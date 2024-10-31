Thursday, 31 October 2024 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة تندد باستهداف الاحتلال لمستشفى كمال عدوان

10/31/2024 2:43:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دانت وزارة الصحة في غزة الاعتداء المتكرر لقوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، باستهدافه للطابق الثالث من المستشفى صباح اليوم، والذي يحتوي على ما تبقى من أدوية ومستهلكات طبية وألحق الضرر الكبير بها.


وناشدت الوزارة جميع الهيئات والمنظمات الدولية والأممية، بحماية المستشفيات والطواقم الطبية من بطش الاحتلال وجرائمه ضد المؤسسات والطواقم الصحية في قطاع غزة.


MENAFN31102024000072011014ID1108839145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث