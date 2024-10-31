تحويل الكنيست إلى برلمان يهودي خالص بلا تمثيل عربي يعمّق الانقسام ويعيد الصراع إلى جذوره

بعد 76 عامًا على قيامها على أنقاض الشعب الفلسطيني، تتّجه إسرائيل لجعل برلمانها (الكنيست) يهوديًا خالصًا خاليًا من العرب، بعدما كانت قد استفادت من عضويتهم فيه، فور تأسيسه عام 1949.

وهذا يعني أنها، بعدما باتت قادرة على التنازل عن مشاركتهم طمعًا بتزيين صورة“ديمقراطيتها”، دون اكتراث فعلي بالمؤسسات والشرعية الدولية، باتت تمارس العنصرية السافرة دون تردد.



يتجسد ذلك بقيام الهيئة العامة للكنيست، أمس الأربعاء، بالمصادقة بالقراءة التمهيدية على قانون جديد من قوانين تقييد الحريات والمشاركة في الكنيست من خلال تعديل قانون الانتخابات العامة، والذي يعني بوضوح منع أحزاب عربية من المشاركة في الانتخابات وعضوية البرلمان الإسرائيلي.



ينص التعديل الجديد على زيادة أسباب شطب الترشح لشخص، أو حزب، حتى وإن كان الحزب ضمن قائمة تحالفية، إذا كان قرار لجنة الانتخابات المركزية يتعلق بالحزب ذاته. بموجب تعديل القانون، يتم شطب المرشح أو الحزب بسبب تصريح واحد يؤيد“الإرهاب”، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو لم يخرج هذا الدعم إلى حيز التنفيذ، أو لم يشجع أحدًا على استخدامه.



وهذا التشريع الجديد يعني احتمالًا فعليًا كبيرًا لمنع العرب من المشاركة في الكنيست، حيث يضع صلاحية الشطب بيد جهة سياسية (لجنة الانتخابات المركزية)، ويلغي صلاحية المحكمة العليا بهذا الخصوص، وهي التي سبق أن ألغت عشرات المرات في الماضي قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب قوائم عربية أعلنت ترشحها.



قرار سياسي



كانت جلسة الكنيست متوترة، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب الجبهة أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة من الجلسة.



وفي ردّه على مشروع القانون من على منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب“يش عتيد”، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، وبهذا يكون لبيد قد ألمح إلى أن القانون يستهدف النواب العرب من فلسطينيي الداخل وأحزابهم.

وتابع:“بعدما أظهرت الاستطلاعات أنه منذ السابع من أكتوبر فَقَدَ الائتلاف الحاكم عشرة مقاعد برلمانية على الأقل، فإنه يسعى بالقانون الجديد لاستعادتها بطريقة الشطب غير الديمقراطية”. في المقابل، أوضح لبيد أن اعتراضه على مشروع القانون هو تسهيل شطب حزب برمته، وليس مرشحًا بعينه.



وقد بادر لمشروع القانون عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود)، وحاز على دعم 61 نائبًا، من كتل الائتلاف والمعارضة، وصوّتَ ضده 35 نائبًا من كتل:“يوجد مستقبل”،“الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير”،“القائمة العربية الموحدة”، و”العمل” ونائبة واحدة من كتلة“المعسكر الوطني”، في حين تغيّبَ باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم تواجدهم في الكنيست، وأيّده نواب حزب“إسرائيل بيتنا” المعارض.



لا للعرب، نعم لليهود



في ظل ما تشهده إسرائيل من تطرّف قومي، وديني، وعنصرية مفضوحة غير مقنّعة، يبدو أن الشطب، وفقًا لهذا القانون، سيطال العرب فقط دون اليهود، فلا يوجد احتمال حقيقي بمنع مرشح يهودي من خوض انتخابات الكنيست، حتى لو كان إرهابيًا. المفارقة أن وزير الأمن في إسرائيل، اليوم، إيتمار بن غفير، مدانٌ بالإرهاب بمحكمة إسرائيلية، وصار وزيرًا ومسؤولًا عن الأمن، المفقود على الأرض.



عدا عن رفض رئيس المعارضة، وبعض الانتقادات الصحفية العبرية، تصمت جهات رسمية وغير رسمية واسعة في إسرائيل على مثل هذا القانون، الذي كان سيقيم الدنيا لو سُنّ في دولة أجنبية، ومنع، بشكل أو بآخر، يهوديًا من خوض انتخابات في برلمان محلي.



تبعات إخراج العرب من الكنيست



حتى رئيس إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، المفترض أن يكون رسميًا ومتساويًا في تعامله مع كل المواطنين، يبتلع لسانه حيال ذلك، ولا يبادر حتى لتسجيل موقف رمزي، كما فعل والده، رئيس إسرائيل الراحل حاييم هرتسوغ، الذي رفض استقبال الحاخام والنائب العنصري الراحل مئير كهانا، يوم استقبل في ديوانه مندوبي الأحزاب الإسرائيلية لاستطلاع توصيتهم على المرشح المكلّف بتشكيل حكومة، عقب انتخابات الكنيست الحادي عشر عام 1984.



في حال تمت المصادقة النهائية على هذا القانون الكيدي، وهذا ما سيحدث فعلاً على ما يبدو، ستترتب عليه نتائج وتبعات متعددة الاتجاهات، منها نسبة التصويت لدى أصحاب حق الاقتراع العرب (فلسطينيو الداخل 19% من السكان في إسرائيل، 15% من أصحاب حق الاقتراع). فهي اليوم في تراجع كبير، منذ بلغت نحو 65% في انتخابات 2015، يوم توحّدت الأحزاب العربية في قائمة مشتركة، ما حفزَ على المشاركة العربية، حتى تراجعت نتيجة خيبات أمل مختلفة من الأحزاب العربية، ومن الجانب الإسرائيلي، وفقدان الثقة بالتغيير من خلال الكنيست إلى دون الـ 50% في الانتخابات الأخيرة، عام 2022.



ربما يدفع ذلك لبداية مسيرة انطواء على الذات، ونمو مواقف وفعاليات راديكالية لدى فلسطينيي الداخل لا تبحث عن مواطنة متساوية، بل تتجه للانطواء على الذات والشقاق، ولاحقًا المطالبة بالحكم الذاتي.



علاوة على تأثير مثل هذه المسيرة المحتملة لدى فلسطينيي الداخل، فإن عدم مشاركتهم في الكنيست سيقلّص احتمالات عودة“اليسار/المركز” الصهيوني للحكم، ويصب الزيت على التوتر بين اليهود والعرب في إسرائيل، التي تعرّف نفسها دولة لليهود رسميًا، منذ قانون القومية عام 2018، وهذا التوتر مرشح للتفاقم الخطير في ظل استمرار النزيف الفلسطيني مفتوحًا، وبقاء القضية الفلسطينية دون حل.



العودة للمربع الأول



فيما كان دخان نكبة عام 1948 ما زال ينبعث من الأراضي الفلسطينية، وقبل استكمال احتلال النقب (احتلال أم رشراش في خليج العقبة، إيلات، تم في شباط 1949)، ذهبت الدولة الإسرائيلية الجديدة إلى انتخابات برلمانها (الكنيست) للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 1949، وفيه انتخب نواب عرب ويهود ضمن قائمة“الحزب الشيوعي الإسرائيلي”، بقيادة النائبين اليهودي والعربي الراحلين مئير فلنر وتوفيق طوبي، وضمن قوائم السلطة التي دارت في فلك الحزب الحاكم،“مباي”، بمشاركة وجهاء ومخاتير بحثوا عن لعبة مصالح مع الحكم الإسرائيلي. واليوم، بعد نحو ثمانية عقود.



وبعدما صارت إسرائيل“قلعة صليبية” تقوم على القوة المفرطة، تراهن على التطبيع العربي، والقفز عن القضية الفلسطينية، ولا تكترث للانتقادات الدولية الرسمية، يتجه اليمين الصهيوني، الذي يشكل أغلبية كبيرة في برلمانها، للتخلي عن الأقنعة وممارسة جوهرها دون مساحيق تجميل.



ما سيدفع جهات فلسطينية على طرفي الخط الآخر، استهجنت مشاركة عرب في كنيست إسرائيل في البدايات (1949)، لاستذكار القول الشعبي“رضينا بالبين، والبين ما رضي فينا”.



ينطوي هذا القانون، وغيره من قوانين عنصرية جديدة، على دفعة جديدة لمسيرة عودة الصراع رويدًا رويدًا، خاصة بعد الحرب المتوحشة الحالية، إلى مربعه الأول، صراع مفتوح من البحر للنهر.



أيمن عودة: مقترح خبيث



يوضح رئيس تحالف“الجبهة/التغيير”، النائب أيمن عودة، لـ“القدس العربي” أن هذا القانون المقترح يندرج ضمن ثلاثة أبعاد:



البعد المباشر: حكومة اليمين تدرك الوزن النوعي والكمّي للمواطنين العرب في إسرائيل، ولذا تريد، عبر هذه القوانين، نزع الشرعية عنهم وتأمين بقائها في الحكم.



البعد العميق: المحاولة المستديمة، منذ أيام“مباي” 1948، لبناء“العربي الإسرائيلي” الذي لا ارتباط له بالقضية الوطنية الأم، ولهذا فإن كل ما يسمونه“إرهابًا” هو نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال المرفوض من طرفهم، وطبعاً هذا الأمر لن يكون.



البعد الثالث: في سياق الانقلاب القضائي، هناك سجال حقيقي بين هذه الحكومة ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة العليا. هذا القانون سيضع المحكمة العليا في الزاوية، ففي حال رفضت مشروع القانون فهناك مكسب لليمين بالمزيد من التحريض عليها، وبحال قبلته فسيكون هذا المكسب المباشر. أي أن اليمين سيكون في الحالتين قد حقق إنجازًا ما من خلال هذا القانون.-(وكالات)