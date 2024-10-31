الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 25 فلسطينياً من الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في مدينة دورا، الواقعة جنوب غرب محافظة الخليل، بينما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله ونابلس وقلقيلية، مشيرة الى أن إجمالي الاعتقالات منذ 7 تشرين الأول العام الماضي، تجاوز 11 ألفاً من أبناء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس.
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