البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا

أدان العربي قرار إسرائيل حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية.

وقال البرلمان في بيان اليوم الخميس، إن هذا القرار يمثل جريمة ضد الإنسانية، وتحديا سافرا لكل القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.



وشدد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، على الدور المهم الذي تؤديه وكالة الأونروا، حيث تقدم العون والإغاثة لما يقارب 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، من بينهم مليونا لاجئ في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوق.



ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، للتحرك الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار، ودعم الوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين.

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