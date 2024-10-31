صحة غزة تندد باستهداف الاحتلال لمستشفى كمال عدوان

دانت وزارة الصحة في غزة الاعتداء المتكرر لقوات الاحتلال على كمال عدوان شمال قطاع غزة، باستهدافه للطابق الثالث من المستشفى صباح اليوم، والذي يحتوي على ما تبقى من أدوية ومستهلكات طبية وألحق الضرر الكبير بها.



وناشدت الوزارة جميع الهيئات والمنظمات الدولية والأممية، بحماية المستشفيات والطواقم الطبية من بطش الاحتلال وجرائمه ضد المؤسسات والطواقم الصحية في قطاع غزة.