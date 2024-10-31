ضابط إسرائيلي كبير: نحن بعيدون عن تحقيق النصر في غزة

قال لواء الاحتياط إسحاق بريك، إن الجيش الإسرائيلي بعيد عن تحقيق النصر في قطاع غزة، وإن مقاتلي حركة "حماس" ما زالوا بالأنفاق وأعدّوا المؤن لعامين.



جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، مع بريك الذي شغل في السابق منصب رئيس لجنة الشكاوى بالجيش الإسرائيلي.



وأضاف بريك أن "الجيش الإسرائيلي يكذب بشأن تدمير الأنفاق في غزة"، مشيرا إلى أن "معظمها لا يزال بيد حركة حماس، كما أن الجيش يجد صعوبة في السيطرة على القطاع لفترة طويلة لأن قوامه تقلص كثيرا".



وأكد أن الحديث عن تدمير الأنفاق بغزة "أكاذيب"، ووصف رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بأنه "فاشل، فقد ثقة قيادة الجيش العليا وكان ينبغي أن يرحل".



وأردف بريك: "حماس موجودة داخل الأنفاق على عكس ما يردده الجيش الإسرائيلي عن تدمير 50 بالمئة منها"، مشيرا إلى أن مقاتلي الحركة جمعوا الطعام لعامين قادمين.



وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.



وتابع بريك أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسير لكل من وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يتزعم حزب القوة اليهودية، والمالية بتسلئيل سموتريتش الذي يقود حزب الصهيونية الدينية".



وأردف أن إسرائيل "في طور الانهيار من ناحية الاقتصاد والمجتمع أيضا، كما أن لدينا مشكلة مع المجتمع الدولي ونحن نخسره".



وحذر من أن مشكلة إسرائيل الرئيسة "تتمثل في تخفيض الجيش بشكل واضح خلال العقود الأخيرة، وهو ما يعني عدم احتفاظه بالأراضي لفترة طويلة".



يأتي ذلك في وقت طالب رئيس الأركان هرتسي هاليفي الأربعاء، بزيادة عدد جنود الجيش، من الاحتياط والقوات النظامية.



وذكرت "القناة 12" العبرية الأربعاء، أن هاليفي "شدد على ضرورة أن يكون قوام القوات النظامية والاحتياط بالجيش أكبر".



وأكدت القناة على موقعها أن "تصريحات رئيس الأركان جاءت تعليقا على الأزمة الداخلية بشأن قانون تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) في الجيش الإسرائيلي".



وفي 29 يوليو/ تموز الماضي أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر استدعاء لألف من الحريديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الجيش.



وكان من المفترض أن يتم في المرحلة الأولى خلال عام 2024، تجنيد 3 آلاف شاب من الحريديم، مع وجود مخطط لتجنيد 4 آلاف و800 في كل من 2025 و2026، لكن أعدادا قليلة جدا منهم استجابت لأوامر التجنيد.



ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين يُنظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى "رفض التجنيد وتمزيق أوامر الاستدعاء".



ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون بالجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.-(الأناضول)