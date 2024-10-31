ملامح الدبلوماسية الأميركية المستقبلية في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن قوة ونجاح حلفاء الولايات المتحدة يعتمد على نجاحها بالدرجة الأولى.
وأكد
أن بلاده عملت على تفعيل شراكاتها وتحالفاتها حول العالم، وذلك خلال كلمة
له بشأن مستقبل الدبلوماسية الأميركية، ألقاها في معهد الخدمة الخارجية
(FSI) بمدينة أرلينغتون في ولاية فيرجينيا.
وأشار بلينكن إلى إعادة
تنظيم وزارة الخارجية، والاستثمار في تعزيز دور القيادة الأميركية، لكنه
لفت كذلك إلى أن واشنطن تواجه "شراكات قد تؤثر على النظام العالمي وتهدده
كشراكة روسيا والصين".
إليزابيث
هاجيدورن، مراسلة الخارجية الأميركية لصحيفة أل"مونيتور" قالت لقناة
الحرة، إن بلينكن أراد تسليط الضوء على "إرث" إدارة بايدن خلال السنوات
الأربعة الماضية سيما الجهود التي بذلتها الخارجية الأميركية في مجال تعزيز
الدبلوماسية العالمية من خلال زيارته لأكثر من 30 دولة، وجعل أميركا
الشريك "المفضل" في العالم، بحسب رأيها.
واضافت هاجيدورن أن حديث
بلينكن يأتي مع قرب انتهاء عمر هذه الإدارة وأوضحت أن رغم الإنجازات التي
تحدث عنها بلينكن لكن الخارجية الأميركية فشلت في ملفات مهمة منها وقف
اطلاق النار في غزة.
وأضافت ان الشرق الأوسط غاب عن كلمة بلينكن هذه
المرة "لعدم وجود نجاح يتحدثون عنه" وعدم القدرة على احتواء النزاع الذي
بدأ بالتوسع وبالتالي لن يكون لبلينكن أي إرث في هذا الشأن، على حد قولها.
وكان بلينكن التقى الثلاثاء برئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري
يمارك لمناقشة المساعدة العسكرية والاقتصادية الأميركية لأوكرانيا. وكتب في
منشور على حسابه في إكس "تواصل الولايات المتحدة دعمها الدائم لأوكرانيا
ضد العدوان الروسي المستمر".
وخلال كلمة له بشأن مستقبل الدبلوماسية
الأميركية، تطرق بلينكن للشأن البيئي بقوله إن الولايات المتحدة تسعى جاهدة
لاستخدام الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي في المجالات النافعة. وأضاف:
"قمنا بحماية البيئة من خلال المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ".
وكشفت
تقارير استخباراتية أميركية، نُشرت مؤخرا، أن التدخل الأجنبي في الانتخابات
الأميركية قد تطور بشكل كبير منذ عام 2016، حين كانت روسيا تنشر منشورات
استفزازية على الإنترنت مليئة بالأخطاء اللغوية، وتروج للانقسام بين
الأميركيين. واليوم، أصبح هذا التدخل أكثر تعقيدا ومنهجيا، ما يصعب تتبعه
أو مقاومته.
وأشارت التقارير إلى أن روسيا تعمل بجانب إيران والصين،
وكل منها يتبع استراتيجيات متطورة تهدف للتأثير على فئات بعينها من الشعب
الأميركي.
وأوضحت أن روسيا تسعى لدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب،
فيما تسعى إيران إلى تقويضه ودعم منافسته نائبة الرئيس كامالا هاريس، بينما
تراقب الصين الموقف بدون دعم طرف محدد.
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