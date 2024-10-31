الأرصاد الجوية: طقس غائم جزئي وتوقعات بهطل زخات من المطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- يكون الطقس اليوم، غائما جزئيًا مع توقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية هطولات خفيفة من المطر، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، لاسيما في مناطق البادية.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، غائما جزئيًا الى غائم، مع توقع هطل زخات من المطر في شمال المملكة قد تكون لفترة قصيرة غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد، تمتد لفترات محدودة إلى أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية.
ويطرأ الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس غائما جزئيًا، ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ضعيف لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة
تنشط أحياناً.-(بترا)
MENAFN31102024000072011014ID1108839148
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.