ارتفاع ضحايا فيضانات إسبانيا إلى 95 قتيلا وإعلان الحداد 3 أيام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الحكومة الإسبانية الحداد لثلاثة أيام، بدءا من اليوم الخميس، بعد وفاة أكثر من 95 شخصا، جراء فيضانات ناجمة عن تساقط أمطار غزيرة اجتاحت جنوب شرقي إسبانيا.
وبحسب التلفزيون الإسباني الرسمي، كانت معظم الوفيات في فالنسيا وسط فوضى سائدة في المناطق المتضررة، والتي ما زال بعضها معزولا عن سائر البلاد، موضحا ان أجهزة الإغاثة تسابق الزمن لإنقاذ أشخاص حاصرتهم السيول منذ مساء الثلاثاء.
وتجتاح أمطار غزيرة ورياح عاتية جنوب إسبانيا وشرقها منذ مطلع الأسبوع بعد تشكل العاصفة فوق البحر المتوسط، ما أدى إلى فيضانات قاتلة في فالنسيا ومنطقة الأندلس.
وأوردت هيئة تنسيق خدمات الطوارئ في منطقة فالنسيا حصيلة تفيد بمقتل 92 شخصا، وسجل وقوع قتيلين في إقليم كاستيا-لا-مانتشا وآخر في الأندلس، بحسب مسؤولي المنطقتين.
وقال وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس في تصريح للتليفزيون الرسمي إن الحصيلة مرشّحة للارتفاع لأن عددا كبيرا في عداد المفقودين.
وتوقف هطول الأمطار، أمس الأربعاء، في أوتييل ومنطقة فالنسيا، لكن الأمطار التي هطلت غزيرة في اليوم السابق وفي الليل أغرقت الكثير من البلدات التي ما زالت معزولة عن العالم وتسببت بحالة من الفوضى، بينما ما زال عشرات الآلاف من السكان بدون كهرباء.-(بترا)
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