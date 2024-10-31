مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم أكثر من 170 مستوطنا اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازيه فيه.



إلى ذلك، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.