إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في السعودية

في خطوة لتعزيز الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين الأردنيين المقيمين خارج المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت وزارتا الخارجية وشؤون المغتربين، والاقتصاد الرقمي والريادة، عن إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال شركة البريد الأردني الشريك الرئيس في تقديم هذه الخدمة داخل المملكة وخارجها، وبدعم من شركة "ايرس جارد" الرائدة في مجال تطوير التحقق من بصمة العين.



وفي إطار التعاون الاستراتيجي بين شركة البريد الأردني وشركة "في إف إس جلوبال"، سيتم تفعيل خدمة الهوية الرقمية عبر مكاتب شركة "في إف إس جلوبال" داخل المملكة العربية السعودية، إذ أصبحت هذه الخدمة متاحة الآن أمام الأردنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من يوم غد، ومن المتوقع أن يستفيد منها نحو 500 ألف أردني مغترب، وذلك في سياق خطة التحول الرقمي في الأردن، التي تعد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المُمَكِّن الرئيسي لتنفيذها، وبما يعكس تكامل الخدمة مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير وصول المواطنين إليها.



وافتتح سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبو الفول فرع تقديم خدمة تفعيل الهوية الرقمية في مكاتب VFS في مدينتي الرياض والخُبر، كما افتتح القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في جدة السفير محمد حميد فرع تقديم الخدمة في مدينة جدة.



ورعى الشهر الماضي حفل إطلاق الخدمة رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، وسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في الولايات المتحدة الأمريكية دينا قعوار، ومندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، والرئيس الإقليمي في الأمريكيتين لدى شركة في "إف إس جلوبال" أميت كومار شارما، وذلك في مراسم احتفالية أقيمت في كل من نيويورك وواشنطن العاصمة، كما قامت سفيرة المملكة لدى كندا صباح الرافعي بافتتاح هذه الخدمة في مكاتب VFS في مدينة تورونتو.



وأكد الداوود أنه أصبح بإمكان أي مواطن أردني خارج حدود المملكة الاطلاع على وثائقه ومعاملاته الرسمية، بالإضافة إلى متابعة جميع بياناته الشخصية، من خلال تفعيل تطبيق "سند"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجه نحو الرقمنة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج والتسهيل عليهم.



من جانبه، أكد السفير القضاة أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسعى دائماً إلى تقديم جميع التسهيلات للأردنيين المقيمين في الخارج وتمكينهم من استكمال معاملاتهم بسهولة ويسر وبطريقة آمنة وموثوقة، وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، إذ سيتم أيضا تقديم عدد من الخدمات القنصلية بالمستقبل والتوسع فيها بالتدريج.



ولفت السفير القضاة إلى أنه جرى الإعلان قبل أسابيع عن تقديم خدمة تفعيل الهوية الرقمية في كل من الولايات المتحدة وكندا، واليوم في المملكة العربية السعودية من خلال مكاتب شركة VFS في كل من الرياض والخُبر وجدة، وسيتم تفعيلها أيضاً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الحالي، ومن ثم الامتداد إلى باقي الدول الأخرى.