوى مذكرات التفاهم مع مؤسسات الإعلام الرسمي، وتبادل الزيارات بين الوفود الرسمية الإعلامية بين البلدين الشقيقين.
كما التقى وزير الاتصال الحكومي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمعلومات في منظمة اليونسكو توفيق جلاصي.
وأكد المومني، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع وزارة الاتصال الحكومي ومنظمة اليونسكو في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة في قطاع الإعلام، وآخرها استضافة الأردن للمؤتمر الثالث عشر للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، كأول دولة عربية يقام فيها المؤتمر.
وأشار خلال اللقاء إلى التصعيد الخطير في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أن العدوانية الإسرائيلية لا تكترث بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وتواصل عدوانها وقتلها للمدنيين، إضافة إلى الاستهداف المُمنهج للصحفيين بهدف اغتيال الحقيقة، وإخفاء الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، إذ وصل عدد الصحفيين الذين قتلوا على يد إسرائيل إلى ما يزيد على 185 صحفياً.
من جانبه، أكد جلاصي، أن عقد المؤتمر الثالث عشر للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية في الأردن، جاء تقديراً لدور المملكة الريادي في التربية الإعلامية والمعلوماتية عربياً ومساهمته في تعميم تجربته على المستويين العربي والإقليمي.
وأبدى استعداد منظمة اليونسكو لمزيد من التعاون المشترك مع وزارة الاتصال الحكومي في تنفيذ المشاريع والأنشطة الإعلامية بما فيها برامج الدراية الإعلامية والمعلوماتية.
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