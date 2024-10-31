ترامب يسخر من بايدن ويظهر في شاحنة قمامة

في لقطة مفاجئة وغير متوقعة، الغرض منها السخرية من تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي وصف فيها أنصار سلفه والمرشح الجمهوري للانتخابات دونالد بـ((القمامة))، ظهر الرئيس السابق أمس (الأربعاء) مستقلاً شاحنة لجمع القمامة، تحمل اسمه وشعار حملته، وذلك لدى وصوله إلى مطار ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي.



وبحسب وكالة أنباء ((أسوشييتد برس))، فقد تحدث ترمب، الذي ارتدى أيضاً سترة برتقالية يرتديها عمال جمع القمامة، إلى الصحافيين من نافذة الشاحنة، قائلاً لهم: ((هل تعجبكم شاحنة القمامة الخاصة بي؟ هذه الشاحنة تكريماً لكامالا هاريس وجو بايدن)).



وكان ترمب والجمهوريون الآخرون يواجهون ردود فعل عنيفة بسبب تعليقات أدلى بها الفكاهي توني هينشكليف في تجمع انتخابي لترمب قبل أيام، وصف فيها بورتوريكو التي يعتبر غالبية سكانها من المتحدرين من أميركا اللاتينية، بأنها ((جزيرة عائمة من القمامة))، في تصريحات نأى ترمب بنفسه عنها.



إلا أن الرئيس السابق استغل تعليقاً أدلى به بايدن في مكالمة هاتفية في وقت متأخر من يوم الأربعاء بأن ((القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصار ترمب)).



وخلال حديثه للصحافيين، حاول ترمب مرة أخرى أن ينأى بنفسه عن هينشكليف، قائلاً أيضاً إنه لا يحتاج إلى الاعتذار للبورتوريكيين.



وقال ترمب: ((لا أعرف شيئاً عن هذا الكوميدي. لا أعرف من هو. لم أره قط. سمعت أنه أدلى بهذه التصريحات، لكنها تصريحات خاصة به هو. أنا لا أعرف شيئاً عنه)).



وأضاف: ((أنا أحب بورتوريكو وبورتوريكو تحبني)).



وأنهى ظهوره القصير قائلاً للصحافيين: ((آمل أن تكونوا قد استمتعتم بشاحنة القمامة هذه. شكراً جزيلاً لكم)).

وفي وقت لاحق، خلال تجمع انتخابي في غرين باي بولاية ويسكونسن، تحدث ترمب لأنصاره أثناء ارتداء السترة البرتقالية قائلاً: ((لا يمكنك أن تكون رئيساً إذا كنت كارهاً للشعب الأميركي، وأنا أعتقد أنهما (بايدن وهاريس) كذلك)).



وكانت للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تأمل البناء على الأداء القوي الذي قدمته خلال تجمع حاشد في واشنطن الليلة السابقة، لكنها وجدت نفسها بدلاً من ذلك تبذل جهوداً للتنصل من تعليقات بايدن.



ولكن بينما أعرب الجمهوريون عن غضبهم إزاء تصريحات بايدن، نشرت مجموعة ((مشروع لينكولن)) المناهضة لترمب مقطع فيديو له تحققت منه ((وكالة الصحافة الفرنسية)) يصف فيه ((الأشخاص المحيطين)) بنائبة الرئيس بـ((القمامة)) خلال تجمع للجمهوريين في 7 سبتمبر (أيلول) بولاية ويسكونسن.- وكالات

