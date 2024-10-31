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إسرائيل تعتقل رجلا وزوجته بتهمة التجسس لصالح إيران

10/31/2024 2:43:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية رجلا وزوجته للاشتباه في تجسسهما لصالح إيران، في أحدث واقعة من نوعها بسلسلة من قضايا التجسس المزعومة التي كشف عنها خلال الأسابيع الأخيرة.
ووفقا لبيان الاتهام، قام رافائيل ولالا غولييف، وكلاهما من مدينة اللد ويبلغ من العمر حوالي 32 عاما، بـ"مهام جمع معلومات استخباراتية عن مواقع أمنية وبنية تحتية في إسرائيل، بالإضافة إلى تعقب أكاديمية في مركز أبحاث أمني بقصد إيذائها".


كما يعتقد أن رافائيل "طُلب منه أيضا العثور على قاتل"، من دون تحديد من المستهدف.

ونفذ رافائيل "مهام مراقبة على مواقع أمنية في إسرائيل، بما في ذلك مقر جهاز الاستخبارات (الموساد)، وجمع معلومات عن أكاديمي يعمل في معهد دراسات الأمن القومي"، بحسب مسؤولين أمنيين.

ويقال إنه تلقى مساعدة من زوجته في عدد من المهام.


ولم يكشف بيان الاتهام ما إذا كان الزوجان مدفوعين بأسباب مالية أو أيديولوجية.


ويقول مسؤول في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، إن التحقيق كشف "مرة أخرى عن جهود أجهزة الاستخبارات الإيرانية لتجنيد واستغلال الإسرائيليين، من أجل تعزيز التجسس والنشاط الإرهابي في إسرائيل".


وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الزوجين تم تجنيدهما كجزء من جهود إيرانية تجند الإسرائيليين من مجتمع المهاجرين من منطقة القوقاز، حيث يقال إن الزوجين جندهما إسرائيلي من أصل أذربيجاني.-(سكاي نيوز عربية)

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