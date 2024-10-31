الاحتلال يقصف القصير بريف حمص في سوريا (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس تعرض منطقة القصير بريف حمص الجنوبي بالمنطقة الوسطى لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى إصابة مدنيين.
وأضافت أن القصف أسفر عن أضرار مادية بالمنطقة الصناعية وبعض الأحياء السكنية بمدينة القصير، كما نتج عن القصف سحابة دخان كبيرة غطت أجزاء واسعة من المنطقة.
ولم تذكر الوكالة ماذا كان يستهدف القصف الإسرائيلي، غير أن إسرائيل استهدفت خلال الأسابيع الماضية قادة في حزب الله والحرس الثوري الإيراني في دمشق، فضلا عن استهداف مواقع وسط سوريا والمدن الساحلية، في ظل توغل بري في القنيطرة جنوبا.
وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على سوريا وكثفت تلك الهجمات منذ بدء حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
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