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ارتفاع ضحايا فيضانات إسبانيا إلى 95 قتيلا وإعلان الحداد 3 أيام

10/31/2024 2:43:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت الحكومة الإسبانية الحداد لثلاثة أيام، بدءا من اليوم الخميس، بعد وفاة أكثر من 95 شخصا، جراء فيضانات ناجمة عن تساقط أمطار غزيرة اجتاحت جنوب شرقي إسبانيا.


وبحسب التلفزيون الإسباني الرسمي، كانت معظم الوفيات في فالنسيا وسط فوضى سائدة في المناطق المتضررة، والتي ما زال بعضها معزولا عن سائر البلاد، موضحا ان أجهزة الإغاثة تسابق الزمن لإنقاذ أشخاص حاصرتهم السيول منذ مساء الثلاثاء.


وتجتاح أمطار غزيرة ورياح عاتية جنوب إسبانيا وشرقها منذ مطلع الأسبوع بعد تشكل العاصفة فوق البحر المتوسط، ما أدى إلى فيضانات قاتلة في فالنسيا ومنطقة الأندلس.


وأوردت هيئة تنسيق خدمات الطوارئ في منطقة فالنسيا حصيلة تفيد بمقتل 92 شخصا، وسجل وقوع قتيلين في إقليم كاستيا-لا-مانتشا وآخر في الأندلس، بحسب مسؤولي المنطقتين.


وقال وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس في تصريح للتليفزيون الرسمي إن الحصيلة مرشّحة للارتفاع لأن عددا كبيرا في عداد المفقودين.


وتوقف هطول الأمطار، أمس الأربعاء، في أوتييل ومنطقة فالنسيا، لكن الأمطار التي هطلت غزيرة في اليوم السابق وفي الليل أغرقت الكثير من البلدات التي ما زالت معزولة عن العالم وتسببت بحالة من الفوضى، بينما ما زال عشرات الآلاف من السكان بدون كهرباء.-(بترا)

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