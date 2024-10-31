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الاحتلال يقصف القصير بريف حمص في سوريا (فيديو)

10/31/2024 2:43:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس تعرض منطقة القصير بريف حمص الجنوبي بالمنطقة الوسطى لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى إصابة مدنيين.

وأضافت أن القصف أسفر عن أضرار مادية بالمنطقة الصناعية وبعض الأحياء السكنية بمدينة القصير، كما نتج عن القصف سحابة دخان كبيرة غطت أجزاء واسعة من المنطقة.

ولم تذكر الوكالة ماذا كان يستهدف القصف الإسرائيلي، غير أن إسرائيل استهدفت خلال الأسابيع الماضية قادة في حزب الله والحرس الثوري الإيراني في دمشق، فضلا عن استهداف مواقع وسط سوريا والمدن الساحلية، في ظل توغل بري في القنيطرة جنوبا.


وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على سوريا وكثفت تلك الهجمات منذ بدء حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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