مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم أكثر من 170 مستوطنا اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازيه فيه.
إلى ذلك، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
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