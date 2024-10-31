هل تفقد بكين السيطرة بعد تحالف تحالف موسكو وبيونغ يانغ؟

تتراوح استجابة الصين لنفوذ روسيا المتزايد على كوريا الشمالية بين "الإحباط" و"الذعر"، حيث يبدو أن بكين تفقد السيطرة على حليفتها، وفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين.



وأوضح هؤلاء المسؤولون لموقع "صوت أميركا" أن الشراكة الأمنية بين روسيا وكوريا الشمالية، قد تقوض الموقف الاستراتيجي للصين في شرق آسيا وستكون للخطوة تبعات طويلة الأجل ليست في صالح الصين.



وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي سيعقد "مشاورات استراتيجية" في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فيما أعربت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) عن قلقها إزاء إرسال بيونغ يانغ آلاف الجنود للتدريب في روسيا.



ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن روسيا تعتزم استخدام الجنود الكوريين الشماليين في القتال أو لدعم العمليات القتالية ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك، في وقت أدانت كوريا الجنوبية ذلك واعتبرته تهديدًا أمنيًا كبيرًا للمجتمع الدولي.



وفي بكين، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو محادثات يوم الأربعاء، حيث أكد وانغ مجددًا على "الروابط القوية" بين البلدين، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول أوكرانيا، لكنهما لم يكشفا عن تفاصيل مناقشاتهم.



وتجنب المسؤولون الصينيون التعليق المباشر على إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى روسيا، وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي "تدعو الصين جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والسعي للتسوية السياسية لأزمة أوكرانيا، وأن موقف الصين هذا لم يتغير."

ذعر الصين

يصف دينيس وايلدر Dennis Wilder، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، الصمت التام في بكين بشأن هذا الموضوع بـ"المذهل" ويضيف أن الرئيس الصيني شي جين بينغ من غير المرجح أن يدلي بأي تصريحات علنية حول الموضوع.

وأوضح قائلاً "لقد كانت الصين حذرة للغاية بشأن تقديم مساعدات نووية لكوريا الشمالية، حيث أبقت على تدفق محدود من الدعم الاقتصادي لضمان استقرار كوريا الشمالية. ولكن إذا اتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو تقديم مساعدة نووية، فإن ذلك سيعزز التحالفات الأميركية في شرق آسيا، وربما يخلق ناتو حقيقي هناك".



وأضاف وايلدر خلال ندوة استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بواشنطن، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ في هذه الحالة بموقف صعب للغاية، واقترح أن تستفيد الولايات المتحدة من قنواتها الاستخباراتية مع الصين لجمع البيانات وتحليلها بشكل مشترك.



فيكتور تشا Victor Cha، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، قال من جهته إن كوريا الشمالية بإرسالها قوات إلى روسيا تقدم "عربون شراكة" أمنية متبادلة، وهو شيء لم تتمكن بيونغ يانغ من تأمينه مع بكين.



وأضاف تشا "في الصين، ربما يكون هناك مزيج من بعض الإحباط، وبعض الذعر، وبعض عدم معرفة كيفية التعامل مع الوضع الحالي" متابعا أن الذعر الصيني ينبع من أن روسيا لديها الآن ربما نفوذ أكبر في كوريا الشمالية مقارنة بما تملكه الصين، على حد تعبيره.

حاجز اللغة

محللون عسكريون آخرون أشاروا إلى أنه في حين يمكن أن يكتسب الجنود الكوريون الشماليون خبرة عملية في العمليات القتالية بمجرد نشرهم في بلد آخر، إلا أنهم سيواجهون أيضًا تحديات كبيرة.



وقال العقيد مارك كانسيان Mark Cancian، الذي قضى أكثر من ثلاثة عقود في مشاة البحرية الأميركية ويعمل الآن مستشارًا كبيرًا في برنامج الأمن الدولي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، أن هناك مشكلة لغوية هائلة وتساءل "كيف يمكن لمجموعة من الكوريين الشماليين أن تتكامل بفعالية مع وحدة عسكرية روسية وأن تتواصل وتعمل معًا".



وأضاف كانسيان أن احتمال نقل روسيا للتكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ الباليستية، والدفاعات الجوية، والأسلحة النووية إلى كوريا الشمالية يُعتبر "ربما السيناريو الأكثر خطورة" من وجهة نظر الولايات المتحدة.

انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي



عارض المسؤولون الأميركيون تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المساعدة العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية لا تنتهك القانون الدولي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، يوم الثلاثاء إن تدريب روسيا لجنود كوريا الشمالية الذي يتضمن أسلحة أو مواد ذات صلة، بالإضافة إلى أي تدريب أو مساعدة تشمل جنود كوريا الشمالية في استخدام الصواريخ الباليستية أو الأسلحة الأخرى، يُشكل انتهاكًا مباشرًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.



هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول عن خطط لتبادل الوفود لتنسيق الإجراءات ومشاركة المعلومات الاستخباراتية بشأن انتشار القوات الكورية الشمالية إلى روسيا، وسيبدأ هذا الأسبوع، المبعوث الخاص لكييف إلى كوريا الجنوبية محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين.



وفي واشنطن، قال المسؤولون الأميركيون إنهم سيرحبون بزيادة الدعم الكوري الجنوبي لأوكرانيا، حيث أشارت الحكومة الكورية الجنوبية إلى أنها ستدرس إرسال "أسلحة للدفاع والهجوم" وقد ترسل أيضًا أفرادًا عسكريين واستخباراتيين إلى أوكرانيا لتحليل تكتيكات المعركة الكورية الشمالية والمساعدة في استجواب الكوريين الشماليين الذين يتم أسرهم.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالنيابة، فيدانت باتيل، خلال إحاطة مؤخرًا إن واشنطن ترحب بأي دولة تدعم الأوكرانيين بينما يواصلون الدفاع عن سيادة بلدهم، بحسب تعبيره.



سفير روسيا لدى الأمم المتحدة نفى الأربعاء صحة تقارير تفيد بوجود قوات كورية شمالية عند الخطوط الأمامية في الحرب ضد أوكرانيا، واصفا إياها بأنها "مجرّد ادعاءات".



تأتي التصريحات الروسية بعد أن قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء إن "عددا صغيرا" من الجنود الكوريين الشماليين ينتشرون في منطقة كورسك الروسية عند الحدود مع أوكرانيا.



وكالة فرانس برس ذكرت أن نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود قال إن الجنود الكوريين الشماليين الذين سيشاركون في القتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا "سيعودون في أكياس الجثث"، في تحذير وجّهه بالاسم إلى الزعيم كيم جونغ أون.



وأضاف وود في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي "إذا دخل جنود كوريا الشمالية إلى أوكرانيا لدعم روسيا، فسيعودون بالتأكيد في أكياس الجثث".



وأضاف "لذلك أنصح الزعيم كيم بالتفكير مرتين قبل الانخراط في مثل هذا السلوك المتهور والخطير"، بحسب الوكالة.- وكالات

