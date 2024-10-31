البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدان البرلمان العربي قرار إسرائيل حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية.
وقال البرلمان في بيان اليوم الخميس، إن هذا القرار يمثل جريمة ضد الإنسانية، وتحديا سافرا لكل القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، على الدور المهم الذي تؤديه وكالة الأونروا، حيث تقدم العون والإغاثة لما يقارب 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، من بينهم مليونا لاجئ في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوق.
ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، للتحرك الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار، ودعم الوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين.
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