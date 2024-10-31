Thursday, 31 October 2024 09:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا

10/31/2024 2:43:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أدان البرلمان العربي قرار إسرائيل حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية.

وقال البرلمان في بيان اليوم الخميس، إن هذا القرار يمثل جريمة ضد الإنسانية، وتحديا سافرا لكل القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.


وشدد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، على الدور المهم الذي تؤديه وكالة الأونروا، حيث تقدم العون والإغاثة لما يقارب 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، من بينهم مليونا لاجئ في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوق.


ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، للتحرك الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار، ودعم الوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين.

اقرأ أيضاً:

بعد حظرها ((الأونروا))... هل أعلنت "إسرائيل" الحرب على الأمم المتحدة؟

MENAFN31102024000072011014ID1108839133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث