صحة غزة تندد باستهداف الاحتلال لمستشفى كمال عدوان
التاريخ
10/31/2024 2:43:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت وزارة الصحة في غزة الاعتداء المتكرر لقوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، باستهدافه للطابق الثالث من المستشفى صباح اليوم، والذي يحتوي على ما تبقى من أدوية ومستهلكات طبية وألحق الضرر الكبير بها.
وناشدت الوزارة جميع الهيئات والمنظمات الدولية والأممية، بحماية المستشفيات والطواقم الطبية من بطش الاحتلال وجرائمه ضد المؤسسات والطواقم الصحية في قطاع غزة.
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