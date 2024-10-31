أوقات دوام المؤسسة الاستهلاكية المدنية ليوم الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن استمرار العمل يوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسية ومراكز المحافظات، حيث سيكون الدوام من 9 صباحا وحتى 4 عصراً.
وقال مدير عام المؤسسة القضاة في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا المواطنين الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "الفيسبوك"، للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها غدا.
وحث القضاة المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل اكثر من سلعة غذائية وغير غذائية، وتنتهي مساء يوم الأحد 3 تشرين الثاني المقبل.
و بين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط
أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
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