أوقات دوام المؤسسة الاستهلاكية المدنية ليوم الجمعة

أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن استمرار العمل يوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسية ومراكز المحافظات، حيث سيكون الدوام من 9 صباحا وحتى 4 عصراً.



وقال مدير عام المؤسسة القضاة في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا المواطنين الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "الفيسبوك"، للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها غدا.



وحث القضاة المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل اكثر من سلعة غذائية وغير غذائية، وتنتهي مساء يوم الأحد 3 تشرين الثاني المقبل.



و بين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط

أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).