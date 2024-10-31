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الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية

10/31/2024 2:43:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 25 فلسطينياً من الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون.


وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في مدينة دورا، الواقعة جنوب غرب محافظة الخليل، بينما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله ونابلس وقلقيلية، مشيرة الى أن إجمالي الاعتقالات منذ 7 تشرين الأول العام الماضي، تجاوز 11 ألفاً من أبناء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس.

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