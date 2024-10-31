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الأرصاد الجوية: طقس غائم جزئي وتوقعات بهطل زخات من المطر

10/31/2024 2:43:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- يكون الطقس اليوم، غائما جزئيًا مع توقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية هطولات خفيفة من المطر، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، لاسيما في مناطق البادية.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، غائما جزئيًا الى غائم، مع توقع هطل زخات من المطر في شمال المملكة قد تكون لفترة قصيرة غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد، تمتد لفترات محدودة إلى أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية.
ويطرأ الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس غائما جزئيًا، ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ضعيف لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة
تنشط أحياناً.-(بترا)

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