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الأمم المتحدة: التخطيط الإستراتيجي ضروري للبلديات لتلبية احتياجات سكانها

10/31/2024 2:43:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان– يعتبر التخطيط الإستراتيجي، بمساعدة نظم المعلومات الجغرافية ضرورياً للبلديات والإدارات المحلية لتلبية احتياجات أولويات سكانها بفعالية.
ووفق تقرير جديد، صادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، "فإن التخطيط الإستراتيجي يساعد البلديات والإدارات المحلية بتجنب الفشل، وإنشاء مسارات واضحة لتحقيق الأولويات، وتخصيص الموارد بكفاءة، ومواصلة التركيز على الأهداف الرئيسة".
وشددت نتائج التقرير الصادر أمس على "أن التخطيط الإستراتيجي الفعال يساعد البلديات في الأردن والإدارات المحلية على الحد من المخاطر وإدارة الأزمات، ما يسمح لها بالتكيف مع الظروف غير المتوقعة بمزيد من الفعالية".
ورغم أنه لا يمكن توقع كل التحديات، لكن نتائج التقرير شددت على "أن التخطيط الدقيق يقلل من احتمال وخطورة هذه التحديات مما يرسي قاعدة للاستجابات الفعالية".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد أكد البرنامج بتقريره الذي حمل عنوان "بناء قدرات البلديات والاتحادات البلدية"، على "أن هنالك حاجة لتبني الخطط الإستراتيجية في البلديات لتأمين الدعم المالي من الجهات المانحة والحكومة، وعبر عرض الفهم العميق للأولويات المحلية، ومواءمة الإجراءات مع الأهداف الشاملة".
وهذا يسمى "بالأسلوب الاستباقي بتحديد المسائل والاتجاهات وصولاً لتحسين الكفاءة والفعالية، والقدرة على التكيف مع المتطلبات على المستوى المحلي".
ووفق النتائج ذاتها "فإن نظم المعلومات الجغرافية تشكل أداة أساسية للتخطيط الحكومي المعاصر، مما يُمكن السلطات المحلية من العمل بكفاءة وفعالية".
وتساعد نظم المعلومات على جمع وتخزين البيانات المتعلقة بالموارد المالية والطبيعية والثقافية والبشرية، والمعلومات الإدارية، والبيانات الهندسية والاجتماعية كذلك.
ويضمن هذا النهج الكلي "التماسك الاجتماعي القوي، ويحافظ على التنوع، ويتيح النهوض بالمساواة بين الجنسين، ويحمي حقوق السكان المحرومين والمهمشين، ما يؤدي في نهاية المطاف لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة".
ولكن نوه التقرير إلى "أن ضمان استدامة البلديات في المملكة وقدرتها على الصمود في مواجهة التحديات يتطلب تنويع أساليب تعبئة الموارد، ووضع خطط مفصلة لتلك الغاية".
وحدد التقرير العوامل الرئيسة المؤثرة على استدامة نظم المعلومات الجغرافية في البلديات من بينها "الحملات التوعوية، حيث إن صانعي القرار والإدارة العليا ليسوا دائماً على علم بإمكانيات الابتكار في النظم، لذلك فإن التنسيق مطلوب ليس فقط بين الإدارات البلدية، ولكن مع مستهلكي البيانات المحتملين".
كما "أن التدريب المستمر أثناء العمل يعد ضروريا لصيانة نظم المعلومات الجغرافية، فهذه الطريقة الوحيدة لضمان الحياة المستدامة لعمل البلديات"، كما ورد في التقرير.
ولضمان الاستدامة لا بد من "رقمنة الخرائط ضمن حدود البلدية، والعقارية، وقطع الأراضي، والمباني والشوارع، مع تعيين موظفين مؤهلين لإنشاء نظم المعلومات الجغرافية وتشغيلها".
ويتطلب إنشاء إطار لنظم المعلومات الجغرافية في البلديات الدقة في التخطيط والتنفيذ، لذلك فإنه من الضروري أن يكون لدى الموظفين وصانعي القرارات فهم متعمق للتكنولوجيا وفوائدها، وتحديد إطار مصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة، والسياق الخاص بالبلدية، بحسب ما جاء في التقرير.

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